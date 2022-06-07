Новости регионов: Ставрополье оказалось в лидерах по количеству взяток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медведи начали выходить к жилым домам в Нижегородской области. Их регулярно видят местные жители, которые считают, что хищники покидают лес в поисках пищи.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В этом году в Ставропольском крае на 200% увеличилось количество взяточников. Ставрополье оказалось на втором месте в России по количеству преступлений, которые связаны с получением взяток, информирует newstracker.ru.

Удмуртия

В Удмуртии треть предприятий работают в убыток. Как пишет udm-info, они потеряли за три месяца свыше 4 млрд рублей, что больше, чем в прошлом году, на 5%. Таких компаний насчитывается около 140.

Ростовская область

Как сообщает rostovgazeta.ru, в центре Ростова-на-Дону решено снести два старинных здания в Университетском переулке. Местные жители данное решение раскритиковали и назвали это уничтожением истории. Дома находятся в аварийном состоянии.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Республика Татарстан

Проезд на поезде Казань — Москва подорожал на 60%, сообщает inkazan.ru. Сейчас стоимость билетов составляет 2646 рублей. Это является самым существенным подорожанием, не считая рейсов Москва — Санкт-Петербург (+67%, 2400 рублей).

Волгоградская область

В Волгограде лжетеррористы атаковали районные суды. Как сообщают novostivolgograda.ru, гражданское и уголовное делопроизводство приостановлено сразу в нескольких зданиях. По словам местных жителей, лжеминирования в городе происходят практически каждый день.

Нижегородская область

Как пишет newsnn.ru, в Нижегородской области возле жилых домов начали бродить медведи. Местные жители стали часто говорить о том, что видят хищников. Они считают, что медведи выходят из леса в поисках пищи.

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look/Global Look Press

Свердловская область

Как пишет tagilcity.ru, в Нижнем Тагиле за последние 10 лет мужчины чаще стали заниматься домашними делами. Согласно опросу, терпимее всего они относятся к покупке продуктов и стирке, но не любят заниматься глажкой и мытьем посуды.

Оренбургская область

В прошлом году Оренбургскую область посетили свыше одного миллиона отдыхающих. Как сообщает 56orb.ru, в регионе проводится работа по реконструкции очистных сооружений. Благодаря этому улучшится экологическая ситуация и будут запущены новые объекты туристической инфраструктуры. Кроме того, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для города будет направлено 700 миллионов рублей.

Тюменская область

Как сообщает nashgorod.ru, в Тюмени сгорела автобаза областной думы. Загорелась кровля, площадь которой 1,5 тысячи квадратных метров. На место происшествия приехали 20 единиц техники и 70 человек личного состава МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Омская область

В Омске 17-летний молодой человек занимался продажами запрещенного вещества. Как пишет gorod55ru, во время полицейского досмотра у него изъяли два пакета и 20 свертков с веществом белого цвета. По результатам экспертизы стало известно, что оно оказалось производным N-мефедрона. Его масса составила свыше 520 г.

Карелия

Как сообщает karelinform.ru, в Петрозаводске произошел конфликт в связи с возможной вырубкой лесов под отдых в Сайнаволоке. Накануне бизнес обратился с просьбой изменить зону городских лесов на рекреационную зону прибрежных территорий. Однако был получен отказ. Сейчас депутат выдвинул предложение о внесении данных поправок на одной из сессий.

Приморский край

По данным vostokmedia.com, в Кировском районе Приморья две местные жительницы поругались в суде в ходе заседания по делу о разделе имущества. Это были родственницы умершего приморца. На суде они стали громко разговаривать и спорить друг с другом. В результате их оштрафовали.

Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Башкирия

В Уфе жильцы одного из домов по улице Шафиева начали жаловаться на нашествие крыс. Как пишет mkset.ru, в подтверждение этих слов в соцсети было опубликовано видео с пойманными крысами в ловушках. Автор видео отметил, что крысы лезут через канализацию прямо в квартиру, которая располагается на втором этаже дома. При этом управляющая компания никаких мер не принимает. Накануне крыс обнаружили в жилых домах по проспекту Октября и по улице Транспортной.

Хабаровский край

По данным transsibinfo.com, для купающихся в Амуре хабаровчан будут выписаны штрафы. При этом оштрафовать могут не только правоохранители, но и сотрудники мэрии Хабаровска. С 1 мая начались рейды по выявлению нарушителей.