Новости регионов: ставропольцы предложили губернатору оплатить за них ЖКХ

Группа «ДДТ» сообщила об отмене двух концертов в Тюмени в день выступления, их перенесли на зиму 2023 года. Перенесла концерт в Приморском крае и группа «Мумий Тролль».

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жители Ставрополья предложили губернатору Владимирову разобраться с отоплением или оплатить за них услуги по ЖКХ. Как пишет newstracker.ru , они требуют выключить отопление в домах.

Удмуртия

Как сообщает udm-info , в Сарапуле со здания администрации упала каменная глыба. Очевидцы считают, что местные власти не могут следить не только за состоянием города, но и за зданием администрации.

Ростовская область

По данным rostovgazeta.ru , школьный бухгалтер из Ростовской области присвоила 340 тысяч рублей. Как оказалось, она делала фальшивые документы о затратах на конкретные учреждения.

Республика Татарстан

В Казани инвалид первой группы застряла у себя дома. Причиной стали сломанные перила. Как сообщает inkazan.ru , перила сломались в начале этого года, когда дворники чистили лестницу перед подъездом от снега. Женщина обращалась в ТСЖ с просьбой починить перила, на что ей сообщили об отсутствии средств на ремонт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Как сообщают novostivolgograda.ru , на первичном рынке недвижимости Волгограда средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась на 9,3%. При этом ежемесячной ввод недвижимости снизился на 25,4%, а средняя площадь квартиры — на 1% по сравнению с апрелем прошлого года.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде после анонимного звонка о минировании было эвакуировано несколько школ. Детей и сотрудников незамедлительно вывели из здания. Специалисты осмотрели школу. Как сообщает newsnn.ru , пока не поступало никаких сведений об обнаружении взрывного устройства.

Свердловская область

Министр спорта Леонид Рапопорт стал самым богатым членом правительства Свердловской области. Его доходы за 2021 год выросли в четыре раза по сравнению с 2020 годом. По данным tagilcity.ru , он задекларировал 16 млн рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

Как информирует 56orb.ru , в Орске планируют открыть карьер по добыче строительного камня. Известно, что предприятию АО «НЦЗ» разрешили вести эту деятельность, несмотря на то, что обсуждение с общественностью ещё продолжается. Местные жители против, так как не желают слышать шум техники и дышать пылью.

Тюменская область

В Тюмени группа «ДДТ» сообщила об отмене двух концертов в день выступления. Концерты перенесли на зиму 2023 года. Как пишет nashgorod.ru , группа не сказала о причинах данного решения. Все желающие смогут вернуть билеты.

Омская область

По данным gorod55.ru , в Омске будет выделено 300 млн рублей на переселение из аварийного жилья. Порядка 116 млн пойдёт на строительство детсада, а 100 млн потратят на компенсацию разницы в тарифах. Благодаря этому местные жители смогут сохранить стоимость проезда в общественном транспорте на прежнем уровне.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Жители Петрозаводска жалуются на поведение неадекватной женщины с бутылкой. По данным karelinform.ru , жертвой стала девушка, которую преследовала женщина. Сначала она угрожала ей расправой, после чего достала стеклянную «розочку» из бутылки. Девушке удалось скрыться от нее в подъезде.

Приморский край

В Приморском крае группа «Мумий Тролль» снова перенесла концерт. Как пишет vostokmedia.com , он должен был пройти в июне прошлого года, но из-за постоянных переносов его проведут уже в 2023-м.

Башкирия

Как сообщает mkset.ru , в одном из детских садов Стерлитамака ветераны общества «Набат» показали детям оружия армии РФ. Мероприятие проходило в рамках уроков патриотического воспитания.

Хабаровский край