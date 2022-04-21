Новости регионов: ставропольцы предложили губернатору оплатить за них ЖКХ
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
10:17, 21 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Группа «ДДТ» сообщила об отмене двух концертов в Тюмени в день выступления, их перенесли на зиму 2023 года. Перенесла концерт в Приморском крае и группа «Мумий Тролль».
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Жители Ставрополья предложили губернатору Владимирову разобраться с отоплением или оплатить за них услуги по ЖКХ. Как пишет newstracker.ru, они требуют выключить отопление в домах.
Удмуртия
Как сообщает udm-info, в Сарапуле со здания администрации упала каменная глыба. Очевидцы считают, что местные власти не могут следить не только за состоянием города, но и за зданием администрации.
Ростовская область
По данным rostovgazeta.ru, школьный бухгалтер из Ростовской области присвоила 340 тысяч рублей. Как оказалось, она делала фальшивые документы о затратах на конкретные учреждения.
Республика Татарстан
В Казани инвалид первой группы застряла у себя дома. Причиной стали сломанные перила. Как сообщает inkazan.ru, перила сломались в начале этого года, когда дворники чистили лестницу перед подъездом от снега. Женщина обращалась в ТСЖ с просьбой починить перила, на что ей сообщили об отсутствии средств на ремонт.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Волгоградская область
Как сообщают novostivolgograda.ru, на первичном рынке недвижимости Волгограда средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась на 9,3%. При этом ежемесячной ввод недвижимости снизился на 25,4%, а средняя площадь квартиры — на 1% по сравнению с апрелем прошлого года.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде после анонимного звонка о минировании было эвакуировано несколько школ. Детей и сотрудников незамедлительно вывели из здания. Специалисты осмотрели школу. Как сообщает newsnn.ru, пока не поступало никаких сведений об обнаружении взрывного устройства.
Свердловская область
Министр спорта Леонид Рапопорт стал самым богатым членом правительства Свердловской области. Его доходы за 2021 год выросли в четыре раза по сравнению с 2020 годом. По данным tagilcity.ru, он задекларировал 16 млн рублей.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оренбургская область
Как информирует 56orb.ru, в Орске планируют открыть карьер по добыче строительного камня. Известно, что предприятию АО «НЦЗ» разрешили вести эту деятельность, несмотря на то, что обсуждение с общественностью ещё продолжается. Местные жители против, так как не желают слышать шум техники и дышать пылью.
Тюменская область
В Тюмени группа «ДДТ» сообщила об отмене двух концертов в день выступления. Концерты перенесли на зиму 2023 года. Как пишет nashgorod.ru, группа не сказала о причинах данного решения. Все желающие смогут вернуть билеты.
Омская область
По данным gorod55.ru, в Омске будет выделено 300 млн рублей на переселение из аварийного жилья. Порядка 116 млн пойдёт на строительство детсада, а 100 млн потратят на компенсацию разницы в тарифах. Благодаря этому местные жители смогут сохранить стоимость проезда в общественном транспорте на прежнем уровне.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Карелия
Жители Петрозаводска жалуются на поведение неадекватной женщины с бутылкой. По данным karelinform.ru, жертвой стала девушка, которую преследовала женщина. Сначала она угрожала ей расправой, после чего достала стеклянную «розочку» из бутылки. Девушке удалось скрыться от нее в подъезде.
Приморский край
В Приморском крае группа «Мумий Тролль» снова перенесла концерт. Как пишет vostokmedia.com, он должен был пройти в июне прошлого года, но из-за постоянных переносов его проведут уже в 2023-м.
Башкирия
Как сообщает mkset.ru, в одном из детских садов Стерлитамака ветераны общества «Набат» показали детям оружия армии РФ. Мероприятие проходило в рамках уроков патриотического воспитания.
Хабаровский край
Зоозащитники Улан-Удэ организовали благотворительную лотерею для собачников. Победитель получит цельнометаллический адресник ручной работы, на котором отчеканят имя питомца. Как сообщает transsibinfo.com, можно будет выбрать любой дизайн и размер этого адресника.