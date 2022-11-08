Новости регионов: «Союзмультфильм» засудил омичку за рисунок на пеленках

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Киностудия «Союзмультфильм»

Бизнесвумен из Омска пришлось судиться с киностудией «Союзмультфильм», сообщает gorod55.ru. Причиной разбирательств в суде стало изображение мультипликационного котенка на пеленках, которые выпускала омичка. В суде решили, что за контрафакт стоит оштрафовать женщину на 40 тысяч рублей.

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Удмуртия

В Удмуртии в 2023 году запланирован ремонт 80 дорожных объектов, общая длина которых составляет 118 км, пишет udm-info.ru. В рамках реализации нацпроекта ремонт дорог будет проводиться в 16 муниципалитетах.

Ростовская область

В Ростове количество квартир, выставленных на срочную продажу, увеличилось на 85%, сообщает rostovgazeta.ru. Рекордсменами по количеству таких предложений стали Ставрополь, Ростов, Краснодар.

Республика Татарстан

Население Казани жалуется на несанкционированную свалку в Советском районе. Но несмотря на поступающие жалобы, администрация не пока не может ликвидировать кучи мусора из-за дефицита финансирования, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде зафиксирована дорожная авария с участием автобуса и легковой машины. Из-за ДТП на дороге возникли заторы, сообщает novostivolgograda.ru. К 15:30 по местному времени пробок практически не наблюдается, но движение по кольцевому перекрестку все еще затруднено.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

Житель Нижнего Новгорода скончался при падении с Канавинского моста, сообщает newsnn.ru. Тело достали из Оки и передали полиции для дальнейшего разбирательства в причинах произошедшей трагедии.

Свердловская область

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Оренбургская область

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Тюменская область

В многоквартирном доме в Тюмени в утренние часы произошел пожар, пишет nashgorod.ru. Из-за возгорания в однокомнатной квартире помощь потребовалась четырем тюменцам. Трое пострадавших отравились продуктами горения, а еще один жилец был травмирован.

Омская область

Ставропольский край

В ходе ремонта ставропольской школы было украдено 1,7 млн рублей. Установлено, что подрядчик капремонта учебного заведения в Ипатово умышленно указал неправильный перечень выполненных работ. В регионе заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает newstracker.ru.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Карелия

На набережной в Петрозаводске в скором времени появится новый храм, сообщает karelinform.ru. Несколько лет назад карельские церковнослужители дали свое благословение на возведение храма «Всех Святых в земле Карельской просиявших». Новость о предстоящем строительстве была опубликована на информационном портале отдела епархии Петрозаводска и РК.

Приморский край

В Приморском крае две девочки-подростка встретились с пожилой гражданкой и напали на нее, сообщает vostokmedia.com. Подробности инцидента изучает следственный комитет, контроль за ходом расследования ведет председатель СК РФ.

Башкирия

В Башкирии были обнародованы данные о районах с рекордной убылью населения, сообщает mkset.ru. За первые восемь месяцев этого года самая значительная убыль населения наблюдалась в Бураевском районе (-11,2 на 1000 человек), в Федоровском (-10,8), Бакалинском (-10,7), Шаранском (-10,2) и Стерлибашевском районах (-9,9).

Хабаровский край

Среди населения Хабаровского края набирают популярность путешествия внутри региона, пишет transsibinfo.com. Самым популярным местом отдыха хабаровчан считаются петроглифы Сикачи-Аляна. Чаще всего посмотреть на наскальные рисунки приезжают жители Владивостока, Амура и Комсомольска.