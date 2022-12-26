Новости регионов: сотрудники ГИБДД Екатеринбурга спасли жизнь младенцу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Улан-Удэ возмутились из-за подорожания билетов на новогоднее представление в городском ДК на 50 рублей. Сотрудник ДК объяснил, что в прошлом году посетить мероприятие стоило 100 рублей, при этом представление длилось один час. В этом году решили увеличить его продолжительность на 35 минут, а цена билета поднялась на 50 рублей.

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Ставропольский край

Руководству Ставрополья поручено организовать обследование сохранности Кавминвод, пишет newstracker.ru. Причиной послужил доклад Счетной палаты РФ, которая высказала критику по поводу выполнения планов по развитию эколого-курортного региона.

Удмуртия

В Ижевске был закрыт пансионат для пожилых людей из-за нарушений пожарной безопасности. Как передает udm-info.ru, в ходе проверки было установлено, что в пансионате отсутствует второй эвакуационный выход. Также на путях эвакуации располагаются предметы мебели.

Ростовская область

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на шум. Ночью они услышали какой-то «хлопок», об этом сообщает rostovgazeta.ru. Из-за резкого звука у припаркованных авто срабатывала сигнализация, а в домах зазвенели стекла.

Республика Татарстан

Жители Зеленодольска возмутились произошедшему в городе мусорному коллапсу. Как передает inkazan.ru, татарстанцы заметили, что с их площадок исчезли контейнеры. Поблизости от мест скопления мусора располагаются продуктовые магазины и павильоны. Жители Зеленодольска опасаются, что в свалках могут завестись крысы, распространяющие инфекции.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградская область

В Волгоградском районе легковая машина вылетела на пешеходный переход и сбила женщину с шестилетним ребенком. Как передают novostivolgograda.ru, пешеходы двигались по переходу на зеленый свет светофора. В настоящее время они находятся в больнице.

Нижегородская область

Жительница Нижнего Новгорода была обманута мошенником. Неизвестный мужчина позвонил ей по телефону, представившись специалистом инвестиционной компании. Обманщик убедил ее заняться инвестированием. После чего жертва перевела мошеннику свыше полутора миллионов рублей. После того, как женщина осознала, что ее обманули, она обратилась в полицию. По данному факту ведется расследование, сообщают newsnn.ru.

Свердловская область

Сотрудники ГИБДД спасли жизнь младенцу, у которого остановилось дыхание, передает tagilcity.ru. Малыш страдает врожденным пороком сердца. По словам родителей, грудничок начал синеть, поэтому они срочно повезли его на своем автомобиле в больницу Екатеринбурга. По дороге отец малыша увидел экипаж ДПС и обратился за помощью. Правоохранители помогли отвезти ребенка максимально быстро в больницу.

Оренбургская область

В Оренбургской области в частном секторе сгорел один из гаражей, в котором находились три машины. Об этом сообщает 56orb.ru. В тушении пожара приняли участие шесть человек и две единицы техники. Площадь горения достигла 80 квадратов. Возгорание успешно ликвидировано.

Тюменская область

В Тобольске из-за потепления стали таять фигурки из снега. Как передает nashgorod.ru, разрисованные снежные фигуры не выдержали плюсовой температуры и стали таять.

Омская область

Омичей будут обслуживать только 28 автобусов малого класса на трех муниципальных маршрутах в центре города, пишет gorod55.ru. Остальные «газели» муниципалитет будет сдавать в аренду или продаст. При этом частникам не разрешать работать на маломестных «Луидорах» в центр Омска.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Карелия

В Петрозаводске прошла проверка в детском саду после жалоб на грызунов. Как сообщает karelinform.ru, из-за частых сообщений горожан о появлении грызунов на территориях образовательных организаций, руководителям местных школ и детсадов предписано провести внеплановые мероприятия по дератизации.

Приморский край

Во Владивостоке зафиксирован рост цен на услуги такси, пишет vostokmedia.com. Известные компании, возможно, пытаются получить дополнительную прибыль на дорожной обстановке, или мотивируют граждан пользоваться общественным транспортом. Стоимость проезда на такси на пару десятков метров стоит порядка тысячи рублей.

Башкирия

Жители башкирского города Туймазы провожают и встречают детей из школы из-за множества бездомных собак, сообщает mkset.ru. В районной администрации ответили, что средства, выделенные на отлов бездомных животных, уже освоены.

Хабаровский край

Жители Улан-Удэ возмутились из-за подорожания билетов на новогоднее представление в городском ДК на 50 рублей, пишет transsibinfo.com. Сотрудник объяснил, что в прошлом году посетить мероприятие стоило 100 рублей, при этом представление длилось один час. В этом году решили увеличить его продолжительность на 35 минут, а цена билета поднялась на 50 рублей. Жители города посчитали подорожание чрезмерным и высказали шквал негатива на руководство ДК.