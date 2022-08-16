Новости регионов: сотрудница шинного завода в Омске стала миллионером

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Сотрудница завода по производств шин в Омске волею случая стала миллионером. Омчанка неожиданно получила известие, что разбогатела. Женщина приобрела лотерейный билет в онлайн-приложении и позабыла о нем. Позже победительница рассказала, что узнала о выигрыше в домашней обстановке.

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Ставропольский край

Стеклянные бутылки стали материалом для строительства бани, которую соорудил житель Ставропольского края. Как сообщает newstracker.ru, стройматериал для реализации задумки собирало все жители села Орловка Кировского округа. Именно здесь живет умелец. Мужчина рассказал, что баня получилась теплой.

Удмуртия

Пропавшие в Ижевске мальчики пяти лет были найдены волонтерами поискового отряда. Как передает udm-info.ru, дети хорошо себя чувствуют здоровы, им не потребовалась медпомощь. Ребята вышли из дома ранним утром 14 августа, после объявления о пропаже спасатели из нашли в этот же день.

Ростовская область

Масштабный природный пожар произошел в Тацинском районе Ростовской области. Огонь уничтожил два дома и три машины. Также пострадали три домовладения в селе Жирнов, об этом сообщают в rostovgazeta.ru. Пожар, охвативший постройки 14 августа, удалось устранить лишь с наступлением вечера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани двух детей, катающихся на самокатах во дворе, сбил автомобилист. Как сообщает inkazan.ru, инцидент произошел на улице Меридианная. Свидетель происшествия уточнил, что автомобиль стремительно уехал с места событий.

Волгоградская область

Вследствие вспышки чумы под Волгоградом собираются убить свиней. Как передает издание novostivolgograda.ru, в настоящее время в очаге появления инфекции осуществляются мероприятия, направленные на борьбу с распространением чумы. В населенном пункте введен режим карантина. Местным жителям запретили перевозить своих животных за пределы села и устраивать выставки.

Нижегородская область

Опасное гидрологическое явление грозит, Нижегородской области. об этом сообщает newsnn.ru. Низкая межень — это стремительно снижение уровня воды в водоеме. Подобная ситуация чревата возникновением затруднений навигации судов, подачи питьевой и технической воды.

Свердловская область

В Екатеринбурге жители жалуются на молодых людей, которые неприлично себя ведут. По свидетельству очевидцев юноши справляли нужды на территории детского сада. Как передает tagilcity.ru, кроме этого они включали громкую музыку и кричали, мешая местным жителям отдыхать.

Оренбургская область

Оренбуржец, получив ранение в результате удара ножом в живот, отправился в магазин. Об этом рассказали в 56orb.ru. Ранение было нанесено собутыльником мужчины во время ссоры. После конфликта мужчины помирились и направились за спиртным. Состояние пострадавшего ухудшилось и его госпитализировали.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Тюменская область

В одном из сел Тюмени нет хорошей дороги к школе. Из-за этого местные жители не могут привезти детей на учебу. По информации nashgorod.ru, в период дождей дорога размывается настолько, что по ней не могут проехать машины, в том числе службы экстренной помощи. Местные жители призвали губернатора персонально проверить качество дорог в области.

Карелия

В Карелии три человека и несколько врачей, прибывших по вызову, получили отравление неизвестным веществом. Как передает karelinform.ru, происшествие произошло в жилом доме. Из здания срочно эвакуировали всех жильцов. На улицу вывели порядка 40 человек, чтобы на месте смогли провести работу специалисты.

Приморский край

На одной из улиц в Уссурийске неизвестные огонь из пневматической винтовки. Как передает vostokmedia.com, стрельба велась по банкам. После полученных замечаний мужчины не остановились и сделали еще несколько выстрелов. Уходя, неизвестные оставили после себя мусор.

Фото: shutterstock

Башкирия

В Башкортостане в городе Салават в детском оздоровительном центре «Спутник» двое девочек заразились мышиной лихорадкой и чуть не умерли. Как передает mkset.ru, вернувшись с отдыха, подростки почувствовали себя плохо и оказались больнице с отеками и высокой температурой тела. После инцидента Роспотребнадзор провел проверку в лагере, в результате, было выявлено наличие в нем мышей. На компанию, осуществляющую дезинфекцию ДОЦ, составили протокол, а директор детского центра оштрафован на 10 тысяч рублей.

Хабаровский край

У жителя хабаровского края пограничники нашли незаконную партию краба. По информации transsibinfo.com, морозильной камере нарушителя найдено более полутора тонн нелегальной продукции. По оценкам экспертов, государству нанесен ущерб Ущерб в размере 18 млн рублей.