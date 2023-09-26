Новости регионов: собака напала на четырехлетнюю девочку в Уфе

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Уфе собака напала на четырехлетнюю девочку. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у ребенка укушенные раны лица и головы. Тем временем в Омской области разыскивают женщину, которая бросила младенца в канаве. Ребенка, оставленного без одежды на земле, нашла местная жительница села Одесского.

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Ставропольский край

В 2024 году Центробанк выпустит в оборот денежные купюры с изображением Пятигорска, пишет newstracker.ru. Речь идет о банкноте номиналом 500 рублей, которую посвятят СКФО. Концептуальный дизайн купюры уже разработан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Удмуртия

В Удмуртии на карантин по причине ОРВИ закрыли 164 класса в школах и 24 группы в детских садах, сообщает udm-info.ru. Отмечается, что полный карантин введен в пяти школах в Глазове, одной школе Сарапула, в селе Сигаево Сарапульского района, в Каракулинском районе, а также в детском саду в Ярском районе. Глава региона Александр Бречалов дал поручение вице-премьеру ежедневно проверять загруженность поликлиник.

Ростовская область

Арбитражный суд Ростовской области взыскал более 20 млн рублей с «Азово-Донского Флота», информирует rostovgazeta.ru. Ранее в суд с иском обратилась компания «Флагман». В ходе судебного следствия было установлено, что компании подписали договор морской перевозки груза из Ростова-на-Дону в порт Кавказ, где его должны были выгрузить в судно. Истец заявил, что понес убытки из-за явных нарушений в ходе исполнения договорных обязательств.

Республика Татарстан

В Татарстане у сотрудника правоохранительного ведомства нашли автомобиль, купленный на неподтвержденные доходы. Как отмечают в прокуратуре, госслужащий приобрел жилой дом с земельным участком и автомобиль Mazda CX-5. Согласно полученным данным, общая стоимость всех приобретений оказалась выше дохода чиновника и его супруги за последние три года согласно декларации, пишет inkazan.ru. Прокуратура уже подала обращение в Высокогорский районный суд и намерена изъять автомобиль в доход государства.

Волгоградская область

В Волгограде завершили расследование уголовного дела по факту угроз федеральному судье, а также сотруднику ФСИН и его семье. В общей сложности фигуранту вменили четыре эпизода, сообщает novostivolgograda.ru. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело будет направлено в суд.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нижегородская область

Нижний Новгород одержал победу в конкурсе «Культурная столица года — 2024», сообщает newsnn.ru. Участниками онлайн-голосования стали более 512 тысяч человек. Всего за Нижний Новгород проголосовали 36,94% респондентов — свыше 189 тысяч человек. Результаты конкурса будут объявлены 28 сентября в Москве.

Свердловская область

В Каменске-Уральском коллектор вынудил 16-летнюю школьницу раздеться и извиниться за накопившиеся долги. За это он пообещал ей 10 тысяч рублей, инцидент произошел в доме должников, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбурге суд вынес приговор за убийство милиционера. Преступление было совершено еще в 1997 году, но только спустя 26 лет судебное разбирательство было окончено — гражданина Украины, причастного к совершению преступлению, осудили на 24 года и 10 месяцев, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Женщина скончалась спустя пять часов после обследования в тюменской больнице, сообщает nashgorod.ru. Врач поставил диагноз «гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности» и порекомендовал пациентке наблюдаться у кардиолога и невролога.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

В Омской области ведут розыск женщины, которая бросила младенца в канаве. Как информирует gorod55.ru, ребенка, лежавшего на земле без одежды, обнаружила местная жительница в селе Одесском.

Карелия

В магазинах Петрозаводска обнаружены фрукты с возбудителем опасной болезни. Лабораторные исследования уже подтвердили это, пишет karelinform.ru. Признаки карантинного заболевания, бурой монилиозной гнили, обнаружили в нескольких партиях слив, нектаринов и персиков.

Приморский край

В Приморье найдена пропавшая тринадцатилетняя школьница. Как пишет vostokmedia.com, девочка покинула дом 21 сентября. Издание отмечает, что ее приютили жители Находки, которые затем обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские устанавливает причины, из-за которых несовершеннолетняя ушла из семьи.

Башкирия

В Уфе собака набросилась на четырехлетнюю девочку. Как информирует mkset.ru, инцидент произошел на улице Пушкина. В больницу ребенок поступил с жалобами на укушенные раны лица и головы. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

Выдававший себя за врача хабаровчанин ставил несуществующие диагнозы. Как сообщает transsibinfo.com, злоумышленник смог убедить нескольких граждан срочно пройти лечение в его медицинском центре. Если пациент не мог оплатить услуги, он предлагал оформить кредит. Как установили следователи, мошенник не имел медицинской квалификации, а проверял здоровье пациентов с помощью фитнес-аппарата. В результате его неправомерных действий потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.