Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий — в обзоре NEWS.ru.

Татарстан

В Казани чиновников обязали передавать подарки из драгоценных металлов в Гохран России, пишет inkazan.ru . Такие подарки муниципальные служащие должны выкупать, а в случае отказа они навсегда передаются в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.

Башкирия

В Башкирии на доставку чиновников Министерства финансов на работу из бюджета республики планируют выделить 1,2 млн рублей, пишет mkset.ru . Для служащих хотят зарезервировать два маршрута, тендер на закупку этой услуги в 2020 году уже объявлен.

Нижегородская область

Минздрав Нижегородской области прокомментировал журналистам newsnn.ru прошедшие недавно пикеты родителей детей с муковисцидозом. Активисты заявляли, что запрет на иностранные лекарства ставит под угрозу жизнь и здоровье их детей. В ведомстве ответили, что на разрешённые аналоги лекарств ещё не поступило ни одной жалобы на непереносимость.

Нижний Новгород/vk.com

Удмуртская Республика

В Ижевске в очередной раз отложили строительство приюта для животных. Как отмечает udm-info.ru , на сегодняшний день в Удмуртии не зарегистрировали ни одного муниципального приюта, а популяцию бродячих кошек и собак ограничивают отстрелом.

Ростовская область

В одном из сёл Ростовской области спасение провалившегося в туалет щенка стоило волонтёрам 10 тыс. рублей, пишет rostovgazeta.ru . Собака четыре дня провела запертой в туалете рынка — хозяин торговой площадки запрещал ломать строение. При этом местные жители также отказывались бесплатно помогать активистам в спасении животного.

Приморье

Журналисты vostokmedia.com решили ответить на вопрос, почему снег во Владивостоке всегда превращается в локальный апокалипсис. Фотосюжет показал, как выглядят улицы и дороги города, если с утра прошёл обильный снегопад, сменившийся к вечеру шквальным ветром и метелью.

Омская область

В Омске трижды за неделю фиксировали превышение нормы ядовитого газа — хлороводорода. Как сообщает издание gorod55.ru , Министерство природных ресурсов и экологии Омской области составило список предприятий, которые находятся в радиусе 5 км от стационарных постов. Вблизи предприятий будут проверять состояние воздуха.

Оренбургская область

В Новоорском районе Оренбургской области полицейские задержали четверых местных жителей, подозреваемых в браконьерстве. В их числе оказался и главный охотовед. Как сообщает издание 56orb.ru , правоохранители были вынуждены устроить погоню со стрельбой, так как водитель не выполнил их требование остановиться. После задержания в багажнике обнаружились две туши косуль и шесть гладкоствольных охотничьих ружей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Карелия

Семерым жителям Карелии больше двух лет не выплачивали зарплату. Как сообщает karelinform.ru , общая сумма невыплаченных денежных средств составила более 650 тыс. рублей, хотя компания имела необходимые деньги для выплат. Теперь руководству грозит до трёх лет лишения свободы.

Тюменская область

В Тюмени спасли детей двух и четырёх лет, забравшихся на подоконник открытого окна. Как сообщает издание nashgorod.ru , случайная прохожая сообщила в полицию о стоящих на подоконнике детях. Прибывшие правоохранители убедили их слезть и закрыть окна. Выяснилось, что мать оставила детей без присмотра, так как ей было необходимо на работу.

Хабаровский край

Подтопленцам в Хабаровском крае региональные власти решили компенсировать многотысячные затраты на отопление в размере 1 тыс. рублей. Как сообщает transsibinfo.com , из тех, кому положено новое жильё, квартиры получили только две семьи. Из почти 600 человек, обратившихся за обследованием своих домов, 112 получили отказ.

Ставропольский край

На Ставрополье в ближайшие дни начнётся суд над бывшим мэром Благодарного, сообщает newstracker.ru . Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В 2017 году мэр заказал индивидуальному предпринимателю благоустройство территории центральной районной больницы. После выполнения работ Бычков не стал оплачивать услуги бизнесмена. Ущерб оценивают в 120 тыс. рублей. Годом ранее Бычков организовал ремонт площади перед зданием администрации города. Тогда в стоимость работ была включена стоимость брусчатки ценой 300 тыс. рублей, которой, как сообщает следствие, на самом деле не было.

Сергей Бычков mingkhsk.ru

Челябинская область

В Челябинске депутат гордумы Сергей Селещук дал показания по уголовному делу в отношении экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства города Евгения Пашкова. Селещука должны освободить от ответственности, его отпустили после следственных действий под подписку о невыезде. Как пишет kursdela.biz , депутат признал факты нескольких эпизодов передачи взяток за покровительство его компаниям при строительстве школы в микрорайоне Парковый в 2015–2016 годах. Общая сумма взяток составила около 1 млн рублей.

ХМАО

В Сургуте несколько снежных полигонов приостановили работу, пишет muksun.fm . Из-за нулевой, а местами и плюсовой температуры воздуха снег не успевает замерзать. Грузовики вязнут в снежной каше, из-за чего на складирование уходит больше времени. Как следствие, с улиц стали вывозить меньше снега. Бесперебойную работу полигонов смогут обеспечить только при нормальной погоде.

Волгоградская область

После капремонта стал рассыпаться дом — памятник архитектуры в центре Волгограда. По сообщению novostivolgograda.ru , речь идёт об историческом жилом доме № 20 на улице Мира. Жильцы рассказали, что через два года после восстановления подрядной организацией фасада и крыши дома стали появляться многочисленные трещины. Кроме того, вместе с отслоением штукатурки стали обрушиваться элементы фасада.

Свердловская область