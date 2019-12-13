Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий — в обзоре NEWS.ru.
Татарстан
В Казани чиновников обязали передавать подарки из драгоценных металлов в Гохран России, пишет inkazan.ru. Такие подарки муниципальные служащие должны выкупать, а в случае отказа они навсегда передаются в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.
Башкирия
В Башкирии на доставку чиновников Министерства финансов на работу из бюджета республики планируют выделить 1,2 млн рублей, пишет mkset.ru. Для служащих хотят зарезервировать два маршрута, тендер на закупку этой услуги в 2020 году уже объявлен.
Нижегородская область
Минздрав Нижегородской области прокомментировал журналистам newsnn.ru прошедшие недавно пикеты родителей детей с муковисцидозом. Активисты заявляли, что запрет на иностранные лекарства ставит под угрозу жизнь и здоровье их детей. В ведомстве ответили, что на разрешённые аналоги лекарств ещё не поступило ни одной жалобы на непереносимость.
Нижний Новгород/vk.com
Удмуртская Республика
В Ижевске в очередной раз отложили строительство приюта для животных. Как отмечает udm-info.ru, на сегодняшний день в Удмуртии не зарегистрировали ни одного муниципального приюта, а популяцию бродячих кошек и собак ограничивают отстрелом.
Ростовская область
В одном из сёл Ростовской области спасение провалившегося в туалет щенка стоило волонтёрам 10 тыс. рублей, пишет rostovgazeta.ru. Собака четыре дня провела запертой в туалете рынка — хозяин торговой площадки запрещал ломать строение. При этом местные жители также отказывались бесплатно помогать активистам в спасении животного.
Приморье
Журналисты vostokmedia.com решили ответить на вопрос, почему снег во Владивостоке всегда превращается в локальный апокалипсис. Фотосюжет показал, как выглядят улицы и дороги города, если с утра прошёл обильный снегопад, сменившийся к вечеру шквальным ветром и метелью.
Омская область
В Омске трижды за неделю фиксировали превышение нормы ядовитого газа — хлороводорода. Как сообщает издание gorod55.ru, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области составило список предприятий, которые находятся в радиусе 5 км от стационарных постов. Вблизи предприятий будут проверять состояние воздуха.
Оренбургская область
В Новоорском районе Оренбургской области полицейские задержали четверых местных жителей, подозреваемых в браконьерстве. В их числе оказался и главный охотовед. Как сообщает издание 56orb.ru, правоохранители были вынуждены устроить погоню со стрельбой, так как водитель не выполнил их требование остановиться. После задержания в багажнике обнаружились две туши косуль и шесть гладкоствольных охотничьих ружей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Карелия
Семерым жителям Карелии больше двух лет не выплачивали зарплату. Как сообщает karelinform.ru, общая сумма невыплаченных денежных средств составила более 650 тыс. рублей, хотя компания имела необходимые деньги для выплат. Теперь руководству грозит до трёх лет лишения свободы.
Тюменская область
В Тюмени спасли детей двух и четырёх лет, забравшихся на подоконник открытого окна. Как сообщает издание nashgorod.ru, случайная прохожая сообщила в полицию о стоящих на подоконнике детях. Прибывшие правоохранители убедили их слезть и закрыть окна. Выяснилось, что мать оставила детей без присмотра, так как ей было необходимо на работу.
Хабаровский край
Подтопленцам в Хабаровском крае региональные власти решили компенсировать многотысячные затраты на отопление в размере 1 тыс. рублей. Как сообщает transsibinfo.com, из тех, кому положено новое жильё, квартиры получили только две семьи. Из почти 600 человек, обратившихся за обследованием своих домов, 112 получили отказ.
Ставропольский край
На Ставрополье в ближайшие дни начнётся суд над бывшим мэром Благодарного, сообщает newstracker.ru. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В 2017 году мэр заказал индивидуальному предпринимателю благоустройство территории центральной районной больницы. После выполнения работ Бычков не стал оплачивать услуги бизнесмена. Ущерб оценивают в 120 тыс. рублей. Годом ранее Бычков организовал ремонт площади перед зданием администрации города. Тогда в стоимость работ была включена стоимость брусчатки ценой 300 тыс. рублей, которой, как сообщает следствие, на самом деле не было.
Сергей Бычковmingkhsk.ru
Челябинская область
В Челябинске депутат гордумы Сергей Селещук дал показания по уголовному делу в отношении экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства города Евгения Пашкова. Селещука должны освободить от ответственности, его отпустили после следственных действий под подписку о невыезде. Как пишет kursdela.biz, депутат признал факты нескольких эпизодов передачи взяток за покровительство его компаниям при строительстве школы в микрорайоне Парковый в 2015–2016 годах. Общая сумма взяток составила около 1 млн рублей.
ХМАО
В Сургуте несколько снежных полигонов приостановили работу, пишет muksun.fm. Из-за нулевой, а местами и плюсовой температуры воздуха снег не успевает замерзать. Грузовики вязнут в снежной каше, из-за чего на складирование уходит больше времени. Как следствие, с улиц стали вывозить меньше снега. Бесперебойную работу полигонов смогут обеспечить только при нормальной погоде.
Волгоградская область
После капремонта стал рассыпаться дом — памятник архитектуры в центре Волгограда. По сообщению novostivolgograda.ru, речь идёт об историческом жилом доме № 20 на улице Мира. Жильцы рассказали, что через два года после восстановления подрядной организацией фасада и крыши дома стали появляться многочисленные трещины. Кроме того, вместе с отслоением штукатурки стали обрушиваться элементы фасада.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле в ходе прокурорской проверки детских садов выявили нарушения правил безопасности. В частности, как пишет tagilcity.ru, в Тагилстроевском районе не все детские сады обеспечены домофонами, камерами наружного видеонаблюдения. Выявленные нарушения директора дошкольных учреждений обязаны устранить в течение месяца.