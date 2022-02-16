Новости регионов: сдавший угонщиков в Оренбурге получил срок вдвое больше

В нижегородском роддоме матери не отдали ребёнка, потому что она не заплатила 30 тысяч рублей за медицинскую помощь. Женщина осталась без документов, и ей заявили, что она должна заплатить, потому что является иностранкой.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Волгоградская область

В Волжске эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса, сообщает novostivolgograda.ru . Информации о причинах пока нет, но очевидцы предположили, что это была учебная тревога.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Удмуртия

Жители Ижевска иронизируют о необходимости покупать лодки к предстоящей весне. Местные власти отказываются вывозить снег, пишет udm-info . Коммунальщики, в свою очередь, сетуют на нехватку денег. Жалобы ижевчан рассмотрят в случае, если правительство выделит необходимые средства.

Ставрополье

Кавминводы устранили менее половины из выявленных экологических нарушений, сообщает newstracker.ru . До 1 марта на территории региона планируют завершить проведение повторных проверок. Инспекторы намерены побывать в 24 компаниях, которые прибегают в процессе работы к таким природным ресурсам, как лечебные грязи и минеральная вода.

Ростовская область

До 25 февраля власти Ростовской области могут снять ограничения, ранее введённые в связи с пандемией коронавируса. Как сообщают корреспонденты rostovgazeta.ru , в условиях текущей эпидемиологической обстановки зафиксировали стабилизацию процессов распространения коронавируса. По итогам очередного мониторинга местное правительство примет решение: продлевать либо отменять ограничительные меры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

В нижегородском роддоме ребёнка не отдали матери из-за того, что она отказалась заплатить 30 тысяч рублей за оказанные ей услуги. Как сообщают корреспонденты newsnn.ru , документы и деньги похитили у женщины в Москве. В Нижний Новгород она приехала к знакомым. Женщине объяснили, что она иностранка, а потому за медицинскую помощь должна заплатить.

Республика Татарстан

Дорожные рабочие в Казани укладывали асфальт прямо на снег. По информации inkazan.ru , местные жители зафиксировали работу коммунальщиков на улице Курчатова. Впоследствии активисты выложили видеозапись в Instagram.

Sergey Smirnov/Global Look Press

Свердловская область

Екатеринбургские энтузиасты в честь 300-летнего юбилея своего города решили отправиться в кругосветное путешествие на бронированной яхте «Урал», сообщает tagilcity.ru . Они намерены преодолеть Северо-Западный проход, расположенный на севере Канады. Речь идёт о месте, в котором в XIX веке затонули исследовательские суда «Эребус» и «Террор».

Оренбургская область

Сдавшему своих сообщников оренбургскому угонщику дали срок втрое больший, чем у них. Как сообщает местный информационный портал 56orb.ru , в уголовное дело мужчины вошёл целый ряд составов преступлений по различным статьям УК РФ.

Омская область

Житель Омской области пожаловался на тараканов, которые развелись в столовой одной из школ, сообщает gorod55.ru . Мужчина снял насекомых на камеру и попросил ответственные ведомства отреагировать.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Карелия

Канализацию прорвало сразу на двух улицах Петрозаводска, сообщают корреспонденты karelinform.ru . Улицы города затопило, однако коммунальщики устранили аварию в кратчайшие сроки.

Тюменская область

92-летняя невеста из Тюменской области разочаровалась в своём избраннике и сейчас вновь находится в активном поиске спутника жизни. Как сообщает портал nashgorod.ru , пенсионерка развелась с 70-летним супругом, назвав его альфонсом и лентяем. Пожилая гражданка хочет найти порядочного мужа и сообщила об этом в соцсетях.

Приморский край

Во Владивостоке некоторые школьники продолжат оставаться на удалёнке до конца текущего месяца, сообщает vostokmedia.com . Местные власти полагают, что если учащиеся 5–8-х классов — в общей сложности около 30 тысяч детей — будут учиться дистанционно до 1 марта, в городе остановится распространение коронавируса.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Хабаровский край

В Бурятии поймали щуку-«тигрицу», пишет сайт transsibinfo.com . Рыба была поймана на жерлицу в местности Муртой, где очень много травы. Там чаще всего ведут охоту хищные щуки, отмечают специалисты. Подписчики паблика предположили, что улов весит около семи килограммов.

Башкирия