Новости регионов: с городской ели в Ростовской области похитили все игрушки

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С городской ели в Каменске-Шахтинском Ростовской области похитили все новогодние игрушки. Елка была установлена в центре города рядом с местным домом культуры. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Тем временем в Петрозаводске несовершеннолетняя похитила одежду из магазина на шесть тысяч рублей. Она вынесла брюки и джемпер. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Девочке может грозить до двух лет лишения свободы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На минувшей неделе на Ставрополье от отравления угарным газом пострадали шесть человек. Среди пострадавших оказались двое детей, одного жителя края спасти не удалось, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске ФСБ задержала гражданина, подозреваемого в подготовке теракта против руководителя одного из оборонных предприятий, информирует udm-info.ru. В ведомстве пояснили, что им оказался мужчина 1990 года рождения, действовавший по поручению украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ростовская область

В Каменске-Шахтинском Ростовской области неизвестные вандалы похитили с городской елки все украшения. Как пишет rostovgazeta.ru, ель была установлена в центре города рядом с местным домом культуры. Записи с камер видеонаблюдения уже переданы в правоохранительные органы.

Республика Татарстан

В Казани во дворе одного из домов мигрант стал зачинщиком массовой драки, пишет inkazan.ru. Как уточняет издание, мужчина пренебрег правилами парковки и оставил транспортное средство на тротуаре у подъезда. На сделанные замечания жильцов дома он не реагировал, а вечером 16 декабря приехали шесть машин. После этого началась массовая драка.

Волгоградская область

В Кировском районе Волгоградской области обнаружен частично обглоданный животными труп мужчины. Следователям уже удалось установить личность погибшего, пишут novostivolgograda.ru, это оказался гражданин без определенного места жительства, который в лесопосадке оборудовал спальное место.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

В Краснооктябрьском округе 16-летний парень вступил в интимную связь с 13-летней сводной сестрой. Как пишет newsnn.ru, после этого девочка забеременела. Пострадавшая девочка и подросток проживают в приемной многодетной семье в селе Пошатово.

Свердловская область

В Первоуральске 14-летний боксер скончался во время спортивных состязаний. Прибывший медики спасти подростка не смогли. Мальчик учился в восьмом классе. Во время поединка он пропустил несколько ударов в голову, один из которых стал причиной смерти, информирует tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбуржье семь чиновников-коррупционеров пойдут под суд, пишет 56orb.ru. Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2023 году в ходе антикоррупционных проверок было выявлено 145 нарушений, совершенных сотрудниками органов местного самоуправления и госвласти. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены семь фигурантов из числа государственных или муниципальных служащих.

Тюменская область

На улицах Тюмени появятся теплые остановки. Как сообщает nashgorod.ru, в первую очередь ими будут оборудованы улицы в исторической части города. Остановочные пункты помогут пассажирам согреться во время ожидания общественного транспорта. Они также будут оснащены видеокамерами и USB-разъемами.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Омская область

В Омске в результате аварии пострадал младенец. Как пишет gorod55.ru, 34-летний водитель легкового автомобиля KIA не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате аварии травмы получил один из пассажиров KIA, мальчик 2023 года рождения. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.

Карелия

Несовершеннолетняя жительница Петрозаводска похитила одежду из магазина на шесть тысяч рублей. Как сообщает karelinform.ru, она решила не оплачивать покупку, а просто вынесла вещи из торгового зала, пройдя мимо касс и сотрудников. По факту кражи джемпера и брюк возбуждено уголовное дело. Ей может грозить срок до двух лет лишения свободы.

Приморский край

Местная жительница Владивостока запечатлела дикую лису в центре города. Как сообщает vostokmedia.com, она сняла животное на видео и попыталась выйти с ним на контакт. Лисица не обратила внимания на женщину и просто пробежала мимо, при этом даже не испугалась человека.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Башкирия

В Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика. Как информирует mkset.ru, авария случилась вблизи села Алексеевка Уфимского района. В момент ДТП в салоне автобуса находились 33 человека, в том числе 26 детей. Шесть детей и водитель доставлены в больницу. В ГИБДД по региону уточнили, что возраст пострадавших детей — от шести до девяти лет.

Хабаровский край

Единственный в стране сухопутный перевалочный комплекс будет построен в ЕАО. Как пишет transsibinfo.com, на реализацию этого проекта уже выделено 240 га земли. Благодаря реализации этого проекта в регионе планируется создать 1200 новых высокотехнологичных рабочих мест.