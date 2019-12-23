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Башкирия

В Уфе врачей заставляют выплатить 25 млн рублей из-за сноса старого здания со своего участка, пишет mkset.ru . Пара купила участок земли с домом, который, согласно справке из Главархитектуры, подлежал сносу. Однако чиновники Башкультнаследия обратились в суд и выиграли дело, а теперь требуют оплатить все работы по восстановлению исторического здания.

Ставропольский край

На Ставрополье сотрудники МЧС спасли из полыньи на озере собаку породы хаски, newstracker.ru . Чтобы вытащить животное из воды, спасатели соорудили специальный шест с петлей. При этом им самим пришлось возвращаться на безопасный берег ползком по лестнице, пока собака бежала рядом.

ПАСС СК

Нижегородская область

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» заплатит более 5,7 млн рублей пени и 3,7 млн рублей долга по оплате спортивного инвентаря Bauer, пишет newsnn.ru. Арбитраж Москвы также постановил, что платить за долги клуба будут и петербургские «Айти-Технологии СПБ», которые в 2018 году взяли на себя обязательства по исполнению договора.

Омская область

В Омске водитель маршрутки высадил ребёнка, потерявшего проездной. Как сообщает gorod55.ru , девочка возвращалась с тренировки в маршрутке № 568. После посадки в транспорт вдруг выяснилось, что она потеряла электронный проездной. Водитель маршрутки не захотел везти школьницу бесплатно.

Волгоградская область

Под Волгоградом заведующей детсада дали 3,5 года условно за крупное мошенничество. Как пишет портал novostivolgograda.ru , женщину признали виновной в девяти эпизодах мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения. С сентября 2014 года по декабрь 2017 она издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада. Ложные сведения вносила в табель учета рабочего времени, а необоснованно начисленные деньги присваивала. В целом ущерб от ее действий превысил 1 млн рублей.

Татарстан

В Татарстане сотрудники полиции устроили учения по разгону митинга, в котором приняли участие ученики местной школы. Как отмечает издание inkazan.ru , детям заламывали руки и кидали их через бедро, рассказывая о действиях при массовых беспорядках. В результате некоторые ребята получили небольшие травмы, республиканская прокуратура уже начала проверку.

Приморский край

Приморцы нашли на чердаке истощённую и раненую самку рыси. Как отметило издание vostokmedia.com , хищника нашли жители села Чугуевка, когда та пыталась охотиться на мелкую собаку. Прибывшие на место представители Охотнадзора выяснили, что у дикого животного серьезная травма передней лапы и крайняя степень истощения. Сейчас рысь готовят к операции.

Ростовская область