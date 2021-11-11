Новости регионов: ростовчанину вынесли приговор за комментарии в соцсети
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
12:02, 11 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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Посетители приморской больницы выгнали пьяного мужчину, желающего привиться без очереди. По словам очевидцев, он и был зачинщиком драки.
Дайджест наиболее важных и громких событий в регионах России.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону за комментарии в социальной сети осудили местного жителя. Как информирует rostovgazeta.ru, мужчина принял участие в обсуждении некоего теракта, произошедшего в текущем году. Оставленных ростовчанином двух комментариев спецслужбам хватило, чтобы возбудить против него уголовное дело.
Удмуртия
В жительница Ижевска в соцсетях посетовала, что после болезни COVID-19 QR-код не пришел ей даже через месяц. Сейчас женщина не уверена в том, что её без сертификата примут на новую работу, сообщает udm-info.
Ставрополье
На Ставрополье в прошлом году число премиальных и люксовых машин выросло на 60 штук. Как пишет newstracker.ru, это на 5,5% больше, чем в допандемийном 2019 году. Два года назад у горожан было лишь 1100 элитных иномарок.
Wenjun Chen/dpa/Global Look Press
Татарстан
Жителям Казани приходится скручивать номера своих машин из-за платной парковки у дома на улице Нигматуллина. Как информирует inkazan.ru, во дворах дома мало парковочных мест. Но, кроме этого, там появилась платная парковка. Стоянку открыли прямо под окнами жильцов.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде во время учебной тревоги студентов выгнали на холод. В итоге учащиеся Мининского университета простудились. Они пожаловались на температуру после учений МЧС, пишет newsnn.ru.
Свердловская область
Руководство «Ревдинского молокозавода» пытается уволить четырёх сотрудников. Это связано с оптимизацией производства, которую провели в августе нынешнего года. Как сообщает tagilcity.ru, люди не стали писать заявления по собственному желанию. Они попросили начальство указать в бумагах «увольнение по соглашению сторон» или по сокращению штата. Сейчас этих работников лишили возможности пользоваться столовой. Другие сотрудники с ними не общаются. Руководство создало для недовольных невыносимые условия труда.
Волгоградская область
Власти Волгоградской области отказались закрывать фитнес-клубы на время локдауна. За это чиновники заслужили похвалу бизнес-омбудсмена при президенте России Бориса Титова. Как сообщает novostivolgograda.ru, заниматься спортом в клубах Волгоградской области имеют возможность лишь люди, полностью прошедшие процедуру вакцинации и имеющие сертификат об этом.
Омская область
Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин подверг критике омский СК. Причиной «разноса» стали обманутые дольщики. Как пишет gorod55.ru, в Омской области 39 проблемных домов, а представители регионального ведомства не направили в суд ни одного уголовного дела.
Карелия
Управляющие компании Петрозаводска собираются начать наказывать за надписи с рекламой наркотиков. Как информирует karelinform.ru, такую рекламу нужно быстро закрашивать. На случай несоблюдения данного требования существует административная ответственность.
Тюменская область
Тюменскую птицефабрику собираются закрыть до весны следующего года. Как сообщает nashgorod.ru, часть персонала переведут на частичную занятость. Сведений об увольнениях пока не поступает. Из-за эпидемии птичьего гриппа в Тюменской области сжигают куриц.
Md Manik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Приморский край
В больнице Приморья пациенты устроили драку в очереди на вакцинацию. Как пишет vostokmedia.com, один из посетителей лечебного заведения решил сделать прививку без очереди. За это другие люди его выдворили из здания. Очевидцы рассказали, что зачинщик находился в состоянии опьянения.
Оренбургская область
В Оренбурге у школьников списали деньги за бесплатные завтраки. Как информирует 56orb.ru, родители считают, что платить их заставили за фрукты, которые не так давно были введены в рацион. Руководство одной из школ и представители городской мэрии всё свалили на технический сбой. Чиновники пообещали в скором времени вернуть средства на карты.
Башкирия
В Башкортостане «поволжскому маньяку» официально предъявлено обвинение. Как сообщает mkset.ru, подозреваемый на протяжении 10 лет расправлялся с пенсионерками. Он убил 26 женщин старше 75 лет. Маньяк был задержан лишь в декабре минувшего года. Подозреваемым стал 39-летний житель Казани.
Хабаровский край
В Хабаровском крае местный житель начал проводить туры на место крушения самолета АН-26. Как сообщает transsibinfo.com, авиакатастрофа случилась в начале сентября в Большехехцирском заповеднике. Жертвами трагедии стали шесть человек. По новому туристическому маршруту прошли уже 20 граждан.