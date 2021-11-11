Новости регионов: ростовчанину вынесли приговор за комментарии в соцсети

Посетители приморской больницы выгнали пьяного мужчину, желающего привиться без очереди. По словам очевидцев, он и был зачинщиком драки.

Дайджест наиболее важных и громких событий в регионах России.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону за комментарии в социальной сети осудили местного жителя. Как информирует rostovgazeta.ru , мужчина принял участие в обсуждении некоего теракта, произошедшего в текущем году. Оставленных ростовчанином двух комментариев спецслужбам хватило, чтобы возбудить против него уголовное дело.

Удмуртия

В жительница Ижевска в соцсетях посетовала, что после болезни COVID-19 QR-код не пришел ей даже через месяц. Сейчас женщина не уверена в том, что её без сертификата примут на новую работу, сообщает udm-info .

Ставрополье

На Ставрополье в прошлом году число премиальных и люксовых машин выросло на 60 штук. Как пишет newstracker.ru , это на 5,5% больше, чем в допандемийном 2019 году. Два года назад у горожан было лишь 1100 элитных иномарок.

Wenjun Chen/dpa/Global Look Press

Татарстан

Жителям Казани приходится скручивать номера своих машин из-за платной парковки у дома на улице Нигматуллина. Как информирует inkazan.ru , во дворах дома мало парковочных мест. Но, кроме этого, там появилась платная парковка. Стоянку открыли прямо под окнами жильцов.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде во время учебной тревоги студентов выгнали на холод. В итоге учащиеся Мининского университета простудились. Они пожаловались на температуру после учений МЧС, пишет newsnn.ru .

Свердловская область

Руководство «Ревдинского молокозавода» пытается уволить четырёх сотрудников. Это связано с оптимизацией производства, которую провели в августе нынешнего года. Как сообщает tagilcity.ru , люди не стали писать заявления по собственному желанию. Они попросили начальство указать в бумагах «увольнение по соглашению сторон» или по сокращению штата. Сейчас этих работников лишили возможности пользоваться столовой. Другие сотрудники с ними не общаются. Руководство создало для недовольных невыносимые условия труда.

Волгоградская область

Власти Волгоградской области отказались закрывать фитнес-клубы на время локдауна. За это чиновники заслужили похвалу бизнес-омбудсмена при президенте России Бориса Титова. Как сообщает novostivolgograda.ru , заниматься спортом в клубах Волгоградской области имеют возможность лишь люди, полностью прошедшие процедуру вакцинации и имеющие сертификат об этом.

Омская область

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин подверг критике омский СК. Причиной «разноса» стали обманутые дольщики. Как пишет gorod55.ru , в Омской области 39 проблемных домов, а представители регионального ведомства не направили в суд ни одного уголовного дела.

Карелия

Управляющие компании Петрозаводска собираются начать наказывать за надписи с рекламой наркотиков. Как информирует karelinform.ru , такую рекламу нужно быстро закрашивать. На случай несоблюдения данного требования существует административная ответственность.

Тюменская область

Тюменскую птицефабрику собираются закрыть до весны следующего года. Как сообщает nashgorod.ru , часть персонала переведут на частичную занятость. Сведений об увольнениях пока не поступает. Из-за эпидемии птичьего гриппа в Тюменской области сжигают куриц.

Md Manik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приморский край

В больнице Приморья пациенты устроили драку в очереди на вакцинацию. Как пишет vostokmedia.com , один из посетителей лечебного заведения решил сделать прививку без очереди. За это другие люди его выдворили из здания. Очевидцы рассказали, что зачинщик находился в состоянии опьянения.

Оренбургская область

В Оренбурге у школьников списали деньги за бесплатные завтраки. Как информирует 56orb.ru , родители считают, что платить их заставили за фрукты, которые не так давно были введены в рацион. Руководство одной из школ и представители городской мэрии всё свалили на технический сбой. Чиновники пообещали в скором времени вернуть средства на карты.

Башкирия

В Башкортостане «поволжскому маньяку» официально предъявлено обвинение. Как сообщает mkset.ru , подозреваемый на протяжении 10 лет расправлялся с пенсионерками. Он убил 26 женщин старше 75 лет. Маньяк был задержан лишь в декабре минувшего года. Подозреваемым стал 39-летний житель Казани.

Хабаровский край