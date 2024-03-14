Новости регионов: рэп-концерт в Ростове-на-Дону закончился массовой дракой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону концерт рэп-исполнителя, проходивший в клубе, закончился массовой дракой. Несколько вышедших на улицу посетителей начали избивать людей в оранжевых жилетах. Кроме того, во время концерта в клубе произошло возгорание проводки. Тем временем в Тюменской области вооруженный местный житель ограбил банк и вынес более 3 млн рублей. 52-летний мужчина действовал по указаниям кураторов. До ограбления он также продал автомобиль и оформил несколько кредитов.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье существенно снизились цены на новые автомобили. В среднем новые авто подешевели в крае на 15%. Снижение цен по стране достигло 2% (3,6 млн рублей в среднем), информирует newstracker.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Удмуртия

Суд принял решение о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в вымогательстве адвокату из Ижевска. Как пишет udm-info.ru, ему предъявлено обвинение в совершении вымогательства в особо крупном размере. По версии следствия, адвокат угрожал опубликовать компрометирующие сведения и требовал от потерпевшей 15 млн рублей и даже получил первую часть этой суммы в размере 2 млн рублей.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону в клубе «Мед» во время концерта популярного рэпера загорелась проводка и пошел дым. Затем началась массовая драка. Как пишет rostovgazeta.ru, после концерта несколько человек начали избивать людей в оранжевых жилетах. Сотрудники регионального УМВД устанавливают всех причастных к конфликту.

Республика Татарстан

Из-за схода снега на вход школы в Татарстане пострадала девочка, сообщает inkazan.ru. Инцидент произошел на территории Нижнечекурской средней школы 13 марта. Во время схода снега с крыши обрушилась металлическая конструкция. Под завалами оказалась 16-летняя девочка. Пострадавшую школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волгоградская область

В Волгограде выставили на продажу уникальный ретроавтомобиль за 700 тысяч рублей. В этом году автомобилю исполнилось 86 лет, пишут novostivolgograda.ru. Данную модель производили в Чехословакии в 1930-х годах.

Нижегородская область

В оранжерее ботанического сада ННГУ им. Лобачевского расцвел редкий цветок — стрелиция Николая. Подобное явление не наблюдалось более 10 лет, пишет newsnn.ru. Как рассказали ученые, один из бутонов, диаметр которого превышает 30 см, начал распускаться. В настоящее время высота самого растения более 10 м.

Свердловская область

В свердловской прокуратуре оказались недовольны качеством очистки снега на тротуарах Екатеринбурга, сообщает tagilcity.ru. Прокурор города Светлана Кузнецова оценила качество уборки пешеходных дорожек и тротуаров. Ее не устроили снежные массы, которые при таянии превращаются в огромные лужи.

Оренбургская область

В Абдулинском районе Оренбургской области администрация ответит за нападение бездомных собак на детей. Как пишет 56orb.ru, несколько инцидентов произошло нынешней зимой. В целях защиты прав детей и взыскания в их пользу компенсации морального вреда прокурор направил в суд соответствующие исковые заявления.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюменской области вооруженный житель ограбил банк и вынес более 3 млн рублей. Как сообщает nashgorod.ru, 52-летний злоумышленник действовал по указанию кураторов, которые манипулировали им. До этого мужчина продал автомобиль и оформил несколько кредитов. Во время ограбления при нем имелось оружие. Злоумышленника уже задержали полицейские.

Омская область

В Омске ищут 63-летнего мужчину, пропавшего неделю назад. Как информирует gorod55.ru, 6 марта он вышел из дома, расположенного на улице 4-й Комсомольской, и до сих пор не вернулся. С заявлением в полицию обратилась его сестра. По ее словам, пропавший имеет расстройство, которое характеризуется неспособностью ориентироваться в пространстве.

Карелия

Петрозаводчане жалуются на неприятный запах в новом легкоатлетическом манеже. Как сообщает karelinform.ru, дом на улице Университетской был сдан в эксплуатацию в январе. Горожане полагают, что причина запаха кроется в испарениях клея, на котором держится покрытие в большом зале. Как отмечают жители, после занятий их дети жалуются на кашель и тошноту.

Приморский край

В Приморье спасли детей, которые ходили по тонкому льду. Как сообщает vostokmedia.com, ЧП произошло в Находке на реке Каменке. По словам очевидцев, взрослые мужчины при помощи веревки вытаскивали подростков из воды.

Фото: t.me/mchs_official

Башкирия

Правоохранители пришли с обысками в кабинеты Минспорта Башкирии, пишет mkset.ru. Поводом для их визита стали коррупционные нарушения со стороны министра Руслана Хабибова. В настоящее время неизвестно, в рамках какого производства проводились следственные действия и в каком статусе находится чиновник.

Хабаровский край

Жители Македонии смогут увидеть мультсериал хабаровской анимационной студии. Как пишет transsibinfo.com, мультсериал выпускает анимационная студия «Мечталет». Ее продукт под названием «Спина к спине» покажут в Македонии на местном телевидении. Трансляция начнется уже в марте. Мультфильм рассказывает о приключениях друзей — детских рюкзаков.