Новости регионов: пьяный хабаровчанин убил поленом двухлетнюю дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный житель Хабаровского края до смерти забил поленом двухлетнюю дочь. Мать ребенка смогла забрать ребенка у своего сожителя и отвезти в больницу, но врачам не удалось спасти девочку. Выяснилось, что ранее мужчина, убивший дочь, проходил лечение в психоневрологическом интернате. Тем временем в Нижнем Новгороде врачи спасают ребенка, которого засыпало песком. Мальчик вместе с братом и отцом был на карьере, когда на него с вершины обрушился песок. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Стало известно имя самой богатой жительницы Ставропольского края. NewsTracker опубликовал топ-100 самых обеспеченных жителей региона. Среди женщин первой оказалась Татьяна Анашкина — совладелица активов строительного холдинга «ЮСИ» и дочь основателя «ЮСИ» Юрия Иванова. В общем рейтинге она занимает пятое место.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Удмуртия

Спустя год после ремонта дорога на улице Гагарина в Ижевске покрылась дефектами, пишет udm-info.ru. Прокурор района обратился к руководителю МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» с требованием устранить выявленные нарушения, но проблему не решили. Позже прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал от администрации разрешить ситуацию.

Ростовская область

В Ростовской области из-за тумана на реке Дон столкнулись два теплохода, сообщает rostovgazeta.ru. Один из них направлялся в Краснодарский край и вез на борту зерно. Второй теплоход должен был доставить оборудование в Казахстан.

Республика Татарстан

Фанат казанского «Рубина» ограбил новый магазин клуба, пишет inkazan.ru. Подозреваемый вскрыл дверь и вынес товар на сумму 65 тысяч рублей. Среди украденных вещей оказались кепки, футболки и толстовки с логотипом «Рубина». Сигнализация сработала, но сообщение не дошло до частного охранного предприятия, поэтому кражу заметили только с утра.

Волгоградская область

Более полумиллиона туристов отдохнули в Волгоградской области за лето, пишут novostivolgograda.ru. Турпоток вырос за год на 5,8%. За лето регион посетили 620 тысяч путешественников. Туристов привлекают событийные и патриотические мероприятия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде врачи спасают ребенка, которого ранее засыпало песком, пишет newsnn.ru. Инцидент произошел в селе Валки. Двое детей отправились на карьер вместе с отцом. В какой-то момент родитель отлучился. В это время на четырехлетнего мальчика обрушился песок с вершины. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Свердловская область

В Свердловской области 16-летний мальчик с ДЦП покорил Иремель, сообщает tagilcity.ru. Идея поднять Сашу принадлежит его тренеру по адаптивному тхэквондо Павлу Павлецову. Переноску для мальчика оборудовали из альпинистской системы, дополнив ее ремнями для удобства волонтеров, несущих его.

Оренбургская область

В Оренбурге начали строить новый пассажирский терминал аэропорта. Как сообщает 56orb.ru, площадь объекта составит более 23 тысяч кв. м, а его пропускная способность — не менее тысячи человек в час. Также на территории аэропорта появятся четыре телетрапа для пассажиров. Здание будет состоять из четырех этажей с залами ожидания, включая комнаты матери и ребенка, VIP-залы и кафе.

Тюменская область

Тюменец встретился в лесу с медведем и выжил, сообщает nashgorod.ru. Как рассказал мужчина, он решил передохнуть, установил палатку и прилег подремать. Через час он услышал шорох. Открыв палатку, мужчина увидел, что рядом стоит огромный медведь весом приблизительно 400 кг и ест ягоды. Животное мог привлечь запах тушенки, которую ранее ел тюменец.

Омская область

Браконьеры хотели вывезти из Омска в Казахстан хищных птиц из Красной книги. Как сообщает gorod55.ru, трое мужчин пытались провезти через границу восемь представителей семейства соколиных и были задержаны. Птиц перевозили в специально оборудованном тайнике автомобиля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Карелия

Жителей ряда населенных пунктов Карелии просят не выходить на улицу из-за экстремальных погодных условий. Как сообщает karelinform.ru, похолодание со штормовым ветром может сохраниться до завтрашнего дня. При этом уже к концу этой недели в регион вновь придет потепление до 21 градуса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приморский край

Пожарные успешно ликвидировали возгорание в одном из частных домов Владивостока. Как сообщает vostokmedia.com, специалисты быстро эвакуировали 12 жильцов, в том числе двоих детей, и приступили к тушению огня. Площадь пожара составила около 65 кв. м. Никто не пострадал.

Башкирия



В Уфе таксист напал на пассажира с перцовым баллончиком из-за оплаты поездки по карте. Как пишет mkset.ru, водитель воспользовался перцовым баллончиком, попытался отнять мобильный телефон, а дальше избил и прокатил пассажира на двери своего автомобиля. Пассажир поступил в медучреждение с ожогом глаз и травмами головы. По информации МВД, личность таксиста уже установлена.

Хабаровский край

Пьяный житель Хабаровского края поленом забил двухлетнюю дочь. Как пишет transsibinfo.com, мать ребенка смогла отнять девочку у своего пьяного сожителя и срочно доставила ее в больницу. Несмотря на все усилия медиков, пострадавшую спасти не удалось. Выяснилось, что убийца ранее проходил лечение в психоневрологическом интернате.

Новосибирск

Сотрудники ФСБ задержали 74-летнего адвоката в Новосибирске. Как пишет atas.info, его арест связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве и взятках, возбужденного в отношении экс-директора филиала «Новосибирскавтодор». В настоящее время адвокат находится в изоляторе временного содержания.