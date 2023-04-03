Новости регионов: Приморский край может затопить из-за ливней

Фото: Сергей Паршуков/РИА Новости

Жительница села Среднее Бугаево в республике Коми во дворе своего дома, затопленного в результате паводка, архивное фото

В Приморском крае ожидается снег с дождем. Осадки могут привести к затоплению в некоторых районах. Ливни будут вызваны циклоном с Желтого моря. Тем временем в Карелию придет потепление. Жителей республики порадует солнечная погода и отсутствие ветра.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Население Невинномысска протестует из-за планирующегося возведения экотехнопарка. Люди недовольны тем, что в нем будут перерабатывать только часть мусора, а остальные отходы планируют захоранивать или сжигать, сообщает newstracker.ru.

Удмуртия

Жители Ижевска заявили, что согласны на снижение зарплаты, если им позволят работать удаленно. Такую позицию разделяют четверо из 10 опрошенных, пишет udm-info.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области за 2022 год от передозировки запрещенными веществами умерли 187 граждан. Годом ранее было зафиксировано 103 летальных исхода среди местного населения из-за наркозависимости. В 2020 году 48 человек умерли из-за передозировки, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Казани сократилось число обращений населения в медучреждения, пишет inkazan.ru. За последние семь дней к врачам попытались обратиться более 13,8 тысячи раз. Врачи почти 1,2 тысячи раз прибыли на вызовы в общественные места. Примечательно, что количество жалоб пациентов на инфаркт возросло до 44, а число обращений из-за инсульта уменьшилось до 100.

Волгоградская область

На севере Волгограда появится новый православный храм, пишут novostivolgograda.ru. Храм Сретения Господня планируется возвести в Краснооктябрьском районе. Камень под строительство был заложен 2 апреля.

Нижегородская область

Жительница Нижнего Новгорода во второй раз стала чемпионкой международного турнира по бодибилдингу. Как пишет newsnn.ru, Анастасия Золотая была признана лучшей участницей Siberian Power Pro Show. Соревнование проводилось в Красноярске с 31 марта по 2 апреля.

Свердловская область

От населения Нижнего Тагила стали поступать жалобы на серо-коричневый цвет неба и неприятный запах, сообщает tagilcity.ru. Причиной могли стать промышленные выбросы. УГМС информации о сложных метеорологических условиях в городе не передавала.

Оренбургская область

По сведениям 56orb.ru, в Оренбургской области машина, в которой ехали пятеро молодых людей, улетела в кювет и опрокинулась. За рулем находился 18-летний парень без водительских прав. В результате аварии в больницу попала 14-летняя девочка.

Тюменская область

Администрация Тюменской области пообещала наградить граждан, которые предоставят достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров. Как пишет nashgorod.ru, за сведения о поджигателе жителю могут вручить 40 тысяч рублей, а за поимку такого преступника — 50 тысяч рублей.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Омская область

В Омске в скором времени закроют мясоперерабатывающее предприятие «Компур», сообщает gorod55.ru. Единственный акционер концерна Дмитрий Ожигов принял решение о его полной ликвидации. Он занял должность генерального директора компании в конце 2022 года.

Карелия

В Карелию скоро придет потепление. Как пишет karelinform.ru, уже в начале недели антициклон подавит циклоническую деятельность в северных и центральных районах, а со среды — в южных. Жителей республики порадует солнечная погода и отсутствие ветра. Дожди не прогнозируются.

Приморский край

Серьезные ливни и снег с дождем прогнозирует независимый синоптик Приморского края. Мокрый снег с дождем опустится на край и практически «затопит» его, сообщает vostokmedia.com. По словам эксперта, 6 и 7 апреля ожидаются затяжные ливни, вызванные циклоном с Желтого моря.

Башкирия

В Уфе экс-глава отдела мэрии и его заместитель получили 10 и восемь лет тюремного срока соответственно по делу о взятке в 15 млн рублей. Осужденные оштрафованы на 15 млн рублей, сообщает mkset.ru. Признавшему вину посреднику главных фигурантов дела назначили 7,5 лет лишения свободы условно, ему также предстоит выплатить 15 млн рублей.

Хабаровский край

В Хабаровском крае планируется создать Краевую студенческую лигу КВН. Данный вопрос был решен в рамках диалога губернатора региона с членами команды КВН краевого центра «Пал Палыч», которые вышли в четвертьфинала Высшей лиги, сообщает transsibinfo.com. Глава региона надеется, что краевая лига будет способствовать повышению уровня игры, а КВН при этом станет более интересен для молодежи.