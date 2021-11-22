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Новости регионов: пожарные спасли детей от волков в Забайкалье
Регионы

Новости регионов: пожарные спасли детей от волков в Забайкалье

18:12, 22 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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Тюменский депутат Сергей Романов попросил прекратить требовать от него отмену QR-кодов. Он заявил, что станет выступать за принудительную вакцинацию и введение QR-кодов в самолётах и поездах, если давление в соцсетях продолжится.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

За январь — сентябрь текущего года жители Удмуртии потратили на приобретение алкоголя 14,7 млрд рублей, или в среднем 1095 рублей в месяц на каждого проживающего в республике. Эта сумма больше, чем траты на мясо. На покупку мяса и мясных продуктов, по информации статистиков, в месяц каждый житель тратит 1014 рублей, пишет udm-info.

Новости регионов: пожарные спасли детей от волков в ЗабайкальеСергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области только 2,9% населения получают зарплату более 100 тысяч рублей. Как пишет rostovgazeta.ru, в Донском регионе 17,7% жителей зарабатывают ниже 15 тысяч рублей. Сообщается, что самые распространённые суммы зарплаты в области — от 19 до 39 тысяч рублей.

Ставропольский край

Ездившего по встречной автохама в Ставрополе сдал полиции родной отец. Как пишет newstracker.ru, мужчина велел сыну отправиться в ГИБДД после того, как видео с грубыми нарушениями появилось в соцсетях.

Татарстан

Казанские кондукторы отказываются работать из-за введения QR-кодов. Для того чтобы показать сертификат, казанцам необходимо открыть приложение, найти QR-код и только потом предоставить кондуктору для считывания. Кондуктор подчеркнула, что пассажиры показывают проездные билеты, но что ещё нужно сделать, не понимают, пишет inkazan.ru.

Новости регионов: пожарные спасли детей от волков в ЗабайкальеЕгор Алеев/ТАСС

Нижегородская область

Почти на 20% выросла смертность в Нижегородской области. 44 945 нижегородцев умерли с января по сентябрь текущего года. Это на 7162, или 18,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает newsnn.ru.

Волгоградская область

Проба Манту спасла жизнь волгоградскому школьнику. Как сообщает novostivolgograda.ru, из-за странной реакции организма мальчика направили к врачу, где у него обнаружили кисту лёгкого. Ребёнка вовремя прооперировали, ему ничего не угрожает.

Свердловская область

Суд в Нижнем Тагиле признал детский комод «Фиксики» незаконным товаром. Как пишет tagilcity.ru, мебельная компания не получала никакого разрешения на использование товарного знака. Руководство оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Омская область

Омичам могут отключить газ на новогодних каникулах. Как сообщает gorod55.ru, в городе последние несколько дней происходят крупные перебои с газом. Несколько многоэтажек остались без ресурса. В газовой компании рассказали, что устранили проблему, однако в период праздников могут произойти новые отключения.

Оренбургская область

Оренбурженка оставила двухмесячного ребёнка с незнакомцами почти на 10 часов. Как сообщает 56orb.ru, мужчина услышал детский плач в подъезде. Выйдя из квартиры, он увидел, что пьяная женщина держит грудного ребёнка за ногу вниз головой. Он забрал малыша и позвонил в полицию. Выяснилось, что мать в состоянии алкогольного опьянения оставила ребёнка с незнакомкой и ушла.

Карелия

Правительство выделит Карелии деньги на социальные доплаты пенсионерам. Как сообщает karelinform.ru, надбавку смогут получить лишь те граждане, у которых общая сумма выплат не превышает планку прожиточного минимума региона.

Новости регионов: пожарные спасли детей от волков в ЗабайкальеСергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Тюменский депутат попросил не засорять его Instagram просьбами об отмене QR-кодов. Как сообщает nashgorod.ru, Сергей Романов заявил, что не будет выполнять эти требования, потому что «с детства не любит, когда на него давят». По словам депутата, если число сообщений не уменьшится, он превратится в сторонника принудительной вакцинации и введения QR-кодов в самолëтах и поездах.

Приморье

Желаемая пенсия во Владивостоке оказалась одной из самых высоких среди населения крупных городов страны. Как сообщает vostokmedia.com, люди назвали достойной сумму 43 200 рублей в месяц. В прошлом году этот показатель был на 3% ниже.

Башкирия

В Уфе рабочие укладывали асфальт во время метели и снегопада. Как сообщает mkset.ru, местные жители сняли на камеру работы, которые не остановились даже в момент бурана. При этом власти рекомендовали горожанам оставаться дома из-за плохих погодных условий.

Хабаровский край

Пожарные в Забайкалье спасли потерявшихся детей от стаи волков. Как пишет transsibinfo.com, восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик заблудились в лесу у села Хапчеранга Кыринского района. Детей нашли двое пожарных. Они лежали на голой земле, завернувшись в куртки. Неподалеку на свежевыпавшем снегу были обнаружены следы стаи волков.

Новосибирск

В Новосибирской области отравились едой из кафе «Суши-Хаус» сразу 20 человек. Сейчас проверяется соблюдение санитарных норм в заведении, сообщает atas.info.

Санкт-Петербург

В Ленинградской области из попавшего в ДТП автомобиля выпал труп. Как сообщает newia.ru, лица, находившиеся в тот момент в машине, поспешили скрыться с места происшествия. Выяснилось, что убитым оказался 50-летний приезжий из Еревана.

Новости регионов: пожарные спасли детей от волков в ЗабайкальеСергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская область

Жительница Челябинской области стала победительницей поединка на известном шоу «Голос». Как сообщает kursdela.biz, Юлия Курганова прошла в следующий этап проекта, победив новокуйбышевскую певицу Юлию Коваль.

Хакасия

В национальном театре кукол Хакасии «Сказка» активно ведётся работа над новым представлением. Подготовка спектакля «Золотая колыбель горных духов» должна завершиться к середине декабря. Об этом сообщает newkhakasia.online. Режиссёром-постановщиком стал артист драмтеатра имени Топанова Максим Султреков.

ХМАО

В Югре могут распустить думу поселения Ханты-Мансийского района. Как сообщает muksun.fm, поводом для этого стало отсутствие заседаний избранников на протяжении трёх месяцев в 2019 году. Окончательное решение будет принято 25 ноября на заседании думы ХМАО.

Белгородская область

Жители Белгородской области с 22 ноября смогут увидеть сезон вечерних пролётов Международной космической станции. Как сообщает bel.ru, такая возможность появится у них лишь в случае ясной погоды.

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