Новости регионов: пожарные спасли детей от волков в Забайкалье

Тюменский депутат Сергей Романов попросил прекратить требовать от него отмену QR-кодов. Он заявил, что станет выступать за принудительную вакцинацию и введение QR-кодов в самолётах и поездах, если давление в соцсетях продолжится.
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Удмуртия
За январь — сентябрь текущего года жители Удмуртии потратили на приобретение алкоголя 14,7 млрд рублей, или в среднем 1095 рублей в месяц на каждого проживающего в республике. Эта сумма больше, чем траты на мясо. На покупку мяса и мясных продуктов, по информации статистиков, в месяц каждый житель тратит 1014 рублей, пишет
Ростовская область
В Ростовской области только 2,9% населения получают зарплату более 100 тысяч рублей. Как пишет
Ставропольский край
Ездившего по встречной автохама в Ставрополе сдал полиции родной отец. Как пишет
Татарстан
Казанские кондукторы отказываются работать из-за введения QR-кодов. Для того чтобы показать сертификат, казанцам необходимо открыть приложение, найти QR-код и только потом предоставить кондуктору для считывания. Кондуктор подчеркнула, что пассажиры показывают проездные билеты, но что ещё нужно сделать, не понимают, пишет
Нижегородская область
Почти на 20% выросла смертность в Нижегородской области. 44 945 нижегородцев умерли с января по сентябрь текущего года. Это на 7162, или 18,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает
Волгоградская область
Проба Манту спасла жизнь волгоградскому школьнику. Как сообщает
Свердловская область
Суд в Нижнем Тагиле признал детский комод «Фиксики» незаконным товаром. Как пишет
Омская область
Омичам могут отключить газ на новогодних каникулах. Как сообщает
Оренбургская область
Оренбурженка оставила двухмесячного ребёнка с незнакомцами почти на 10 часов. Как сообщает
Карелия
Правительство выделит Карелии деньги на социальные доплаты пенсионерам. Как сообщает
Тюменская область
Тюменский депутат попросил не засорять его Instagram просьбами об отмене QR-кодов. Как сообщает
Приморье
Желаемая пенсия во Владивостоке оказалась одной из самых высоких среди населения крупных городов страны. Как сообщает
Башкирия
В Уфе рабочие укладывали асфальт во время метели и снегопада. Как сообщает
Хабаровский край
Пожарные в Забайкалье спасли потерявшихся детей от стаи волков. Как пишет
Новосибирск
В Новосибирской области отравились едой из кафе «Суши-Хаус» сразу 20 человек. Сейчас проверяется соблюдение санитарных норм в заведении, сообщает
Санкт-Петербург
В Ленинградской области из попавшего в ДТП автомобиля выпал труп. Как сообщает
Челябинская область
Жительница Челябинской области стала победительницей поединка на известном шоу «Голос». Как сообщает
Хакасия
В национальном театре кукол Хакасии «Сказка» активно ведётся работа над новым представлением. Подготовка спектакля «Золотая колыбель горных духов» должна завершиться к середине декабря. Об этом сообщает
ХМАО
В Югре могут распустить думу поселения Ханты-Мансийского района. Как сообщает
Белгородская область
Жители Белгородской области с 22 ноября смогут увидеть сезон вечерних пролётов Международной космической станции. Как сообщает