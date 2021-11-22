Новости регионов: пожарные спасли детей от волков в Забайкалье

Тюменский депутат Сергей Романов попросил прекратить требовать от него отмену QR-кодов. Он заявил, что станет выступать за принудительную вакцинацию и введение QR-кодов в самолётах и поездах, если давление в соцсетях продолжится.

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Удмуртия

За январь — сентябрь текущего года жители Удмуртии потратили на приобретение алкоголя 14,7 млрд рублей, или в среднем 1095 рублей в месяц на каждого проживающего в республике. Эта сумма больше, чем траты на мясо. На покупку мяса и мясных продуктов, по информации статистиков, в месяц каждый житель тратит 1014 рублей, пишет udm-info .

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области только 2,9% населения получают зарплату более 100 тысяч рублей. Как пишет rostovgazeta.ru , в Донском регионе 17,7% жителей зарабатывают ниже 15 тысяч рублей. Сообщается, что самые распространённые суммы зарплаты в области — от 19 до 39 тысяч рублей.

Ставропольский край

Ездившего по встречной автохама в Ставрополе сдал полиции родной отец. Как пишет newstracker.ru , мужчина велел сыну отправиться в ГИБДД после того, как видео с грубыми нарушениями появилось в соцсетях.

Татарстан

Казанские кондукторы отказываются работать из-за введения QR-кодов. Для того чтобы показать сертификат, казанцам необходимо открыть приложение, найти QR-код и только потом предоставить кондуктору для считывания. Кондуктор подчеркнула, что пассажиры показывают проездные билеты, но что ещё нужно сделать, не понимают, пишет inkazan.ru .

Егор Алеев/ТАСС

Нижегородская область

Почти на 20% выросла смертность в Нижегородской области. 44 945 нижегородцев умерли с января по сентябрь текущего года. Это на 7162, или 18,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает newsnn.ru .

Волгоградская область

Проба Манту спасла жизнь волгоградскому школьнику. Как сообщает novostivolgograda.ru , из-за странной реакции организма мальчика направили к врачу, где у него обнаружили кисту лёгкого. Ребёнка вовремя прооперировали, ему ничего не угрожает.

Свердловская область

Суд в Нижнем Тагиле признал детский комод «Фиксики» незаконным товаром. Как пишет tagilcity.ru , мебельная компания не получала никакого разрешения на использование товарного знака. Руководство оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Омская область

Омичам могут отключить газ на новогодних каникулах. Как сообщает gorod55.ru , в городе последние несколько дней происходят крупные перебои с газом. Несколько многоэтажек остались без ресурса. В газовой компании рассказали, что устранили проблему, однако в период праздников могут произойти новые отключения.

Оренбургская область

Оренбурженка оставила двухмесячного ребёнка с незнакомцами почти на 10 часов. Как сообщает 56orb.ru , мужчина услышал детский плач в подъезде. Выйдя из квартиры, он увидел, что пьяная женщина держит грудного ребёнка за ногу вниз головой. Он забрал малыша и позвонил в полицию. Выяснилось, что мать в состоянии алкогольного опьянения оставила ребёнка с незнакомкой и ушла.

Карелия

Правительство выделит Карелии деньги на социальные доплаты пенсионерам. Как сообщает karelinform.ru , надбавку смогут получить лишь те граждане, у которых общая сумма выплат не превышает планку прожиточного минимума региона.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Тюменский депутат попросил не засорять его Instagram просьбами об отмене QR-кодов. Как сообщает nashgorod.ru , Сергей Романов заявил, что не будет выполнять эти требования, потому что «с детства не любит, когда на него давят». По словам депутата, если число сообщений не уменьшится, он превратится в сторонника принудительной вакцинации и введения QR-кодов в самолëтах и поездах.

Приморье

Желаемая пенсия во Владивостоке оказалась одной из самых высоких среди населения крупных городов страны. Как сообщает vostokmedia.com , люди назвали достойной сумму 43 200 рублей в месяц. В прошлом году этот показатель был на 3% ниже.

Башкирия

В Уфе рабочие укладывали асфальт во время метели и снегопада. Как сообщает mkset.ru , местные жители сняли на камеру работы, которые не остановились даже в момент бурана. При этом власти рекомендовали горожанам оставаться дома из-за плохих погодных условий.

Хабаровский край

Пожарные в Забайкалье спасли потерявшихся детей от стаи волков. Как пишет transsibinfo.com , восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик заблудились в лесу у села Хапчеранга Кыринского района. Детей нашли двое пожарных. Они лежали на голой земле, завернувшись в куртки. Неподалеку на свежевыпавшем снегу были обнаружены следы стаи волков.

Новосибирск

В Новосибирской области отравились едой из кафе «Суши-Хаус» сразу 20 человек. Сейчас проверяется соблюдение санитарных норм в заведении, сообщает atas.info .

Санкт-Петербург

В Ленинградской области из попавшего в ДТП автомобиля выпал труп. Как сообщает newia.ru , лица, находившиеся в тот момент в машине, поспешили скрыться с места происшествия. Выяснилось, что убитым оказался 50-летний приезжий из Еревана.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская область

Жительница Челябинской области стала победительницей поединка на известном шоу «Голос». Как сообщает kursdela.biz , Юлия Курганова прошла в следующий этап проекта, победив новокуйбышевскую певицу Юлию Коваль.

Хакасия

В национальном театре кукол Хакасии «Сказка» активно ведётся работа над новым представлением. Подготовка спектакля «Золотая колыбель горных духов» должна завершиться к середине декабря. Об этом сообщает newkhakasia.online . Режиссёром-постановщиком стал артист драмтеатра имени Топанова Максим Султреков.

ХМАО

В Югре могут распустить думу поселения Ханты-Мансийского района. Как сообщает muksun.fm , поводом для этого стало отсутствие заседаний избранников на протяжении трёх месяцев в 2019 году. Окончательное решение будет принято 25 ноября на заседании думы ХМАО.

Белгородская область