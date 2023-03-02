Новости регионов: полиция Тюмени проверила подростков с пауками на куртках

Фото: nashgorod.ru

В Уфе проводится проверка по факту удерживания и избиения детей в здании мечети. Один из пострадавших, которому удалось сбежать, обратился за помощью к сотруднику полиции. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Ставропольский край

Около 40% жителей Ставрополя не одалживают деньги, пишет newstracker.ru. При этом, более половины (51%) ставропольчан не берут взаймы. Каждый четвертый опрошенный отметил, что при отсутствии денег оформляет кредит в банке. Около 14% опрошенных заявили, что одалживают деньги у своих родственников, 7% — у друзей, 2% — у коллег по работе, 1% — у работодателя.

Удмуртия

С новым способом мошенничества столкнулись в Удмуртии. Злоумышленники предлагают оставить отзыв о работе банка за денежное вознаграждение, для получения которого предлагают доверчивым гражданам ввести данные банковской карты на сайте. Таким образом мошенники получают доступ к личному кабинету, сообщает udm-info.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области за прошедшую неделю февраля ОРВИ и гриппом заболели около 15,4 тысяч граждан, пишет rostovgazeta.ru. При этом, общая заболеваемость в возрастных группах от 0 до 14 лет сократилась почти на 55%.

Республика Татарстан

В Татарстане планируют переиздать Красную книгу. Как информирует, inkazan.ru, в настоящее время в республике под особой охраной числится 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, из них 11 — рыбы, 108 — беспозвоночные, 318 — растения, 67 — птицы, 63 — грибы, а также 33 — млекопитающие.

Волгоградская область

Восемь музеев Волгоградской области получат новое оборудование, сообщают novosti volgograda.ru. Так, для учреждений закупят интерактивные сенсорные столы и панели, системы направленного звука, экспозиционно-выставочное и светотехническое оборудование, а также витрины с антивандальным покрытием, позволяющие обеспечить сохранность музейных экспонатов.

Нижегородская область

Бывший глава городского департамента строительства арестован в Нижнем Новгороде. Как сообщает newsnn.ru, чиновник обвиняется в получении крупной взятки от одного из предпринимателей города в размере 10 млн рублей. Со своей стороны он обещал бизнесмену помочь выиграть конкурс на строительство здания.

Фото: olenpark.ru Парк «Оленьи ручьи»

Свердловская область

В Свердловской области два природных парка участвуют во всероссийском конкурсе «Маршрут построен», пишет tagilcity.ru. Это природные парки «Бажовские места» (Сысерть) и «Оленьи ручьи» (поселок Бажуково). Они номинированы в категории «Место силы». О результатах конкурса будет известно в апреле 2023 года.

Оренбургская область

Как информирует 56orb.ru, в Оренбурге будет построена новая школа. Суммарная стоимость объекта превышает два млрд рублей. Новое учебное заведение на улице Гаранькина сможет принять до 1 755 учеников. Начало строительства намечено на конец 2024 года.

Тюменская область

Полиция Тюмени организовала вечернее дежурство у центрального универмага. Более 20 правоохранителей останавливали подростков и проверяли их на причастность к движению «Редан», информирует nashgorod.ru. Ребят, у которых при себе обнаружили средства самообороны, задержали.



Омская область

Омский ресторан «Пеликан» получит 800 тысяч рублей за обслуживание банкетов губернатора, пишет gorod55.ru. Об этом говорится на сайте госзакупок. Теперь ресторану, победившему в конкурсе, предстоит обслуживать торжественные, официальные и иные мероприятия по приему делегаций, а также приглашенных лиц от имени губернатора и правительства региона. Стоимость торжественного приема на одну персону составит 9 100 рублей.

Фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com

Карелия

С фасада дома, расположенного в центре Петрозаводска, обрушились фрагменты. Как пишет karelinform.ru, информацию об этом, а также видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях местные жители.



Приморский край



В одном из сел Приморского края тигр нападает на дворовых псов, пишет vostokmedia.com. Местные жители обратились в средства массовой информации, а также в компетентные органы. В министерстве лесного хозяйства Приморского края отметили, что на вылов этого тигра уже получено соответствующее разрешение и по нему работает конфликтная группа. Однако ареал проживания хищника достаточно большой — стык трех таежных районов Приморья.

Башкирия

Руководство СКР заинтересовалось обстоятельствами дела о заточении и избиении детей в здании мечети в Уфе. Об обстоятельствах инцидента стало известно после того, как один из детей сбежал. На улице ребенок обратился за помощью к полицейскому, пишет mkset.ru. В настоящее время глава СК Башкирии Игорь Пашнин готовит доклад о ходе расследования дела на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Хабаровский край

В Бурятии по итогам 2022 года инфицированность клещей в семь раз превысила показатели 2021 года. Всего в прошлом году в медучреждения региона обратилось свыше четырех тысяч человек, укушенных клещами, около трети из них дети, пишет transsibinfo.com.