Новости регионов: подросток с пневматическим ружьем напугал жителей Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Казани напугал подросток, вышедший на улицу с ружьем. Его заметили возле одной из школ. Из-за этого учебное заведение, детский сад и поликлинику, расположенные рядом, закрыли. По предварительным данным, молодой человек ходил в лес пострелять из пневматики. Тем временем в гимназии на севере Волгограда обнаружили мину времен ВОВ. Опасную находку сделали во время ремонта на четвертом этаже.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Лошадь устроила два ДТП на трассе Ставрополья. В авариях пострадали три человека, их доставили в больницу, пишет newstracker.ru. Водитель Hyundai Solaris ехал на большой скорости и не успел среагировать, когда на проезжей части неожиданно появилась бесхозная лошадь. После столкновения с животным машина по инерции съехала с дороги и перевернулась. Сразу после этого на лошадь наехал еще один автомобиль — Volkswagen Tiguan. Внедорожник также съехал на обочину и перевернулся.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Удмуртия

Более 24 тысяч новых случаев заболеваний ЖКТ выявили у жителей Удмуртии за год, пишет udm-info.ru. При этом 22,4% людей, прошедших диспансеризацию в 2023 году, рассказали врачам, что питаются нерационально. По мнению гастроэнтерологов, особенно вредит работе ЖКТ употребление алкоголя, майонезов, жирных соусов, жареных, острых и копченых блюд, газировки, шоколада в большом количестве.

Ростовская область

В Азово-Черноморском бассейне резко увеличились объемы вылова рыбы. В целом в 2024 году улов вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причиной является увеличение объемов пойманной хамсы, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

16-летний подросток с ружьем переполошил жителей Казани. Его увидели возле одной из школ города. Из-за этого учреждение забаррикадировали, также закрыли близлежащие детсады и поликлинику. По предварительным данным, парень ходил пострелять в лес с пневматическим оружием. Проверка инцидента продолжается, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в гимназии № 12 на севере Волгограда, пишут novostivolgograda.ru. Опасную находку от 120-мм миномета весом 16 кг сделали во время ремонта на четвертом этаже. По данным экстренных служб, подана заявка на разминирование.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Нижегородская область

Более 130 единиц поддельного алкоголя изъяли в Нижегородской области, пишет newsnn.ru. Суррогатный алкоголь был найден в четырех торговых точках. В настоящее время ведутся административные расследования в отношении предпринимателей, которые продавали товар. В Минпроме также сообщили, что в прошлом году нижегородцы были оштрафованы на 45 млн рублей за продажу «паленки».

Свердловская область

Герой СССР скончался в Свердловской области, пишет tagilcity.ru. Валерий Востротин был генералом-полковником. Отмечается, что военный умер в начале этой недели на даче за городом. В 1979 году поехал в Афганистан в качестве военного. В 1988 году он удостоился звания Героя СССР. После он был замминистра России по вопросам, касающимся гражданской обороны.

Оренбургская область

Орчанин украл 36 больших шоколадных яиц на сумму 11 тысяч рублей, пишет 56orb.ru. В Орске суд рассмотрел уголовное дело по «сладкому» преступлению. Как сообщил сам мужчина на заседании суда, он пошел на преступление, потому что очень любит шоколад. Часть яиц съел сам, а часть раздал во дворе детям.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюмени отменили концерт певицы Лолиты. Как пишет nashgorod.ru, выступление артистки должно было состояться 25 марта. Несмотря на скандал с «голой» вечеринкой, участницей которой была Лолита, тюменцы продолжали покупать билеты.

Омская область

Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение. Как пишет gorod55.ru, ограничение продлится до конца рабочего дня. Проезд на некоторых участках федеральных трасс недоступен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. В регионе наблюдается ветер с порывами до 25 м/с и обильный снег.

Карелия

Житель Карелии со злости разбил машину своего брата. Как пишет karelinform.ru, находясь в состоянии опьянения, подозреваемый пришел к своему брату в гости. Между ними возник конфликт, и тогда обиженный родственник вышел во двор, взял железный прут и разбил машину оппонента. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приморский край

Во Владивостоке спасателям удалось оперативно добраться к месту происшествия со школьниками. На помощь прибыли городская спасательная служба с аэроботом и два экипажа на надувных моторных лодках, а также сотрудники МЧС России. Детей на льдине не обнаружили. По сообщениям очевидцев, школьники успели самостоятельно покинуть лед, пишет vostokmedia.com.

Башкирия

Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии. Все началось с того, что облаченный в рясу Петр Степанов записал обращение к главе Уфимской митрополии Никону. Он обвинял последнего в накопленных богатствах за счет пенсий прихожан. Заседание запланировано на 15 февраля, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

Бродячие собаки чуть не загрызли 25-летнего мужчину в Хабаровске. Сейчас пациент находится в реанимации. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Также стало известно, что начальник городского управления ЖКХ Василий Иванов, который отвечает за отлов бродячих животных, вышел из СИЗО под домашний арест, пишет transsibinfo.com.