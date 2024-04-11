Новости регионов: подростки ранили из пневматики ребенка в Тюмени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Тюмени подростки ранили из пневматики шестилетнюю девочку. Они стреляли по прохожим недалеко от торгового центра. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Тем временем в Омске в багаже туристов, вернувшихся из Таиланда, обнаружили ножи и кастет, которые требуют особого разрешения для перевозки. На путешественников завели дела об административных правонарушениях.

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Ставропольский край

Правоохранители Ставрополя выявили 90 административных нарушений в области незаконной миграции. Три иностранца по решению суда были высланы из России. Помимо этого, иностранцам и работодателям выписали 90 штрафов, как сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Удмуртии по причине разлива водоемов Роспотребнадзор взял на особый контроль качество питьевой воды. Сотрудники ведомства проверили 75 проб воды, из которых три пробы не соответствовали гигиеническим нормативам. 10 апреля в Гидрометцентре республики отчитались о подъеме уровня воды в реках на 10 см за прошедшие сутки. В реках Нылке и Адамке вода поднялась на 30 см, сообщает udm-info.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Жители Таганрога не паникуют из-за звуков сирены при атаке беспилотников. Политолог Евгений Михайлов рассказал, что звуковые оповещения звучат достаточно часто и горожане спокойно следуют по своим делам, не реагируя на них. Эвакуация проводится только в бюджетных учреждениях. Стоит отметить, что граждане не тревожатся, так как уверены в безотказной работе ПВО. На уходящей неделе в Ростовской области несколько раз были замечены БПЛА, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Татарстанцы обратились в МВД около 300 раз, чтобы оповестить правоохранителей о торговле наркотиками в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», проходившей с 18 по 29 марта в республике. Как пишет inkazan.ru, из общего числа поступивших от населения сообщений 33 жалобы были связаны с незаконной продажей наркотиков, 75 — с распространением пронаркотического контента в интернете, еще 195 — с проблемой терапии наркозависимых.

Волгоградская область

Мэрии Волгограда предстоит выплатить 30 тысяч рублей семье девочки, которую покусала собака, пишут novostivolgograda.ru. Происшествие случилось в Гумраке. Пострадавшая гуляла на улице, когда на нее набросилась собака и укусила за бедро. Девочке пришлось сделать несколько прививок от бешенства. Родители несовершеннолетней отправились в суд и смогли добиться выплаты компенсации морального вреда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижегородской области наблюдается снижение детской смертности. За 2023 год зафиксированы смерти 208 несовершеннолетних, сообщает newsnn.ru. Кроме того, в регионе уменьшилась и младенческая смертность — результат 3,9 на 1000 родившихся.

Свердловская область

Свердловчанам предлагают делать прививки от клещевого энцефалита. В Свердловскую область передали 200 тысяч доз вакцины от данного заболевания, сообщает tagilcity.ru. Бесплатная прививка полагается пенсионерам с 60 лет и детям старше 15 месяцев.

Оренбургская область

В Оренбурге уровень Урала поднялся до 10 м. Как сообщает 56orb.ru, такую рекордную для города отметку зафиксировали 10 апреля в 14:00 по местному времени. Однако уровень воды продолжал расти: за два часа подъем достиг еще 4 см.

Тюменская область

В Тюмени подростки стреляли по прохожим из пневматического оружия и ранили шестилетнюю девочку. Как пишет nashgorod.ru, инцидент произошел недалеко от торгового центра. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Пострадали ли другие тюменцы, не сообщается.

Омская область

В аэропорту Омска задержали граждан с ножами и кастетом в багаже. Как сообщает gorod55.ru, они отдыхали в Таиланде. Задержанные заявили, что привезли из отпуска только сувениры. Однако специалисты ссылаются на то, что обнаруженные ножи и кастет — холодное оружие, для транспортировки которого нужно особое разрешение. На туристов завели дела об административных правонарушениях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В одном из населенных пунктов Карелии ветхий детский сад может обрушиться в скором времени. Как сообщает karelinform.ru, родители из поселка Пяльма опасаются за жизнь и здоровье воспитанников дошкольного учреждения. Кровля детсада прохудилась и протекает, фасад разрушается. Ремонта требует и внутренняя обстановка. Местные власти, принимая жалобы от граждан, отмечают дефицит средств на такой ремонт. Направлено обращение к волонтерам Народного фронта.

Приморский край

В 12 районах Приморского края объявлен высокий класс пожарной опасности. Как сообщает vostokmedia.com, наступившая жара повлияла на пожароопасность в регионе. Гнезда и норы местных животных выгорели в огне. Население Приморья также понесло ущерб из-за ландшафтных пожаров. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение лично контролировать оказание помощи жителям Шкотовского района.

Башкирия

В Башкирии дорожные рабочие, которые заблокировали проезд скорой, получили штраф. Как сообщает mkset.ru, речь идет о 55-летнем начальнике управления «Башкиравтодора» Александре Калинине. Глава организации получил штраф после произошедшего в январе 2024 года инцидента — в селе Бакеево бригада скорой помощи не смогла приехать на вызов в дом многодетной семьи.

Хабаровский край

Масштабный музыкальный фестиваль стартовал в Хабаровском крае. Как пишет transsibinfo.com, на фестивале выступают выдающиеся таланты музыкального мира: от награжденных оперных вокалистов и участников молодежной оперной программы Большого театра до звезд молодежных симфонических оркестров и ансамбля «Солисты Москвы», удостоенного премии «Грэмми».