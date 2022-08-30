Новости регионов: под Нижним Новгородом прошел торнадо

Фото: shutterstock

В Тюменской области три девочки-подростка в течение часа избивали на пустом вокзале станции Вагай больного онкологией мужчину, который проехал свою остановку и ждал следующего электропоезда. По словам очевидца, после того как жертва потеряла сознание, подростки стали резать мужчину консервной банкой.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольский фермер подал иск против краевого правительства и выиграл суд, сообщает newstracker.ru. В итоге власти Ставрополья теперь должны предоставить предпринимателю в аренду участок земли сельхозназначения.

Удмуртия

В Ижевске обновят 350 пешеходных переходов, расположенных вблизи городских школ, при этом большая часть дорожных работ на сегодняшний день уже выполнена. Как пишет udm-info.ru, завершить ремонт переходов предполагается до 1 сентября. Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года рядом с ижевскими школами и детскими садами появятся десять новых «лежачих полицейских».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Каждая седьмая компания в Ростовской области переводит сотрудников на дистанционный режим работы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, сообщает rostovgazeta.ru. Портал SuperJob провел социологическое исследование, согласно которому число «удаленщиков» в августе увеличилось до 14% — это на три процента больше, чем в июне этого года.

Республика Татарстан

За последний год в Татарстане от укусов клещей пострадали восемь тысяч жителей. Как пишет inkazan.ru, это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество случаев укусов клещей отмечено в Казани (1,9 тысячи человек), а вот в Апастовском районе, напротив, не было зафиксировано ни одного нападения этого паукообразного на людей.

Волгоградская область

Жители города Волжского устраивают своеобразные «экскурсии» на сгоревший накануне рынок, пишет издание novostivolgograda.ru. А когда рынок горел, из-за столпившихся рядом с местом пожара зевак образовались серьезные пробки, которые мешали МЧС и полиции.

Фото: 34.mchs.gov.ru

Нижегородская область

На одном из полей под Нижним Новгородом образовался торнадо. Как сообщает newsnn.ru, местные жители увидели вихрь, когда проезжали вблизи трассы М-7. Причина образования воронки в поле выясняется.

Свердловская область

Под Екатеринбургом волонтеры спасли голодных животных из контактного зоопарка, которые сами добывали себе пропитание на грядках местных фермеров. Как сообщает tagilcity.ru, спасенным лошадям и ослам удалось найти новых владельцев.

Оренбургская область

На спортивной площадке лицея в Оренбурге был замечен дикий кабан, который, по всей вероятности, сбился с маршрута миграции и забрел на территорию учебного заведения. Как сообщает 56orb.ru, для того чтобы вернуть животное в лес, пришлось дать ему снотворное.

Тюменская область

Три девочки-подростка в течение часа избивали на пустом вокзале станции Вагай больного онкологией мужчину, который проехал свою остановку и ждал следующего электропоезда, пишет nashgorod.ru. Кроме того, как впоследствии рассказал очевидец, после того как жертва потеряла сознание, подростки стали резать мужчину консервной банкой.

Омская область

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования 16-летней девочки в поселке Новоомский Омского района. Как сообщает gorod55.ru, инцидент произошел 28 августа. О преступлении в полицию сообщил фельдшер скорой помощи. В настоящее время полиция разыскивает по подозрению в изнасиловании подростка 46-летнего мужчину.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карелия

Местный житель пытался вызвать на дом жрицу любви, в результате чего не только не получил желаемое, но и остался без крупной суммы денег на счету, пишет karelinform.ru. Администратор тематического ресурса заявил, что для начала мужчина должен перевести залог, что тот и попытался сделать. Однако транзакция, по словам оператора, не прошла более десяти раз, в результате чего незадачливый клиент потерял 300 тысяч рублей.

Приморский край

На части пляжа бухты Амбабоза, расположенного на территории курорта «Приморье», были проведены работы по облагораживанию. Подрядчики вычистили берег, убрав с него весь мусор, а также провели электричество и воду, соорудили шезлонги, беседки для отдыха и кабинки для переодевания, сообщает vostokmedia.com.

Башкирия

Полицейские Башкирии проводят проверку по факту массового отравления собак в микрорайоне Инорс в Уфе. Как пишут журналисты, предположительно, животные могли быть отравлены лекарством для лечения туберкулеза, пишет mkset.ru. По словам одной из местных жительниц, за последнее время от отравления с похожими симптомами умерли как минимум шесть собак.

Хабаровский край

В Хабаровске появилась банда подростков, терроризирующих детей. Как сообщает transsibinfo.com, жильцы дома по улице Панькова рассказали, что подростки 8–14 лет ломают заборы, прыгают по крышам гаражей и третируют детей младшего возраста, а также подглядывают за жильцами квартир на первых этажах домов, подтягиваясь на оконных решетках. Горожане обратились за помощью в полицию.