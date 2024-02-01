Новости регионов: педагог выманил у студентов 190 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Ставрополье педагог выманил у своих студентов 190 тысяч рублей. Он сообщил учащимся, что собирает деньги на нужды института. Студенты переводили средства на карту родственницы преподавателя, после чего педагог присвоил деньги себе. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Тем временем жительницу Волгограда проверят после трэш-стрима в полуобнаженном виде. Блогер в прямом эфире убиралась и ругала ребенка, используя нецензурную лексику.

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Ставропольский край

Преподаватель на Ставрополье собрал со студентов 190 тысяч рублей, сообщает newstracker.ru. На сотрудника института завели уголовное дело по факту мошенничества. Выяснилось, что преподаватель сообщил обучающимся, что нужно сдать деньги на нужды института. Студенты переводили средства на счет родственницы преподавателя. После этого сотрудник вуза забрал деньги себе.

Республика Удмуртия

Инвалидам в Ижевске установили пандус, по которому нельзя спуститься. Супруги-инвалиды из Ижевска дождались установки пандуса в подъезде. Однако спуститься и подняться мужчине-колясочнику по нему практически невозможно, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области на железнодорожных путях обнаружили подозрительную коробку, к которой скотчем был примотан телефон. Находку обнаружили недалеко от грузовой станции во время обхода путей. Коробка оказалась муляжом взрывного устройства. Кто его привязал, сейчас выясняется, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Участковый из Казани попросил обратить внимание на странное поведение детей. На него может указывать желание просыпаться в ночное время. Правоохранитель напомнил, что в интернете продолжают действовать опасные группы для подростков, где раздают задания. Они могут иметь в названии следующие слова: «Игра», «Разбуди меня в 04:20», «Инструкция», «Путь в вечность», сообщает inkazan.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Волгоградская область

МВД проверяет волгоградку после трэш-стрима с ребенком и обнаженкой, сообщают novostivolgograda.ru. Блогер в прямом эфире убиралась в полуобнаженном виде и ругала ребенка, используя нецензурную лексику. У женщины двое детей. Родительских прав на первую дочь она лишена. Младшую девочку ранее забирали в дом малютки, но затем вернули матери.

Нижегородская область

Жители Бора Нижегородской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает newsnn.ru. Они просят защитить берег озера Бездонное от строительства. Здесь, по предварительной информации, планируют построить новую школу, которая будет рассчитана на 800 одаренных детей.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле участковые ищут пристававшего у подъезда к ребенку мужчину, сообщает tagilcity.ru. Девочка возвращалась из школы, когда у подъезда к ней близко подошел мужчина в медицинских перчатках и надвинутой на глаза шапке. Он протянул ребенку конфету.

Оренбургская область

Мэрия Оренбурга ответит за ненадлежащий контроль состояния набережной Урала, сообщает 56orb.ru. Коллегия областного суда рассмотрела апелляцию по делу о бездействии при благоустройстве набережной Урала в Оренбурге. Отвечать будут городские власти.

Тюменская область

Жителя Тюменской области наградили за спасение беременной женщины. Как сообщает nashgorod.ru, инцидент произошел еще в 2022 году. Иван Малешин шел на работу и увидел в реке Иртыш тонущую женщину. Не раздумывая, он бросился к ней на помощь. Позднее выяснилось, что женщина была беременна. Теперь ее спаситель получил медаль «За спасение погибающих на воде».

Фото: Правительство Тюменской области

Омская область

В Омске пропал 72-летний пенсионер, сообщает gorod55.ru. Рост пропавшего — 156 см, он нормального телосложения, у него седые волосы и карие глаза. Был одет в черные штаны, синюю женскую куртку с капюшоном и серую футболку с длинными рукавами. Всех, кто видел человека с похожими приметами, просят позвонить в полицию или на горячую линию волонтерского отряда.

Карелия

В Кондопоге водитель отечественного авто сбил 70-летнюю пенсионерку. Как сообщает karelinform.ru, женщина получила травмы и была госпитализирована. Проводится проверка.

Приморский край

Жители Владивостока массово жалуются на автобусы. По словам людей, автобусов по маршрутам ходит меньше, чем должно. Управление транспорта Владивостока проверило жалобы пассажиров и выявило, что один из городских маршрутов выпускал в рейс один автобус. Перевозчику было дано указание устранить нарушения, пишет vostokmedia.com.

Башкирия

В Башкирии по факту гибели подростка на ж/д путях возбудили уголовное дело. По данным следствия, подросток слушал музыку через наушники в момент пересечения железнодорожных путей и не заметил приближающийся поезд, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

Более 60 тысяч гостей посетили фестиваль-ярмарку «АмурФест» в Хабаровске. В ярмарке приняли участие 65 мастеров из краевой столицы, Хабаровского, Комсомольского и Нанайского районов. Гостям предлагали сувениры и аксессуары, украшения, игрушки, изделия из дерева, ароматические свечи и саше, одежду, пишет transsibinfo.com.