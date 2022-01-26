Новости регионов: оренбуржцы привезли мусорные контейнеры к администрации

Суд в Нижнем Новгороде отказал в удовлетворении требований отменить обязательную вакцинацию от коронавируса. Истцы уверены, что инициатива санитарного врача региона нарушает их права и свободы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольские полицейские задержали лжериелтора, которая обманула покупателей квартир на 4,5 млн рублей, пишет newstracker.ru . Одна из жертв мошенницы рассказала, что передала знакомой 570 тысяч рублей с тем, чтобы та помогла ей купить квартиру в новостройке и помочь с оформлением. Но после получения денег знакомая перестала выходить на связь. Следствие установило, что аферистка таким образом обманула ещё троих покупателей.

Удмуртия

Капитальный ремонт школы в Уве проведут в учебное время, сообщает udm-info . Местные чиновники считают, что строительно-ремонтные работы не будут мешать учебному процессу.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ростовская область

В больнице Ростова скончался кларнетист. Как полагают врачи, причиной смерти послужила печёночная недостаточность и цирроз печени, пишет rostovgazeta.ru . Однако мать умершего Людмила Киселёва не согласна с медицинским заключением. Она обвиняет медиков в подмене биоматериала и подала иск в суд, чтобы опровергнуть диагноз.

Республика Татарстан

Татарстанских коммунальщиков уличили в ненадлежащем исполнении обязанностей по уборке снега с улиц и наледи с крыш, сообщает inkazan.ru . В местной прокуратуре выявили, что законодательство не соблюдают 11 организаций.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Волгоградская область

В регионе за последнюю неделю нагрузка на медицинских работников возросла на 40%, пишут novostivolgograda.ru . В областном Роспотребнадзоре пояснили, что число пациентов с симптомами ОРВИ увеличилось на 39%. Кроме того, среди взрослого населения порог заболеваемости превышен на 84%.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде суд отказал в удовлетворении иска жителей, потребовавших отмены обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает newsnn.ru . По мнению истцов, инициатива санитарного врача региона нарушает права и свободы граждан.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле отмечается высокий уровень сероводорода в атмосфере, который превышает допустимую норму в 15 раз. Как сообщает tagilcity.ru , превышение уровня токсичности в воздухе было зафиксировано ещё 15 января. По данным Уральского управления по гидрометеорологии, причиной загрязнения атмосферы стал крупнейший выброс сероводорода за последние несколько лет.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Омская область

Омичей вновь предупредили о том, что в воздухе может наблюдаться скопление вредных примесей, пишет gorod55.ru . Отмечается, что вредные выбросы в атмосферу будут плохо рассеиваться из-за неблагоприятных метеоусловий.

Оренбургская область

В Оренбуржье граждане привезли к зданию местной администрации мусорные контейнеры. Как пишет 56orb.ru , таким образом люди пытались привлечь внимание властей к проблеме с вывозом бытовых отходов.

Тюменская область

В Тюмени уже больше недели разыскивается Наджафов Джошгун Джабраила оглы, пишет nashgorod.ru . 17 января 40-летний мужчина вышел из дома на улице Декабристов и не вернулся. На сегодняшний день его местонахождение не установлено.

Карелия

В ревматологическом отделении Республиканской больницы им. Баранова в Петрозаводске медперсонал в полном составе заболел коронавирусной инфекцией. Как сообщает karelinform.ru , все они заразились штаммом «омикрон». Отмечается, что болезнь у заразившихся продлилась всего два-три дня благодаря своевременной вакцинации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

В ночь на 26 января жители 350 домов Владивостока остались без холодной воды из-за аварии. Как сообщает vostokmedia.com , все ремонтные работы должны были завершиться уже к 17 часам.

Башкирия

Власти Башкирии подсчитали естественную убыль населения в минувшем году. По информации Mkset , этот показатель вырос более чем наполовину и составил 58%. Уточняется, что в регионе скончался 61 541 человек и родились 36 136 детей.

Хабаровский край