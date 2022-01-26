Новости регионов: оренбуржцы привезли мусорные контейнеры к администрации
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
18:25, 26 января 2022
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Суд в Нижнем Новгороде отказал в удовлетворении требований отменить обязательную вакцинацию от коронавируса. Истцы уверены, что инициатива санитарного врача региона нарушает их права и свободы.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Ставропольские полицейские задержали лжериелтора, которая обманула покупателей квартир на 4,5 млн рублей, пишет newstracker.ru. Одна из жертв мошенницы рассказала, что передала знакомой 570 тысяч рублей с тем, чтобы та помогла ей купить квартиру в новостройке и помочь с оформлением. Но после получения денег знакомая перестала выходить на связь. Следствие установило, что аферистка таким образом обманула ещё троих покупателей.
Удмуртия
Капитальный ремонт школы в Уве проведут в учебное время,сообщает udm-info. Местные чиновники считают, что строительно-ремонтные работы не будут мешать учебному процессу.
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ростовская область
В больнице Ростова скончался кларнетист. Как полагают врачи, причиной смерти послужила печёночная недостаточность и цирроз печени, пишет rostovgazeta.ru. Однако мать умершего Людмила Киселёва не согласна с медицинским заключением. Она обвиняет медиков в подмене биоматериала и подала иск в суд, чтобы опровергнуть диагноз.
Республика Татарстан
Татарстанских коммунальщиков уличили в ненадлежащем исполнении обязанностей по уборке снега с улиц и наледи с крыш, сообщает inkazan.ru. В местной прокуратуре выявили, что законодательство не соблюдают 11 организаций.
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Волгоградская область
В регионе за последнюю неделю нагрузка на медицинских работников возросла на 40%, пишут novostivolgograda.ru. В областном Роспотребнадзоре пояснили, что число пациентов с симптомами ОРВИ увеличилось на 39%. Кроме того, среди взрослого населения порог заболеваемости превышен на 84%.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде суд отказал в удовлетворении иска жителей, потребовавших отмены обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает newsnn.ru. По мнению истцов, инициатива санитарного врача региона нарушает права и свободы граждан.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле отмечается высокий уровень сероводорода в атмосфере, который превышает допустимую норму в 15 раз. Как сообщает tagilcity.ru, превышение уровня токсичности в воздухе было зафиксировано ещё 15 января. По данным Уральского управления по гидрометеорологии, причиной загрязнения атмосферы стал крупнейший выброс сероводорода за последние несколько лет.
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Омская область
Омичей вновь предупредили о том, что в воздухе может наблюдаться скопление вредных примесей, пишет gorod55.ru. Отмечается, что вредные выбросы в атмосферу будут плохо рассеиваться из-за неблагоприятных метеоусловий.
Оренбургская область
В Оренбуржье граждане привезли к зданию местной администрации мусорные контейнеры. Как пишет 56orb.ru, таким образом люди пытались привлечь внимание властей к проблеме с вывозом бытовых отходов.
Тюменская область
В Тюмени уже больше недели разыскивается Наджафов Джошгун Джабраила оглы, пишет nashgorod.ru. 17 января 40-летний мужчина вышел из дома на улице Декабристов и не вернулся. На сегодняшний день его местонахождение не установлено.
Карелия
В ревматологическом отделении Республиканской больницы им. Баранова в Петрозаводске медперсонал в полном составе заболел коронавирусной инфекцией. Как сообщает karelinform.ru, все они заразились штаммом «омикрон». Отмечается, что болезнь у заразившихся продлилась всего два-три дня благодаря своевременной вакцинации.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Приморский край
В ночь на 26 января жители 350 домов Владивостока остались без холодной воды из-за аварии. Как сообщает vostokmedia.com, все ремонтные работы должны были завершиться уже к 17 часам.
Башкирия
Власти Башкирии подсчитали естественную убыль населения в минувшем году. По информации Mkset, этот показатель вырос более чем наполовину и составил 58%. Уточняется, что в регионе скончался 61 541 человек и родились 36 136 детей.
Хабаровский край
В Домне стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку, и она погибла. Как сообщает transsibinfo.com, главный ветеринар Забайкалья Андрей Лим уверен, что виной всему жалость местных жителей, которые не раз подкармливали бродячих собак кашей с мясом.