Новости регионов: Оренбургскую область атаковали ядовитые пауки каракурты

Фото: Hecker/Sauer/Global Look Press

Оренбургскую область атаковали ядовитые пауки каракурты. Их яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. На территорию региона каракурты попадают, предположительно, из степей Казахстана. Между тем в Волгограде пройдет собачий карнавал. Животные продемонстрируют публике свои оригинальные наряды.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Главврача больницы наказали на Ставрополье за срыв сроков оплаты подрядчику, сообщает newstracker.ru. Речь идет о главвраче «Ипатовской районной больницы», для которой в рамках контракта заказали запчасти для медицинского оборудования. Однако поставщик смог получить за них деньги не сразу.

Республика Удмуртия

Более миллиона рублей украл у пенсионера в Ижевске «работник по обслуживанию окон», пишет udm-info.ru. Вечером в его квартиру в доме на улице Удмуртской пришли трое незнакомых мужчин, которые представились работниками фирмы по обслуживанию пластиковых окон. Они отрегулировали оконные конструкции и попросили оплатить услуги. Пенсионер открыл комод, в котором находились все его сбережения, и отдал рабочим нужную сумму денег. Потом мужчины попросили хозяина выйти из комнаты, чтобы проветрить помещение, а один из рабочих остался в комнате.

Фото: НАК

Ростовская область

В Ростовской области привлекли к ответственности чиновника из Миллерово, который во время поездки на грейдере чуть не задавил человека. Как пишет rostovgazeta.ru, чиновник решил самостоятельно отремонтировать дорогу на улице Матросова и сел за руль автогрейдера, но не справился с управлением и едва не сбил пешехода.

Республика Татарстан

Жительница Казани в аэропорту пригрозила бомбой другой пассажирке, пишет inkazan.ru. Инцидент случился в Санкт-Петербурге. У 53-летней женщины произошел конфликт с девушкой. Жительница Казани решила пригрозить ей, сказав, что у нее в ручной клади бомба. Из-за этого пассажирку увели для повторного досмотра, а сам рейс задержали для дополнительной проверки самолета. Женщина на свой полет до столицы Татарстана не успела.

Волгоградская область

В Волгограде пройдет собачий карнавал, пишут novostivolgograda.ru. Собаки пройдут по своеобразному подиуму в Комсомольском саду. Принять участие в мероприятии может любой желающий. Необходимо придумать оригинальный наряд для питомца и продемонстрировать его публике.

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Нижегородская область

Нижегородка решила прибегнуть к магии, чтобы сохранить семью, но вместо этого лишилась денег, пишет newsnn.ru. На одном из сайтов женщина наткнулась на некую гадалку. Для обряда ей потребовалась фотография мужа и 99 999 тысяч рублей. После она несколько раз просила еще столько же денег, чтобы задобрить духов и снять с детей порчу. По итогу нижегородка отдала почти 400 тысяч рублей. Денежные средства гадалка обещала вернуть после обряда, но спустя время перестала выходить на связь.

Свердловская область

В Горноуральском городском округе солдата объявили дезертиром из-за ошибки руководства, пишет tagilcity.ru. Известно, что мужчина участвовал в СВО, а в мае приехал в отпуск на 14 дней. В это же время у него родилась дочь. Вернувшись из отпуска, мужчину и его товарищей отправили в другую часть. Однако самого мужчину об этом не предупредили.

Оренбургская область

Из-за потепления регионы России оккупировали ядовитые пауки — каракурты. Их яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи, пишет 56orb.ru. На территорию Оренбургской области каракурты попадают, предположительно, из степей Казахстана. С наступлением жары пауки могут осваивать новые территории в поисках более защищенных мест для создания потомства. Вспышка активности каракуртов происходит примерно каждые 10-12 лет.

Тюменская область

Тюменская страусиная ферма в селе Чикча выиграла очередной суд с Россельхознадзором, пишет nashgorod.ru. Страусиная ферма в Тюменском районе была организована в 2009 году. Ее основная деятельность — разведение и продажа животных. Специалисты Россельхознадзора провели проверку фермы и сделали вывод, что у предпринимателя должна быть лицензия, поскольку наличие зоологических коллекций и проведение экскурсий накладывает на ферму статус зоопарка.

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Омская область

В Омске следователи разбираются в причинах смерти 21-летнего парня, тело которого нашли возле дома № 3 на улице 3-й Ленинградской. Как пишет gorod55.ru, прибывшие на место криминалисты и эксперты не нашли на умершем никаких следов насилия или криминала.

Карелия

Заблудившегося в лесу жителя Карелии спасли пожарные. Как пишет karelinform.ru, Инцидент произошел днем 25 июля в Кондопожском районе. Личным составом спасательного подразделения проводились работы по подаче сигнала и поиску потерявшегося.

Приморский край

Моряки Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая приняли участие в совместных спортивных соревнованиях «Север/Взаимодействия — 2023». Как пишет vostokmedia.com, более 50 человек из обеих стран соревновались в перетягивании каната, а также играли в стритбол.

Башкирия

Обнаженного мужчину обнаружили под окнами жилого дома в Уфе. Как пишет mkset.ru, очевидцы сняли происходящее перед этим на видео. На кадрах видео можно увидеть, как полностью обнаженный человек пытается усидеть на карнизе подоконника, при этом его будто пытается подстраховать другой мужчина с обнаженным торсом. Несмотря на усилия товарища, сидевший на подоконнике все же в какой-то момент теряет равновесие и падает вниз. Оба участника инцидента, которых ранее заметили в окне, к моменту прибытия полиции, исчезли.

Хабаровский край

Хабаровчанин стал одним из сильнейших боксёров на первенстве России. Как сообщает transsibinfo.com, Роман Киселёв завоевал бронзовую медаль, сражаясь с 309 спортсменами из 69 регионов страны.