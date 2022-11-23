Новости регионов: омская больница потратит на VPN свыше 700 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На аукцион выставили здание тюменского военкомата. Его цена составляет 2 млн 807 тысяч рублей. Все желающие имеют возможность подать заявки до 20 декабря.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Кредитор из Ставропольского края заплатит 150 тысяч рублей за нарушения при взыскании просроченной задолженности с гражданина, сообщает newstracker.ru. Мужчина обратился в главное управление Федеральной службы судебных приставов и пожаловался на МФО. Он отметил, что со стороны организации в его адрес поступали угрозы. Кроме того, там на него оказывали моральное давление.

Удмуртия

В течение недели свыше 10 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ. Из них порядка семи тысяч — дети. В данный момент чаще всего болеют дети в возрасте до шести лет. Среди малышей до двух лет зафиксировано 1496 случаев, 3–6 лет — 2677 случаев, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области вдвое возросли продажи новых электромобилей. Как сообщает rostovgazeta.ru, в 2022 году с января по октябрь автосалоны продали 45 электромобилей, что на 23 транспортных средства больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Татарстане создадут четыре ледовые переправы. По данным inkazan.ru, сейчас образование льда в процессе и в ближайшем будущем их не завершат. Осадки оттягивают ход ледообразования.

Волгоградская область

В Волгоградской области три рыбака перевернулись в надувной лодке. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Одному из них удалось доплыть до берега и позвать на помощь спасателей. Второй утонул, третьего в данный момент ищут. Сейчас проводят проверку по факту произошедшего, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В процессе защиты своей матери 13-летняя девочка ударила отчима ножом. Как сообщает newsnn.ru, женщина сразу вызвала полицию. При этом на допросе участники конфликта сообщили, что отчим поранился сам, когда пытался отнять у подростка нож. В данный момент МВД проводит проверку.

Свердловская область

10-летние школьники забросали снежками Вечный огонь в Казани. Свидетели были возмущены этим поступком. По их словам, родители не научили детей уважению, сообщает издание tagilcity.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оренбургская область

Как сообщает 56orb.ru, в Оренбурге в одной из квартир был убит мужчина в возрасте 60 лет. Полиция задержала 50-летнего подозреваемого, который оказался знакомым погибшего. По данным регионального СК, с подозреваемым ведутся следственные действия.

Тюменская область

На аукцион выставили здание тюменского военкомата. По информации nashgorod.ru, его цена составляет 2 млн 807 тысяч рублей. Все желающие имеют возможность подать заявки до 20 декабря.

Омская область

По неизвестной причине омской больнице потребовался мощный VPN за 717 тысяч рублей в год. Как сообщает gorod55.ru, на сайте государственных закупок «ГИС Торги» появилась информация о такого рода аукционе. Калачинская районная больница собирается потратить 717 тысяч рублей за год на использование сервиса VPN. Месячная цена составляет более 59 тысяч рублей. Поступившие заявки рассмотрят до 6 декабря. Их уже начали принимать.

Карелия

Женскую консультацию, состояние которой возмутило жителей Петрозаводска, все же переведут в другое здание. Как сообщает karelinform.ru, в результате было выбрано основное здание роддома на улице Кирова — в центре Петрозаводска.

Приморский край

По информации vostokmedia.com, силовики занялись скандальным делом об избиении палкой жителя Владивостока. До этого новые медиа распространили в интернете видеоролик, в котором несколько подозреваемых силой удерживают немолодого мужчину. Один из них наносил пострадавшему удары предметом, который напоминал биту или просто палку. На кадрах видно, как пострадавший просил прекратить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

В Башкирии состоится предновогодняя проверка «Ель-2022», цель которой — выявление незаконных рубок хвойных деревьев. 21 ноября стартовали надзорные мероприятия. Их окончание намечено на 31 декабря, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

Утренники во всех детских садах в Хабаровске пройдут в тематике русских народных сказок. По информации transsibinfo.com, воспитатели уже сообщили родителям, что костюмы в текущем году у всех детей в хороводе вокруг елки будут одинаковыми. При этом информации о том, какими именно они будут, нет. По сообщению городского управления образования, тематика былинных сказов выбрана для того, чтобы приобщить детей к национальной культуре.