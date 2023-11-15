Новости регионов: омич умер от бешенства после укуса собаки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки. Мужчина две недели не обращался к врачам после нападения животного и был доставлен в больницу 31 октября, но спасти его не удалось. Тем временем в Приморье неизвестное животное напало на лошадь: ее тело с рваными ранами нашли в лесу. Местные жители предполагали, что ее мог убить тигр.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае по итогам октября зафиксировали резкое подорожание продовольственных товаров. Как пишет newstracker.ru, за месяц продукты в среднем подорожали на 1,9%. Сильнее всего изменились цены на овощи и фрукты. Помидоры стали дороже на 45,5%, апельсины прибавили в стоимости 13,4%, лук — 12,3%, груши — 11,7%.

Республика Удмуртия

Строители Удмуртии установили рекорд по вводу новых объектов. В Удмуртии за девять месяцев сдано 1,5 млн кв. м жилых и нежилых зданий, пишет udm-info.ru. С января по сентябрь 2023 года в республике введено в строй 6495 зданий жилого и нежилого назначения. Из общего числа введенных в эксплуатацию жилых зданий 6311 построены населением.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону врачи спасли 38-летнего мужчину, который получил несколько серьезных ножевых ранений в горло и сердце, пишет rostovgazeta.ru. Хирурги под руководством главврача Вагана Саркисяна остановили обильное кровотечение сердца, а также ушили пересеченную трахею. Пострадавший находился в реанимации 1,5 часа. Через три дня после операции он смог самостоятельно передвигаться, а через девять дней покинул больницу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Набережных Челнах две ученицы седьмого класса устроили драку в школе, пишет inkazan.ru. Конфликт произошел в коридоре, когда одна девочка задела другую плечом. Местная мэрия сообщила, что по данному факту уже организовали штаб для выяснения обстоятельств случившегося. Родителей детей пригласили в школу.

Волгоградская область

Волгоградка облила кипятком мужа, пишут novostivolgograda.ru. Во время выяснения отношений женщина выплеснула на супруга стоявшую на плите кастрюлю с горячей водой. Мужчина поступил в больницу с термическими ожогами головы и левого плеча. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Будет ли он писать заявление на жену с требованием привлечь ее к ответственности за причиненные травмы, пока неизвестно.

Нижегородская область

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Москву 15 ноября задержали на четыре часа, сообщает newsnn.ru. Речь идет о рейсе FV-6254, который обслуживает авиакомпания «Россия». Планировалось, что самолет отправится в полет в 09:55. В столице воздушное судно должно было приземлиться в 11:20. Однако время вылета перенесли на 14:00.

Свердловская область

В Екатеринбурге 16-летнего подростка отправили в СИЗО за убийство женщины и ее дочери, информирует tagilcity.ru. Следствие полагает, что подозреваемый пришел в гости к своей девушке, где в ходе ссоры зарезал ее. Затем он дождался прихода ее 62-летней матери и убил женщину, а после сбежал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оренбургская область

В убийстве найденного в поле у Новосергиевки оренбургского таксиста подозревают бывшего полицейского. Как пишет 56orb.ru, на теле 73-летнего мужчины было множество огнестрельных ранений. Правоохранительные органы задержали 43-летнего подозреваемого. Им оказался бывший госавтоинспектор.

Тюменская область

22-летний уроженец Свердловской области проведет 18 лет в колонии строгого режима за растление несовершеннолетних. Как пишет nashgorod.ru, житель Тюмени вступал в интернет-переписку с девочками от восьми до 12 лет из разных регионов России, выдавая себя за 14-летнего. Он также просил прислать ему интимные фотографии. За отправкой фото одну из его жертв застали в школе, после чего мать девочки обратилась в полицию.

Омская область

Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки. Как информирует gorod55.ru, мужчина больше двух недель не обращался к врачам после нападения животного. Фельдшеры доставили его в лечебно-профилактическую организацию 31 октября, но спасти его не удалось.

Карелия

Житель Карелии получил серьезные ожоги ног во время пожара. Как пишет karelinform.ru, возгорание произошло 13 ноября в Кондопоге. Мужчина был госпитализирован с термическим ожогом II-й степени нижних конечностей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

Нападение неизвестного животного на лошадь произошло в Приморье. Как сообщает vostokmedia.com, тело лошади с рваными ранами обнаружили в лесу. Местные жители предполагают, что это могут быть следы нападения тигра, однако официальной информации на данный момент нет.

Башкирия

Беременная жительница Уфы подала в суд на супермаркет за взорвавшуюся бутылку кумыса. Горожанка получила 25 тысяч рублей в качестве компенсации. Как пишет mkset.ru, осколки стеклянной бутылки попали в ногу женщины.

Хабаровский край

В Чите с начала отопительного сезона поступило 716 заявок с жалобами на теплоснабжение. По результатам проверок, в 22% есть нарушения работы внутридомовых систем, в 9% случаев требовалась регулировка параметров со стороны ресурсоснабжающей компании. При этом большинство (68%) заявок не подтверждаются, пишет transsibinfo.com.