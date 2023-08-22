Новости регионов: новый заммэра Оренбурга могла иметь проблемы с законом

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Мария Каныгина

Новый заммэра Оренбурга Мария Каныгина могла иметь проблемы с законом — в 2015 году женщина была признана виновной в халатности. Между тем председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нарушений жилищных прав граждан в Сергаче Нижегородской области.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье пилот отменил вылет самолета в Москву, информирует newstracker.ru. Ранее он запросил и получил разрешение на запуск двигателей, однако затем отменил это решение. По его словам, ему необходимо дополнительное время. Спустя 20 минут он заявил о принятом решении вернуть самолет на стоянку. О причинах такого решения пилот не сообщил.

Республика Удмуртия

В Удмуртии ревнивец запер сожительницу в подполе и заколотил крышку гвоздями. В настоящее время мужчина задержан. Как пишет udm-info.ru, он рассказал, что намеревался освободить ее вечером, но она освободилась самостоятельно, разобрав бревна в спиле дома. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения человека свободы, не связанного с его похищением.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове-на-Дону из-за 40-градусной жары в одной из квартир рухнула межкомнатная перегородка. Причиной обрушения стала разгерметизация кондиционера, информирует rostovgazeta.ru. В результате возникшего пожара огнем повреждено 15 квадратных метров. Из-за едкого дыма жильцы квартиры сверху укрылись на балконе.

Республика Татарстан

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения иностранца на 22-летнюю девушку, сообщает inkazan.ru. Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен факт нападения в одном из подъездов Набережных Челнов. По версии следствия, за девушкой следил уроженец Средней Азии. Когда она зашла в подъезд, он проследовал за ней и совершил действия сексуального характера.

Волгоградская область

Глава Следкома поручил проверить факты, указанные в жалобе жителей станицы Березовской Волгоградской области. Станичники жалуются на поступающие угрозы причинения имущественного ущерба со стороны местной криминальной группы, пишет novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нарушений жилищных прав граждан в Сергаче Нижегородской области, пишет newsnn.ru. По версии горожан, местная администрация не ставит на баланс многоквартирные дома барачного типа. Региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

Свердловская область

В Екатеринбурге суд отправил подозреваемого в убийстве африканца в СИЗО, сообщает tagilcity.ru. По версии следствия, африканец отдыхал в клубе, затем отправился в закусочную. В ней к нему подошли двое мужчин. Как рассказали очевидцы, они два раза ударили его ножом и сбежали.

Оренбургская область

Новый заммэра Оренбурга могла иметь проблемы с законом, информирует 56orb.ru. Ранее, в 2015 году, женщина была признана виновной в халатности. Как указано в решении Промышленного районного суда Оренбурга, Мария Каныгина поручила своей подчиненной разрешить одному из должников самостоятельно распоряжаться своим имуществом — магазином.

Тюменская область

В Тюмени нетрезвый сын избил ногами свою пожилую мать. Конфликт возник на почве бытовой ссоры, пишет nashgorod.ru.

Омская область

В Омске около кафе зарезали 21-летнего парня, который прогуливался с отчимом. Как пишет gorod55.ru, подозреваемый в убийстве 44-летний мужчина уже заключен под стражу. По версии следствия, он несколько раз ударил парня ножом в живот. После нападения пострадавший был госпитализирован в больницу, но от полученных ран скончался.

Карелия

Труп новорожденного ребенка обнаружили в подвале дома недалеко от Карелии, в одном из поселков Ленобласти. Тело девочки доставлено в морг для установления причин смерти, сообщает karelinform.ru.

Приморский край

Цена на гречневую крупу в Приморье упала в два раза. Как сообщает vostokmedia.com, ранее ее цена достигала 55 рублей за килограмм. Данная крупа входит в социальный проект «Доступное Приморье».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия



В Башкирии местная жительница пострадала из-за обрушения дерева. Как информирует mkset.ru, происшествие произошло в деревне Таш-Асты. С травмами 41-летняя женщина была доставлена в больницу.

Хабаровский край

Педагог из Хабаровска Елена Красникова вышла в финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Как пишет transsibinfo.com, состязание призвано выявить и отметить достижения тех, кто работает в сфере дополнительного образования. Теперь сотрудница детско-юношеского центра «Поиск» Елена Красникова представит Хабаровский край в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности».