Новости регионов: нижегородского подростка-геймера обманули на 450 тысяч

Фото: Shutterstock

В Нижнем Новгороде подросток перевел 450 тысяч рублей мошенникам, обещавшим дополнительные «фишки» в его аккаунт в компьютерной игре, однако после перевода денег изменений не произошло. Между тем, в Карелии сын-тусовщик избил пожилого отца за то, что тот попросил его найти работу, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

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Ставропольский край

На Ставрополье разоблачили банду из 18 наркоторговцев, сообщает издание newstracker.ru. С начала прошлого года злоумышленники продавали запрещенные вещества через интернет. Главарь банды на данный момент не установлен.

Республика Удмуртия

Ветераны Великой Отечественной, 101-летняя Мария Фролова из Удмуртии и 99-летний Елисей Тимирясов из Татарстана, разыскали друг друга спустя 78 лет после войны. Как сообщает udm-info.ru, они расстались 21 июня 1941 года на выпускном вечере в педучилище и с тех пор больше не виделись.

Ростовская область

Жители Омска, перевозившие гуманитарную помощь, пожаловались на поборы со стороны сотрудников ГИБДД в Ростовской области. По их свидетельствам, водители на трех машинах везли гумпомощь в зону СВО, но на одном из постов ГИБДД их якобы не пропускали в Каменск-Шахтинский, пишет rostovgazeta.ru. По их словам, правоохранители попросили за проезд две тысячи рублей, в противном случае предложив двигаться в объезд 1,5 тысячи км.

Республика Татарстан

В Казани прокуратура проверит детский сад, где на кровати детей упала штукатурка. Как пишет inkazan.ru, о случившемся сообщил родитель одного из воспитанников. Горожанин также рассказал, что 27 июня один из детей, спускаясь по лестнице, упал из-за незакрепленного поручня.

Волгоградская область

Владелец аквапарка в городе Волжском Волгоградской области может сесть в тюрьму на шесть лет, пишут novostivolgograda.ru. Помимо собственника, на скамье подсудимых находятся также оператор, двое спасателей-инструкторов и исполнительный директор. Суд проходит по делу о ЧП, случившемся в июне прошлого года: тогда в двухметровом бассейне аквапарка утонул ребенок.

Фото: Shutterstock

Нижегородская область

Подросток из Нижнего Новгорода перевел мошенникам 450 тысяч рублей. Как сообщает newsnn.ru, злоумышленники обещали за плату предоставить мальчику дополнительные «фишки» в его аккаунт в компьютерной игре, но после того, как он перевел им деньги, изменений не последовало. Родители уже написали заявление в полицию.

Свердловская область

Полиция Нижнего Тагила выявила три факта насильственных действий со стороны воспитателя местного детсада в отношении детей-инвалидов, сообщает tagilcity.ru. Родители обвинили педагога в избиении воспитанников. Одного из них воспитатель пнула по голове, а другого избила плинтусом.

Оренбургская область

Оренбурженка подала в суд на мэрию города из-за глубокой ямы на дороге, в которую она упала, сломав ногу, пишет 56orb.ru. Представитель мэрии высказывался против удовлетворения иска, но признал, что дорога на Карагандинской улице города давно нуждалась в ремонте. Также мэр добавил, что меры к текущему ремонту уже приняты. В итоге пострадавшая выиграла суд.

Тюменская область

На улицах Тюмени мусульмане начали приносить в жертву животных, сообщает издание nashgorod.ru. Тюменцы рассказывают, что на улице Мельникайте началось жертвоприношение барана в честь праздника Курбан-байрам. Местных жителей возмутил тот факт, что животное тащат через всю улицу, чтобы впоследствии зарезать у всех на глазах.

Омская область

Омичку подозревают в том, что она убила своего сожителя ударом ножа в сердце. Женщина засиделась в гостях у соседей, а, когда вернулась домой, мужчина встретил ее скандалом, передает gorod55.ru. После бурной словесной перепалки женщина схватила нож и вонзила его в сердце сожителя. От полученного ранения тот погиб мгновенно.

Карелия

В Карелии сын ударил пожилого отца за то, что тот попросил его найти работу. Как сообщает karelinform.ru, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. После происшествия родители фигуранта обратились в полицию.

Приморский край

Мотоциклист устроил серьезное ДТП в Приморье. Как пишет vostokmedia.com, водитель YAMAHA YZF-R1 столкнулся с машиной HINO на федеральной трассе. В результате столкновения мотоцикл отбросило на автомобиль Toyota Probox. Мотоциклист госпитализирован с травмами.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Башкирия

В Уфе поставили новый рекорд по хороводу в национальных костюмах. По информации mkset.ru, это произошло во второй день международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». Хоровод одновременно водили 2834 человека.

Хабаровский край

Инновационную технологию по борьбе с неприятным запахом запускают на птицефабрике в Хабаровске. Издание transsibinfo.com пишет, что нововведение позволит устранять дурные запахи за несколько часов. Переработка отходов фабрики будет производиться при помощи биобактерий.