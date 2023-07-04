Новости регионов: нижегородка накачала трехлетнего внука транквилизаторами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница села Большое Мокрое Нижегородской области накачала трехлетнего внука транквилизаторами. Таким способом женщина решила успокоить плачущего ребенка. Тем временем в Петрозаводске экс-супруг забрал детей у матери. Женщина более месяца не знает, где находятся ее дочь и сын. Причины такого поступка мужчины неизвестны.

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Ставропольский край

На Ставрополье девушка попыталась пронести в исправительную колонию наркотические вещества в эклерах, сообщает издание newstracker.ru. В ходе осмотра выпечки сотрудники обнаружили 23 кристаллообразных осколка. Результат экспертизы подтвердил, что данные кристаллы являются наркотиком. По словам девушки, эклеры ее попросил передать ранее незнакомый человек.

Республика Удмуртия

Больница Ижевска заплатит около 400 тысяч рублей врачу, упавшему на мокром полу. Как информирует udm-info.ru, на основании решения суда, «ГКБ № 6 МЗ УР» должна выплатить пострадавшей моральный вред в размере 350 тысяч рублей, а также расходы на лечение в размере 24,4 тысяч рублей. Издание отмечает, что в результате получения травмы врач общей практики около четырех месяцев была на больничном.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове-на-Дону подростка осудили за попытку поджога здания военкомата, сообщает rostovgazeta.ru. В ходе судебного разбирательства стало известно, что подсудимый подготовил 13 бутылок с зажигательной смесью, но довести задуманное до конца не успел: его задержали правоохранители. Подростка приговорили к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Республика Татарстан

В Татарстане в городе Нурлате в колодце обнаружено тело двухлетней девочки. Как информирует inkazan.ru, как только ребенок потерялся, родители приступили к активным поискам. По словам местных жителей, люк колодца не был закрыт, из-за чего девочка могла провалиться. По данному факту прокуратура организовала проверку. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело.

Волгоградская область

В Волгоградской области зафиксирован рекорд на семейную ипотеку: этот показатель с прошлого года вырос в два раза. Как сообщает novostivolgograda.ru, с начала 2023 года 1 506 семей оформили кредиты по программе «Семейная ипотека». В 2022 году жилье таким способом купили 1 453 семьи.

Нижегородская область

Жительница села Большое Мокрое в Нижегородской области накачала трехлетнего внука транквилизаторами, пишет newsnn.ru. Ребенок сильно плакал, а женщина таким образом хотела его успокоить. Пожилая женщина была в состоянии алкогольного опьянения, когда мать троих детей, оставшихся с бабушкой, вернулась домой.

Свердловская область

Жителей Нижнего Тагила возмутил приговор вынесенный педофилу. Горожане считают, что срок в 12 лет лишения свободы слишком мягок для человека, который ранее был судим за аналогичные преступления, пишет tagilcity.ru. Многие из местных жителей полагают, что данное наказание не сможет исправить преступника и требуют для него пожизненного заключения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оренбургская область

В Оренбуржье пьяный 23-летний парень, не имеющий водительских прав, сбил насмерть пешехода. Как пишет 56orb.ru, он совершил наезд на человека, который находился на проезжей части. До приезда скорой помощи 35-летний пешеход скончался.

Тюменская область

В Тюменском районе в реке утонул местный житель, пишет издание nashgorod.ru. Родственники погибшего самостоятельно достали тело со дна реки. На момент смерти мужчине было около 50 лет.

Омская область

Жительница Омска зарезала возлюбленного. Как информирует gorod55.ru, подозреваемая нанесла удар в область грудной клетки прямо в сердце. По версии следствия, женщина задержалась в гостях у соседей, а когда вернулась домой, сожитель устроил ей скандал. В ходе ссоры подозреваемая схватила нож и ударила им мужчину. От полученного ранения пострадавший скончался.

Карелия

Экс-супруг забрал детей у жительницы Петрозаводска. Как пишет karelinform.ru, более месяца женщине ничего не известно о местонахождении сына и дочери дошкольного возраста. По словам матери, она никогда не возражала против общения бывшего мужа с детьми. О возможных причинах его поступка неизвестно.

Приморский край

Во Владивостоке рухнула подпорная стена и повредила гаражи, а также припаркованный автомобиль Приморской краевой больницы. Как сообщает vostokmedia.com, инцидент произошел на улице Прапорщика Комарова. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Башкирия

В Уфе местные жители жалуются на жуткие звуки, которые слышно даже в квартирах. По сведениям mkset.ru, таким образом отпугивают грачей в Демском парке. По словам жителей, звук похож на «крик ворон, которых убивают».

Хабаровский край

В Хабаровске пройдет уникальный фестиваль театров кукол Дальневосточного федерального округа. Издание transsibinfo.com отмечает, что данное мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, семинары и лекции от ведущих мастеров кукольного искусства.