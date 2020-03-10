Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

Башинформ

В Башкирии на реке Белой нашли нефтяные пятна. Как пишет mkset.ru , они находились в одном месте, а диаметр самых больших из них достигал полуметра. Предположительно, в этом месте произошел разлив топлива от снегохода.

Ставропольский край

В Ставропольском крае родственники больной напали на приехавших на вызов медиков, пишет newstracker.ru . Фельдшерам скорой помощи побили машину и им пришлось отъехать на безопасное расстояние, чтобы вызвать наряд полиции. Только после этого врачи смогли добраться до пациентки и оказать ей медицинскую помощь.

Нижегородская область

Житель Нижнего Новгорода пожаловался на отказ медиков приехать на дом. Как пишет newsnn.ru , у мужчины, вернувшегося после путешествия по Европе, в том числе и по Италии, поднялась температура, начался насморк и кашель. Он попытался вызвать врача на дом, но в больнице ему сказали прийти на прием самостоятельно. Только после публикации сообщения в соцсетях, врачи согласились посетить мужчину.

Омская область

Омские полицейские, подозреваемые в мошенничестве, попали в VIP-колонию. Как сообщает gorod55.ru , начальника отделения УЭБиПК УМВД по Омской области Евгения Дубровского и старшего оперуполномоченного Константина Васильева отправили под арест в колонию общего режима № 8. Полицейских содержат отдельно от заключенных, поскольку сейчас они находятся в следственном изоляторе, расположенном на территории колонии. Эта колония получила название «VIP-колония» из-за Юрия Бамбурга, Олега Шишова, Владимира Кирничного, Олега Волоха, Виктора Лаутеншлегера и других известных омичей.

Волгоградская область

Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Волгоградом целое поселение снабжали водой с нарушением санитарных правил, пишет портал novostivolgograda.ru . Претензии Роспотребнадзора возникли к Нижнедолговскому многоцелевому центру в Нехаевском районе. Для централизованного водоснабжения использовали скважину без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам. Этот факт уже выявлялся в ходе предыдущих проверок. Однако выданные ранее предписания об устранении нарушения не были устранены в полном объеме

Татарстан

В Казани две незнакомые между собой девушки одновременно грабили один магазин. Как сообщает inkazan.ru , охранники заметили, как в разных залах девушки набирают продукты и бытовую химию со стеллажей и прячут их под куртки. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что задержанные не знакомы между собой. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.

Приморский край

Владивостокский аэропорт принял рейс с иностранцами, бежавшими от коронавируса. Как пишет vostokmedia.com , в аэропорту Владивостока приземлился самолёт из Пхеньяна, на борту которого находились 60 иностранцев и 13 россиян, покинувших КНДР в связи с опасностью распространения коронавируса. Во Владивостоке иностранцы не останутся — их отправят в города постоянного проживания, где они пройдут углублённое медицинское обследование. То же относится к 13 прибывшим россиянам.

Ростовская область