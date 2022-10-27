Новости регионов: на Ставрополье выплатят миллион заболевшему COVID медику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители учащихся школ в Оренбурге проходят опрос по несуществующему школьному питанию. Опрос включает в себя множество блюд, которые оренбургские школьники не видели в столовых уже давно. Речь идет о блинах, апельсинах, пицце и творожках.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края обязали выплатить один миллион рублей заболевшему коронавирусом медицинскому работнику. Об этом сообщает newstracker.ru.

Удмуртия

В школе № 88 Ижевска, где 26 сентября произошла трагическая стрельба, в данный момент полным ходом идет косметический ремонт. Как пишет udm-info.ru, в планах — завершить его до конца 2022 года.

Ростовская область

За год средняя заработная плата в Ростовской области возросла до 42,6 тысячи рублей. Больше всех повысились зарплаты у донских аграриев, животноводов, добытчиков полезных ископаемых и сотрудников сферы связи и информации. А вот у риелторов, брокеров и арендодателей они снизились на 0,5%, информирует rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Казани женщина перевела злоумышленникам 1,5 млн рублей и продала квартиру, пишет inkazan.ru. Ей позвонили «специалисты службы безопасности банка», после разговора с которыми женщина перевела на их счет 1,5 млн рублей. Кроме того, ее убедили продать квартиру стоимостью 13 млн рублей, однако она сделала это за 7,5 млн рублей, после чего перечислила средства на якобы безопасные счета.

Волгоградская область

Как пишет novostivolgograda.ru, в Волжском подросток угрожал ножом директору школы. Охранник рассказал, что у школьника были признаки алкогольного опьянения. Ранее подросток проходил по нескольким делам по УК РФ.

Нижегородская область

Сладкие новогодние подарки для детей Нижегородской области обойдутся в три раза дороже, сообщает newsnn.ru. Власти направят на эти цели 61,2 млн рублей. В 2021 году на приобретение подарков к Новому году потратили 20 млн рублей.

Свердловская область

Житель Нижнего Тагила на самодельном плоту за 139 дней доплыл до Каспийского моря, пишет tagilcity.ru. В течение пяти месяцев несколько сотен людей следили за передвижением мужчины в соцсетях.

Оренбургская область

Родители учащихся школ в Оренбурге проходят опрос по несуществующему школьному питанию. Как сообщает 56orb.ru, опрос включает в себя множество блюд, которые оренбургские школьники не видели в столовых уже давно. Речь идет о блинах, апельсинах, пицце и творожках.

Тюменская область

Из РФ в США уехал адвокат Бережного, который обвиняется в громком убийстве Насти Муравьевой. Как пишет nashgorod.ru, она рассказала о постоянно поступающих в ее адрес угрозах. Причем СК Тюменской области отвечал на запросы о расследовании данных угроз отписками.

Омская область

Прокуратура в Омске утвердила обвинительный вердикт по делу дорожников Вагнера и Шипилова, обвиняемых в картельном сговоре, сообщает gorod55.ru. Лица, участвующие в аукционе на ремонт дороги Омск — Тара, заблаговременно договорились о том, кто выиграет, и намеренно занижали цену.

Карелия

Учащиеся петрозаводской школы досрочно вышли на каникулы в связи с коммунальной аварией, информирует karelinform.ru. В школе произошла утечка на отопительных сетях. С завтрашнего дня начнут устранять неполадки.

Приморский край

Часть Приморья в рамках обеспечения обороны страны и безопасности государства передается под управление военных, пишет vostokmedia.com. В ведение Минобороны РФ попадет часть бухты Золотой Рог. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Башкирия

У жителей Башкирии появится возможность летать прямыми рейсами в Самарканд, Пхукет и Урумчи. Как сообщает mkset.ru, авиарейсы в Китай и Узбекистан будет выполнять компания «Азимут». В Таиланд два раза в неделю будет летать Azur Air.

Хабаровский край

Аэропорт Хабаровска наказали за высокие цены на услуги автомобильной парковки. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд ДФО — он согласился с выводами экспертов ФАС, пишет transsibinfo.com. За нарушение закона о конкуренции АО «Хабаровский аэропорт» оштрафовали на сумму 325 тысяч рублей.