Новости регионов: на дороге в Хабаровском крае заметили тигрёнка

Прокуратура проверит коммунальные аварии в Невинномысске, где произошли сразу два прорыва магистралей и более 140 домов остались без тепла. Вероятно, поломка случилась из-за коррозии материала трубы.
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Ставрополье
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Хабаровский край
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