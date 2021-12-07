Новости регионов: на дороге в Хабаровском крае заметили тигрёнка

Прокуратура проверит коммунальные аварии в Невинномысске, где произошли сразу два прорыва магистралей и более 140 домов остались без тепла. Вероятно, поломка случилась из-за коррозии материала трубы.

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Удмуртия

В Удмуртии могут выловить домашних собак на самовыгуле. Владельцев питомцев попросили не отпускать их далеко от себя. На территории Малопургинского района активно проводят рейды по отлову безнадзорных животных, пишут корреспонденты udm-info .

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Ставрополье

Прокуратура Ставрополья инициировала проверку по фактам серьёзных коммунальных аварий в Невинномысске. В городе произошло сразу два прорыва тепломагистралей и без тепла остались свыше 140 домов, пишет newstracker.ru . По предварительной информации, причина ЧП заключается в коррозии материала трубы.

Ростовская область

Правозащитница Екатерина Гордон обещает помочь в деле об автокатастрофе, произошедшей в Ростовской области. Жертвами ДТП стали три человека, пишет rostovgazeta.ru . Авария случилась 1 декабря на Северном обходе Ростова-на-Дону. Водитель автомобиля марки Range Rover совершал обгон и зацепил Hyundai Accent. В результате произошло столкновение с автомобилем марки ВАЗ.

Республика Татарстан

Прокуратура Татарстана проверяет сведения о проживании инвалида в подъезде одного из многоквартирных домов. Инвалид первой группы Владимир Мищенко в Нижнекамске был выселен из съёмной квартиры. Семья накопила задолженность по оплате. Владелец попросил освободить принадлежащую ему жилплощадь, сообщает информационный портал inkazan.ru .

Нижегородская область

Жители Нижегородской области всё чаще жалуются на неоказание медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Как сообщают корреспонденты newsnn.ru , одна из местных жительниц сообщила, что её родственнице, страдающей от онкологического заболевания, отказались делать КТ, прикрывшись тем, что на рабочем месте отсутствует заведующая.

Волгоградская область

Волгоградская область уже второй раз оказалась на пятом месте рейтинга регионов, у жителей которых нет вредных привычек. По приверженности здоровому образу жизни волгоградцы на сегодняшний день уступают лишь жителям Северного Кавказа, сообщает портал novostivolgograda.ru .

Свердловская область

Новый заместитель руководителя Североуральска Светлана Миронова убедительно просит удалять все комментарии, авторы которых позволяют себе называть город «Сральском». Как сообщает сайт tagilcity.ru , этот вопрос Миронова подняла в ходе совещания по вопросам сферы ЖКХ. Она заверила в том, что критику в мэрии принимают, однако «не в такой оскорбительной форме».

Омская область

Руководителя одного из поселений Омской области будут судить за незаконную вырубку деревьев, сообщает сайт gorod55.ru . В декабре 2019 года чиновник распорядился вырубить деревья в Колоссовском сельском участковом лесничестве. Своё решение он аргументировал необходимостью санитарной рубки. Лесные насаждения лишились в результате 98 здоровых деревьев. Специалисты оценили ущерб в сумму 250 тысяч рублей. Свою вину чиновник не признаёт.

pixabay.com

Оренбургская область

Пожилую жительницу Оренбурга спасли из домашнего плена, сообщает 56orb.ru . Пенсионерка не смогла открыть дверь из-за плохого самочувствия. Она из последних сил стучала в стену соседям. Ответной реакции от них не последовало, и женщина решила забраться на подоконник. Там её заметили случайные прохожие.

Тюменская область

Ученые ТюмГУ заявили, что нашли способ повышения защиты и урожайности озимой пшеницы. Как сообщает nashgorod.ru , специалистам удалось выделить из грунта вечной мерзлоты состав спорообразующих бактерий Bacillus. Эксперты полагают, что это будет способствовать предотвращению заражений фитопатогенными грибами урожая данного типа.

Приморье

Стало известно о временном закрытии комплекса отдыха «Маяк», расположенного недалеко от Шаморы под Владивостоком. Решение напрямую связано с тем, что учреждение участвует в судебном процессе, пишет информационный портал vostokmedia.com .

Карелия

В Минприроды РФ прокомментировали информацию о возможной ликвидации национальных парков, расположенных на территории Карелии. Как сообщает портал karelinform.ru , данная инициатива напрямую связана с реформированием системы особо охраняемых природных территорий в рамках профильной стратегии развития на срок до 2030 года.

Башкирия

Житель Башкирии уже в течение трёх лет активно добивается от Белорецкой ЦРБ компенсации за смерть своей дочери. По информации портала mkset.ru , трагедия случилась весной 2018 года. Врачи Белорецкой ЦРБ якобы сначала поставили Лилии Хисамутдиновой неверный диагноз, а затем выписали её. В другой больнице пациентке тоже ничем не помогли, а спустя две недели после повторной госпитализации она скончалась.

Хабаровский край