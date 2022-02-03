Новости регионов: муфтий Башкирии призвал не ходить в мечеть из-за COVID

В Оренбурге местный житель планировал воспользоваться интимными услугами девушки, но стал жертвой мошенника; в Удмуртии завершили расследование о рабстве, а в Тюмени сотрудники МЧС спасли шесть человек из пожара.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

По сообщению newstracker.ru , Ставропольский край вошёл в десятку российских субъектов с самым высоким показателем смертности от коронавирусной инфекции. Первое место в антирейтинге заняла Москва, второе и третье — Петербург и Московская область. Ставрополье расположилось на девятой строчке, на этой же позиции располагается Красноярский край.

Удмуртия

Издание udm-info пишет, что в Удмуртии завершено расследование уголовного дела о принуждении к рабскому труду. На протяжении девяти лет, с 2011-го по 2020-й, четверо злоумышленников публиковали объявление о вакансии. Люди, которые на неё откликались, попадали в рабство — у них забирали документы, удостоверяющие личность, и заставляли работать на производственной базе и лесозаготовке под угрозами и насилием.

Ростовская область

В колонии Ростовской области 27-летний заключённый покончил с собой. Как пишет rostovgazeta.ru , сотрудники учреждения вызвали на место происшествия медиков и провели реанимационные действия, но спасти мужчину не удалось. Правоохранители по данному факту организовали проверку.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Татарстан

Издание inkazan.ru пишет, что в Набережных Челнах сошедший с крыши снег чуть не убил ребёнка. Семилетняя девочка не пострадала, но сильно испугалась и так кричала, что чуть не задохнулась. Инцидент произошёл вечером на тропинке, по которой родители водят детей в школу и дошкольные учреждения.

Волгоградская область

Двор в Волгограде оказался затоплен нечистотами из-за засорившейся канализации. Как пишет издание novostivolgograda.ru , когда коммунальщики стали разбираться с проблемой, то обнаружили канализационный засор из тряпок, маникюрных принадлежностей и мобильного устройства.

Нижегородская область

В феврале в региональных загсах ожидается свадебный бум. Как пишет издание newsnn.ru , в Нижнем Новгороде около пятисот пар планируют торжество на красивые даты. По 192 пары подали заявление на регистрацию 02.02.2022 и 22.02.2022, ещё 84 пары хотят зарегистрировать брак 12.02.2022.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В Екатеринбурге женщина хотела отправить сигареты в Великобританию в овсянке. Сотрудники таможенного контроля в аэропорту Кольцово обнаружили 2800 пачек сигарет (56 кг), которые отправительница спрятала в овсяную крупу. Издание tagilcity.ru пишет, что против нарушительницы возбудили дело об административном правонарушении.

Омская область

В Омской области в школах не хватает учителей. Издание gorod55.ru пишет, что причиной нехватки педагогов является коронавирусная инфекция — каждый десятый учитель взял больничный. В среднем на данный момент на больничном в регионе находится 9,5% школьных педагогов.

Оренбургская область

Житель Оренбурга хотел воспользоваться интимными услугами, но стал жертвой мошенника. Как пишет издание 56orb.ru , он ожидал онлайн-встречи с девушкой, но вместо неё контакт с ним поддерживал мужчина, который проживает в Ульяновске.

Тюменская область

В Тюмени произошёл пожар в многоквартирном доме, расположенном на улице Широтная. По сообщению издания nashgorod.ru , возгорание началось в квартире на третьем этаже. Сотрудники противопожарной службы спасли шесть человек, в том числе одного ребёнка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Карелии внимание Министерства сельского хозяйства привлёк опубликованный в Сети видеоролик экологических активистов. Как пишет karelinform.ru , авторы рассказали о работе предприятия по разведению форели ООО «Лафор» в деревне Терву. Экоактивисты утверждают, что ферма нарушает действующее природоохранное законодательство.

Приморский край

В Приморском крае в результате гибели механика на краболовном судне «Акванавт», которое затонуло в порту Зарубино, Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишет издание vostokmedia.com . Судно затонуло из-за сильного наклона в одну сторону, в результате чего во внутренние помещения поступил большой объём воды. Чтобы выяснить подробности произошедшего, «Акванавт» поднимут на поверхность.

Башкирия

В Башкирии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки муфтий попросил граждан отказаться от посещения мечети. Издание Mkset пишет, что своё обращение он адресовал прежде всего жителям старшего поколения, которые входят в группу риска.

Хабаровский край