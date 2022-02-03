Новости регионов: муфтий Башкирии призвал не ходить в мечеть из-за COVID
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:33, 03 февраля 2022
Айнур БиргалинФото: facebook.com/birgalin
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В Оренбурге местный житель планировал воспользоваться интимными услугами девушки, но стал жертвой мошенника; в Удмуртии завершили расследование о рабстве, а в Тюмени сотрудники МЧС спасли шесть человек из пожара.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
По сообщению newstracker.ru, Ставропольский край вошёл в десятку российских субъектов с самым высоким показателем смертности от коронавирусной инфекции. Первое место в антирейтинге заняла Москва, второе и третье — Петербург и Московская область. Ставрополье расположилось на девятой строчке, на этой же позиции располагается Красноярский край.
Удмуртия
Издание udm-info пишет, что в Удмуртии завершено расследование уголовного дела о принуждении к рабскому труду. На протяжении девяти лет, с 2011-го по 2020-й, четверо злоумышленников публиковали объявление о вакансии. Люди, которые на неё откликались, попадали в рабство — у них забирали документы, удостоверяющие личность, и заставляли работать на производственной базе и лесозаготовке под угрозами и насилием.
Ростовская область
В колонии Ростовской области 27-летний заключённый покончил с собой. Как пишет rostovgazeta.ru, сотрудники учреждения вызвали на место происшествия медиков и провели реанимационные действия, но спасти мужчину не удалось. Правоохранители по данному факту организовали проверку.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Республика Татарстан
Издание inkazan.ru пишет, что в Набережных Челнах сошедший с крыши снег чуть не убил ребёнка. Семилетняя девочка не пострадала, но сильно испугалась и так кричала, что чуть не задохнулась. Инцидент произошёл вечером на тропинке, по которой родители водят детей в школу и дошкольные учреждения.
Волгоградская область
Двор в Волгограде оказался затоплен нечистотами из-за засорившейся канализации. Как пишет издание novostivolgograda.ru, когда коммунальщики стали разбираться с проблемой, то обнаружили канализационный засор из тряпок, маникюрных принадлежностей и мобильного устройства.
Нижегородская область
В феврале в региональных загсах ожидается свадебный бум. Как пишет издание newsnn.ru, в Нижнем Новгороде около пятисот пар планируют торжество на красивые даты. По 192 пары подали заявление на регистрацию 02.02.2022 и 22.02.2022, ещё 84 пары хотят зарегистрировать брак 12.02.2022.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Свердловская область
В Екатеринбурге женщина хотела отправить сигареты в Великобританию в овсянке. Сотрудники таможенного контроля в аэропорту Кольцово обнаружили 2800 пачек сигарет (56 кг), которые отправительница спрятала в овсяную крупу. Издание tagilcity.ru пишет, что против нарушительницы возбудили дело об административном правонарушении.
Омская область
В Омской области в школах не хватает учителей. Издание gorod55.ru пишет, что причиной нехватки педагогов является коронавирусная инфекция — каждый десятый учитель взял больничный. В среднем на данный момент на больничном в регионе находится 9,5% школьных педагогов.
Оренбургская область
Житель Оренбурга хотел воспользоваться интимными услугами, но стал жертвой мошенника. Как пишет издание 56orb.ru, он ожидал онлайн-встречи с девушкой, но вместо неё контакт с ним поддерживал мужчина, который проживает в Ульяновске.
Тюменская область
В Тюмени произошёл пожар в многоквартирном доме, расположенном на улице Широтная. По сообщению издания nashgorod.ru, возгорание началось в квартире на третьем этаже. Сотрудники противопожарной службы спасли шесть человек, в том числе одного ребёнка.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Карелия
В Карелии внимание Министерства сельского хозяйства привлёк опубликованный в Сети видеоролик экологических активистов. Как пишет karelinform.ru, авторы рассказали о работе предприятия по разведению форели ООО «Лафор» в деревне Терву. Экоактивисты утверждают, что ферма нарушает действующее природоохранное законодательство.
Приморский край
В Приморском крае в результате гибели механика на краболовном судне «Акванавт», которое затонуло в порту Зарубино, Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишет издание vostokmedia.com. Судно затонуло из-за сильного наклона в одну сторону, в результате чего во внутренние помещения поступил большой объём воды. Чтобы выяснить подробности произошедшего, «Акванавт» поднимут на поверхность.
Башкирия
В Башкирии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки муфтий попросил граждан отказаться от посещения мечети. Издание Mkset пишет, что своё обращение он адресовал прежде всего жителям старшего поколения, которые входят в группу риска.
Хабаровский край
Министерство сельского хозяйства Хабаровского края поддержит 600 личных подсобных хозяйств. По сообщению издания transsibinfo.com, помощь будет оказана в рамках реализации государственной программы по развитию агропромышленности. Животноводческие хозяйства из 12 районов края на конкурсной основе получат субсидию.