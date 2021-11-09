Новости регионов: медсёстрам в Хабаровском крае стали платить как уборщицам
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
10:57, 09 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жители Карелии пожаловались в соцсетях, что врачи не тестируют детей на COVID-19. Они не проводят проверку даже при симптомах коронавируса, чтобы не портить статистику — считают местные жители.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
46-летней жительнице Ижевска, которой в конце августа сделали операцию по онкологии, врач отказал в медицинском отводе от антиковидной вакцинации. Как пишет udm-info, женщина работает в Верховном суде Удмуртии, где ей заявили, что, если она не сделает прививку от коронавируса, то её отстранят от работы. Жители Удмуртии с хроническими заболеваниями регулярно сообщают в соцсетях о том, что врачи отказывают им в медотводе. На такую же проблему жалуются и недавно переболевшие коронавирусом жители, которых врачи принуждают ставить прививку.
Ростовская область
Правительство Ростовской области объявило аукционы для выбора исполнителей услуг в сфере информационной политики. Как пишет rostovgazeta.ru, общая сумма контрактов составила 113,6 млн рублей. За эти средства правительство хочет получить различные информационные услуги, в числе которых новости, интервью, а также сурдоперевод информационных материалов.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ставропольский край
Уволенный сотрудник в Ставрополе поджёг автомобиль бывшего начальника. Как пишет newstracker.ru, выяснилось, что молодой человек сделал это из мести бывшему начальнику, который уволил его из компании, занимающейся грузоперевозками.
Татарстан
В Нижнекамске от работы в школе отстранили 13 учителей, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса COVID-19. За них работать будут коллеги, которым уже увеличили часы, пишет inkazan.ru.
Нижегородская область
Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде. Как сообщает newsnn.ru, ребёнку удалось выжить, но в настоящее время он в стабильно тяжёлом состоянии.
Волгоградская область
Волгоградцам полностью оплачивают больничные на детей до восьми лет. Как сообщает novostivolgograda.ru, за девять месяцев 2021 года больничный оформили 34 394 жителя Волгоградской области с детьми. На оплату таких листков ФСС направило 214,7 млн рублей.
Свердловская область
Родители в Екатеринбурге планируют устроить протесты против удалёнки в школах из-за коронавируса. Как пишет tagilcity.ru, ранее руководство региона заявило, что всех школьников с 5 по 11 классы переводят на дистанционное обучение. Несогласные родители пишут коллективное заявление.
Омская область
Статистики в очередной раз зафиксировали отток населения из Омской области. Как сообщает gorod55.ru, за первые восемь месяцев регион покинуло 34 603 человека. Приехали в область лишь около 29 тысяч человек.
Оренбургская область
Оренбургские правоохранители начали проверку по факту загрязнения реки Урал. Как сообщает 56orb.ru, на поверхности воды обнаружили большие маслянистые пятна. Выяснилось, что дизельное топливо вылилось в реку в результате опрокидывания трактора.
Карелия
Жители Карелии пожаловались в соцсетях, что в больницах не берут анализы на коронавирус у детей. Как сообщает karelinform.ru, врачи не делают анализы даже при наличии всех симптомов COVID-19. Жители региона предполагают, что медики не хотят портить статистику.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тюменская область
У озера Андреевское в Тюмени обнаружили учебную мину со следами коррозии. Как сообщает nashgorod.ru, специалисты группы разминирования ОМОН исследовали подозрительную находку. Мину обнаружил местный житель, прогуливаясь по берегу озера.
Приморье
В приморском селе снова обстреляли рейсовый автобус. Как сообщает vostokmedia.com, пострадавших нет, несмотря на то, что выстрелы производили на уровне голов пассажиров, однако разбиты окна и повреждена обшивка транспортного средства.
Башкирия
В Башкирии спасатели обнаружили пропавшего неделю назад хорька. Как сообщает mkset.ru, хозяйка, пришедшая забрать потерянное животное, заявила, что он ей не принадлежит. Однако женщина готова приютить и неизвестного найденыша, но просит продолжить операцию по поиску её зверька.
Хабаровский край
В Бикинской ЦРБ младших медсестер начали переводить на ставки уборщиц. Как пишет transsibinfo.com, такое решение администрация связала с экономической политикой госучреждения.