Новости регионов: медсёстрам в Хабаровском крае стали платить как уборщицам

Жители Карелии пожаловались в соцсетях, что врачи не тестируют детей на COVID-19. Они не проводят проверку даже при симптомах коронавируса, чтобы не портить статистику — считают местные жители.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

46-летней жительнице Ижевска, которой в конце августа сделали операцию по онкологии, врач отказал в медицинском отводе от антиковидной вакцинации. Как пишет udm-info , женщина работает в Верховном суде Удмуртии, где ей заявили, что, если она не сделает прививку от коронавируса, то её отстранят от работы. Жители Удмуртии с хроническими заболеваниями регулярно сообщают в соцсетях о том, что врачи отказывают им в медотводе. На такую же проблему жалуются и недавно переболевшие коронавирусом жители, которых врачи принуждают ставить прививку.

Ростовская область

Правительство Ростовской области объявило аукционы для выбора исполнителей услуг в сфере информационной политики. Как пишет rostovgazeta.ru , общая сумма контрактов составила 113,6 млн рублей. За эти средства правительство хочет получить различные информационные услуги, в числе которых новости, интервью, а также сурдоперевод информационных материалов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставропольский край

Уволенный сотрудник в Ставрополе поджёг автомобиль бывшего начальника. Как пишет newstracker.ru , выяснилось, что молодой человек сделал это из мести бывшему начальнику, который уволил его из компании, занимающейся грузоперевозками.

Татарстан

В Нижнекамске от работы в школе отстранили 13 учителей, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса COVID-19. За них работать будут коллеги, которым уже увеличили часы, пишет inkazan.ru .

Нижегородская область

Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде. Как сообщает newsnn.ru , ребёнку удалось выжить, но в настоящее время он в стабильно тяжёлом состоянии.

Волгоградская область

Волгоградцам полностью оплачивают больничные на детей до восьми лет. Как сообщает novostivolgograda.ru , за девять месяцев 2021 года больничный оформили 34 394 жителя Волгоградской области с детьми. На оплату таких листков ФСС направило 214,7 млн рублей.

Свердловская область

Родители в Екатеринбурге планируют устроить протесты против удалёнки в школах из-за коронавируса. Как пишет tagilcity.ru , ранее руководство региона заявило, что всех школьников с 5 по 11 классы переводят на дистанционное обучение. Несогласные родители пишут коллективное заявление.

Омская область

Статистики в очередной раз зафиксировали отток населения из Омской области. Как сообщает gorod55.ru , за первые восемь месяцев регион покинуло 34 603 человека. Приехали в область лишь около 29 тысяч человек.

Оренбургская область

Оренбургские правоохранители начали проверку по факту загрязнения реки Урал. Как сообщает 56orb.ru , на поверхности воды обнаружили большие маслянистые пятна. Выяснилось, что дизельное топливо вылилось в реку в результате опрокидывания трактора.

Карелия

Жители Карелии пожаловались в соцсетях, что в больницах не берут анализы на коронавирус у детей. Как сообщает karelinform.ru , врачи не делают анализы даже при наличии всех симптомов COVID-19. Жители региона предполагают, что медики не хотят портить статистику.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

У озера Андреевское в Тюмени обнаружили учебную мину со следами коррозии. Как сообщает nashgorod.ru , специалисты группы разминирования ОМОН исследовали подозрительную находку. Мину обнаружил местный житель, прогуливаясь по берегу озера.

Приморье

В приморском селе снова обстреляли рейсовый автобус. Как сообщает vostokmedia.com , пострадавших нет, несмотря на то, что выстрелы производили на уровне голов пассажиров, однако разбиты окна и повреждена обшивка транспортного средства.

Башкирия

В Башкирии спасатели обнаружили пропавшего неделю назад хорька. Как сообщает mkset.ru , хозяйка, пришедшая забрать потерянное животное, заявила, что он ей не принадлежит. Однако женщина готова приютить и неизвестного найденыша, но просит продолжить операцию по поиску её зверька.

Хабаровский край