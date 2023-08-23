Новости регионов: мастерицы Приморья вышили золотом карту региона

Фото: Приморский краевой центр народной культуры

Мастерицы из Приморья золотом вышили карту региона. Ее сделали для участия в фестивале «Вышитая Россия». Всего в экспозиции были представлены работы из 70 российских регионов. Карта Приморья создавалась с использованием мотивов фольклора малых и коренных народов. Тем временем фирменному поезду Ростов-на-Дону — Москва вернули название «Тихий Дон», которого его лишили в 2000-е годы. Поезд запустят в начале сентября.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на электросамокате в неположенном месте, сообщает newstracker.ru. Менее двух недель назад запрещающие знаки появились на Курортном бульваре.

Республика Удмуртия

В Ижевске 12% многоквартирных домов не готовы к отопительному периоду. Как пишет udm-info.ru, было проверено 2564 дома. В 313 из них не провели опрессовку и промывку систем теплоснабжения, что делает их не готовыми к зиме, а в 695 домах есть серьезные проблемы с системой отопления. Управляющие компании рискуют не получить паспорт готовности к отопительному периоду.

Ростовская область

Фирменному поезду Ростов-на-Дону — Москва вернут название «Тихий Дон», пишет rostovgazeta.ru. Поезд планируется запустить в начале сентября. Внутри пассажиры смогут увидеть виды донского региона. Впервые этот поезд поставили на рельсы еще в 1960-х годах, он приезжает на Казанский вокзал в Москве. Фирменного названия его лишили в 2000-е годы.

Республика Татарстан

Жители Татарстана хотели бы получать пенсию в размере 53 тысяч рублей, пишет inkazan.ru. Отмечается, что это одно из самых низких значений, которые называли респонденты. В топ регионов по невысоким пенсионным ожиданиям вошли Челябинская (46 тысяч рублей) и Свердловская (56 тысяч рублей) области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Председатель СК России Александр Бастрыкин инициировал проверку по жалобе жителей станицы Березовской Волгоградской области. Местные жители жалуются на постоянные угрозы и нанесение ущерба со стороны криминальной группы, пишет novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Региональный Следственный комитет проведет проверки из-за не расселенного аварийного дома в Богородске Нижегородской области. Как пишет newsnn.ru, здание находится на улице Данилова. Дом официально признан аварийным, но расселение планируют провести не раньше 2026 года.

Свердловская область

В несколько организаций Нижнего Тагила позвонили с информацией о минировании, пишет tagilcity.ru. Сообщения поступили 23 августа в ГБ № 1, Детскую городскую больницу на улице Коминтерна и суд Дзержинского района. Во всех случаях информация оказалась ложной.

Оренбургская область

С 2024 года в Оренбуржье значительно ужесточаются требования к такси, пишет 56orb.ru. Планируется изменить требования к экологическому классу автомобилей и к их оформлению — машины должны быть окрашены в определенной цветовой гамме. Водители с неоплаченными штрафами и непогашенной судимостью по ряду преступлений не должны будут допускаться к работе.

Тюменская область

В Тюмени в августе выросло количество смертельных ДТП, пишет nashgorod.ru. За последние 10 дней на автотрассах области в 92 авариях погибли 19 человек. Из них семеро — дети. Травмы получили 119 человек, из которых 29 детей. Август 2023 года уже побил «рекорд» августа 2022 года. Эксперты отмечают, что практически все аварии произошли из-за человеческого фактора.

Омская область

Девочке из Омска, которую увезли в приемную семью на Алтай, организуют встречу с мамой. Как пишет gorod55.ru, есть возможность вернуть ребенка обратно в родную семью. В 2022 году органы опеки незаконно изъяли ребенка из семьи и передали приемной матери-одиночке, которая живет за 825 км от Омска — на Алтае, в городе Рубцовске. Правомерность действий органов опеки в настоящее время проверяет прокуратура.

Карелия

Жительница Петрозаводска потеряла больше двух миллионов рублей из-за мошенников. Как пишет karelinform.ru, через соцсети с женщиной связалась неизвестная и предложила делать ставки на футбол в букмекерской конторе. Не получив свой выигрыш, петрозаводчанка поняла, что ее обманули. Она обратилась за помощью в полицию.

Фото: shutterstock.com

Приморский край

Мастерицы из Приморья золотом вышили карту региона. Как пишет vostokmedia.com, ее сделали для участия в фестивале «Вышитая Россия». Всего в экспозиции были представлены работы из 70 российских регионов. Карта Приморья создавалась с использованием мотивов фольклора малых и коренных народов.

Башкирия

Уфимский массажист, услуги которого пользуются большим спросом, подозревается в изнасиловании одной из своих клиенток, пишет mkset.ru. Одна из клиенток обратилась с заявлением в полицию. В данный момент опрашиваются другие девушки, пользовавшиеся услугами массажиста.

Хабаровский край

Из школ, медицинских и соцучреждений Хабаровского края изъято 497 кг опасных продуктов, пишет transsibinfo.com. В картофеле, моркови и свекле было обнаружено превышение нитратов, а в различных марках сливочного масла — несоответствие по жирно-кислотному составу.