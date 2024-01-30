Новости регионов: корова проломила голову работнику молокозавода в Арзамасе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корова проломила голову работнику молочного предприятия в Арзамасе Нижегородской области. Мужчину госпитализировали, ему диагностировали перелом затылочной кости головы. Тем временем в Карелии лось попал под колеса грузового поезда. Инцидент произошел в районе перегона Питкяранта — Салми. Животное неожиданно выбежало на железную дорогу, где его сбил товарный состав.

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Ставропольский край

На Ставрополье троих полицейских будут судить за взятки от похоронных бюро. По данным следственных органов, правоохранители передавали сведения о покойных для дальнейшего предоставления ритуальных услуг. В общей сложности полицейские смогли получить 120 тысяч рублей, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Главе Якшур-Бодьинского района Удмуртии выписали штраф за ненадлежащее содержание дорог. Прокурорская проверка была инициирована на фоне жалоб от населения. Было установлено, что несколько улиц не освещаются в вечернее время. Штраф в размере 21 тысячи рублей удержат из зарплаты чиновника, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

Следком начал проверку по факту обрушения жилого дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Сообщается о выявленных признаках халатности. Дом считается аварийным с 2020 года, но на протяжении последних трех лет вопросами его сноса и расселения не занимались, пишет rostovgazeta.ru.

Фото: СК РФ Обрушение дома в Ростове-на-Дону

Республика Татарстан

В Татарстане на скамье подсудимых оказался поставщик школьного питания, которого обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ. Предприниматель признал вину. Он получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 3 млн рублей, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Жительница Волгоградской области присвоила выплаты по инвалидности своего сына-подростка. 44-летняя женщина пойдет под суд за присвоение выплат в размере 700 тысяч рублей, предназначавшихся ее 15-летнему сыну с инвалидностью, сообщают novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Корова проломила голову работнику молочного предприятия в Арзамасе Нижегородской области. Мужчину отправили в больницу, где у него диагностировали перелом затылочной кости головы, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге оставленная без присмотра двухлетняя девочка получила смертельный удар током. Трагедия случилась, когда ее мать находилась на работе, а 34-летний отец спал дома, сообщает tagilcity.ru. Ребенок во время игры засунул руку в дыру в стене, которая была подготовлена родителями для установки розетки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оренбургская область

Жители Оренбурга страдают из-за агрессии бездомных собак, сообщает 56orb.ru. Стая беспризорных животных пугает своим лаем прохожих на улице. Проблема с отловом собак в областном центре стоит довольно остро. Периодически горожане выкладывают в местные паблики видеоролики, на которых бродячие собаки ведут себя агрессивно.

Тюменская область

В Тюменской области пройдет суд над продавцом водительских прав, который находился в бегах четыре года. Как сообщает nashgorod.ru, его подельников уже отправили отбывать наказание в места лишения свободы. Обвиняемый был одним из членов организованной группы, которая выдавала водительские удостоверения за взятки. Нарушители закона продавали права без обязательного прохождения профессионального обучения, медицинского освидетельствования и фактической сдачи экзаменов.

Омская область

В Омске загорелся многоквартирный дом. Как сообщает gorod55.ru, из охваченной пожаром трехкомнатной квартиры сотрудники МЧС спасли трех жильцов. Еще 40 жителей покинули свои квартиры самостоятельно. Пострадавших нет.

Карелия

В Карелии под колеса грузового поезда попал лось. Как сообщает karelinform.ru, животное неожиданно выбежало на железную дорогу в районе перегона Питкяранта — Салми в Питкярантском районе, где его насмерть сбил товарный состав.

Приморский край

В заповеднике Приморья леопард неожиданно предстал перед объективом фотоловушки. Как сообщает vostokmedia.com, на видеозаписи можно наблюдать грацию и красоту дикого зверя. При этом специалисты считают леопарда самым миролюбивым хищником региона. В настоящее время в регионе насчитывают 125 дальневосточных леопардов. Все особи обитают в заповеднике под охраной государства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Башкирия

В Башкирии начался судебный процесс над местным жителем, устроившим пожар в детской больнице. Как сообщает mkset.ru, осенью 2023 года мужчина работал в здании медучреждения, занимаясь очисткой системы отопления. Перед началом работ специалист должен был огородить зону своей деятельности перегородкой. Однако он не сделал этого, и искры попали в кабинет рентгенографии на четвертом этаже, вызвав возгорание. Больница оценила нанесенный ущерб в 760 тысяч рублей.

Хабаровский край

Анненские воды планируется особо охранять в Хабаровском крае. Как сообщает transsibinfo.com, в регионе намереваются организовать охранные зоны для озера Большое Токо в Аяно-Майском районе и термальных источников в Ульчском районе.