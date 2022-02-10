Новости регионов: коммунальщики Башкирии отказались убирать снег
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:55, 10 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Машинисты в Нижнем Новгороде стали массово увольняться из-за задержки зарплаты и отсутствия её индексации. По словам руководства метрополитена, с зарплатой нет проблем и за прошлый год машинистам увеличили оклад на 15%. При этом в Волгоградской области количество вакансий для медработников увеличилось в два раза.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Как сообщает newstracker.ru, на Ставрополье фиктивную работу с паводками провели за 17 млн рублей. В 2020 году был заключен контракт на выполнение противопаводковых работ на Кумо-Маныческом канале, но подрядчика выбрали не в рамках конкурса. Обвиняемые ответственные лица формально приняли фиктивную работу, против них возбудили уголовное дело по факту крупных махинаций.
Удмуртия
Хозяйка бассейна из Ижевска обвиняется в отравлении детей хлором, пишет udm-info. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.
Ростовская область
Как сообщает rostovgazeta.ru, в Ростове бывший сотрудник правоохранительных органов крышевал незаконный бизнес по продаже алкогольного продукции. Октябрьский районный суд установил, что замначальника отдела полиции злоупотребил своими полномочиями и утратил материалы, в которых были результаты проверки тяжкого преступления.
Республика Татарстан
Жители Татарстана призвали друг друга не ходить в больницы из-за больших очередей. Как сообщает inkazan.ru, данное предложение поступило после очередной жалобы на работу здравоохранения.
Волгоградская область
С начала нового года в Волгоградском регионе появилось около 500 вакансий для медработников, пишут novostivolgograda.ru. По данным аналитиков, это в два раза больше, чем за аналогичный период в начале 2021 года.
Нижегородская область
Как сообщает newsnn.ru в Нижнем Новгороде начали массово увольняться машинисты метро. Основной причиной этому стали задержки зарплат и отсутствие её индексации. По словам руководства метрополитена, с зарплатой проблем нет и за прошлый год машинистам увеличили оклад на 15%.
Нижний Новгород, станция метро «Бурнаковская»metronn.ru
Свердловская область
В Екатеринбурге туристы спасли 11-летнего мальчика, провалившегося под лёд, сообщает tagilcity.ru. Женщина услышала крики о помощи и попросила туристов достать ребёнка из ледяной воды. Мальчика достали и отогрели в экскурсионном автобусе.
Оренбургская область
По данным 56orb.ru, жители Оренбурга стали чаще называть своих детей старинными именами. Среди них — Серафим, Степан, Аксинья, Анисья, Теона, Давид и Ростислав. В Оренбурге за первую неделю февраля родились 143 ребёнка.
Тюменская область
Как пишет nashgorod.ru, житель Тюмени ответит в суде за ложный донос на самого себя. По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина рассказал полиции, что на него напали с острым предметом и украли телефон. Злоумышленника искали около суток, но потом выяснилось, что тюменец все выдумал, а телефон выронил возле дома.
Омская область
В Омской области за год обнаружено свыше 1,5 тысячи коррупционеров, которые получили взятки в общем размере 64 миллиона рублей, сообщает gorod55.ru. Всего прокуратура пресекла около 3,7 тысячи случаев коррупции в регионе за год. Нарушители были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
Карелия
Как пишет karelinform.ru, в Карелии женщина родила в канализационном коллекторе. Отмечается, что жительница Дзержинска сама спустилась в канализацию со своим двухлетним сыном и родила ребенка. Пока остаётся непонятно, как женщина спустилась в коллектор без посторонней помощи.
Приморский край
Как сообщает vostokmedia.com, в Приморье самовар с космодрома Восточный пролетел в честь Жюля Верна. В честь 150-летия романа «Вокруг света за 80 дней» пять человек взяли с собой самовар с уникальной биографией и поднялись в небо на воздушном шаре.
Башкирия
В Уфе коммунальщикам задерживают зарплату уже третий месяц, сообщает Mkset. Они оказываются убирать с улиц снег.
Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре создаётся мультфильм по мотивам нанайских преданий. По данным transsibinfo.com, анимация выйдет в августе-сентябре этого года. Она будет транслироваться по местным каналам и в Интернете.