Новости регионов: коммунальщики Башкирии отказались убирать снег

Машинисты в Нижнем Новгороде стали массово увольняться из-за задержки зарплаты и отсутствия её индексации. По словам руководства метрополитена, с зарплатой нет проблем и за прошлый год машинистам увеличили оклад на 15%. При этом в Волгоградской области количество вакансий для медработников увеличилось в два раза.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Как сообщает newstracker.ru , на Ставрополье фиктивную работу с паводками провели за 17 млн рублей. В 2020 году был заключен контракт на выполнение противопаводковых работ на Кумо-Маныческом канале, но подрядчика выбрали не в рамках конкурса. Обвиняемые ответственные лица формально приняли фиктивную работу, против них возбудили уголовное дело по факту крупных махинаций.

Удмуртия

Хозяйка бассейна из Ижевска обвиняется в отравлении детей хлором, пишет udm-info . Ей грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Ростовская область

Как сообщает rostovgazeta.ru , в Ростове бывший сотрудник правоохранительных органов крышевал незаконный бизнес по продаже алкогольного продукции. Октябрьский районный суд установил, что замначальника отдела полиции злоупотребил своими полномочиями и утратил материалы, в которых были результаты проверки тяжкого преступления.

Республика Татарстан

Жители Татарстана призвали друг друга не ходить в больницы из-за больших очередей. Как сообщает inkazan.ru , данное предложение поступило после очередной жалобы на работу здравоохранения.

Волгоградская область

С начала нового года в Волгоградском регионе появилось около 500 вакансий для медработников, пишут novostivolgograda.ru . По данным аналитиков, это в два раза больше, чем за аналогичный период в начале 2021 года.

Нижегородская область

Как сообщает newsnn.ru в Нижнем Новгороде начали массово увольняться машинисты метро. Основной причиной этому стали задержки зарплат и отсутствие её индексации. По словам руководства метрополитена, с зарплатой проблем нет и за прошлый год машинистам увеличили оклад на 15%.

Нижний Новгород, станция метро «Бурнаковская» metronn.ru

Свердловская область

В Екатеринбурге туристы спасли 11-летнего мальчика, провалившегося под лёд, сообщает tagilcity.ru . Женщина услышала крики о помощи и попросила туристов достать ребёнка из ледяной воды. Мальчика достали и отогрели в экскурсионном автобусе.

Оренбургская область

По данным 56orb.ru , жители Оренбурга стали чаще называть своих детей старинными именами. Среди них — Серафим, Степан, Аксинья, Анисья, Теона, Давид и Ростислав. В Оренбурге за первую неделю февраля родились 143 ребёнка.

Тюменская область

Как пишет nashgorod.ru , житель Тюмени ответит в суде за ложный донос на самого себя. По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина рассказал полиции, что на него напали с острым предметом и украли телефон. Злоумышленника искали около суток, но потом выяснилось, что тюменец все выдумал, а телефон выронил возле дома.

Омская область

В Омской области за год обнаружено свыше 1,5 тысячи коррупционеров, которые получили взятки в общем размере 64 миллиона рублей, сообщает gorod55.ru . Всего прокуратура пресекла около 3,7 тысячи случаев коррупции в регионе за год. Нарушители были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Карелия

Как пишет karelinform.ru , в Карелии женщина родила в канализационном коллекторе. Отмечается, что жительница Дзержинска сама спустилась в канализацию со своим двухлетним сыном и родила ребенка. Пока остаётся непонятно, как женщина спустилась в коллектор без посторонней помощи.

Приморский край

Как сообщает vostokmedia.com , в Приморье самовар с космодрома Восточный пролетел в честь Жюля Верна. В честь 150-летия романа «Вокруг света за 80 дней» пять человек взяли с собой самовар с уникальной биографией и поднялись в небо на воздушном шаре.

Башкирия

В Уфе коммунальщикам задерживают зарплату уже третий месяц, сообщает Mkset . Они оказываются убирать с улиц снег.

Хабаровский край