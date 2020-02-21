Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Экс-глава исполкома Казани Игорь Сивов назвал людей, неспособных покупать дорогую брендированную одежду, «неудачниками и жертвами», пишет inkazan.ru . Его позицию поддержала и жена бывшего главы Минсвязи РФ Николая Никифорова.

Башкирия

В Уфе проходят обыски в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Как пишет mkset.ru , следователи подозревают работников ведомства в сговоре с подрядчиком для хищения госсредств.

Нижегородская область

В Нижегородской области полиция проводит проверку местной конюшни, где держат двух лошадей и пони для катания детей на праздниках. По заявлению местных жителей и зоозащитников, животных морят голодом. Однако хозяйка скрывается от полиции, пишет newsnn.ru .

pixabay.com

Удмуртия

Правоохранительные органы Глазова отказали в возбуждении уголовного дела против медсестры местной больницы, пишет udm-info.ru . Ранее женщина на портале главы республики разместила сообщение, что главные медсёстры больницы получают премии по 150 тысяч рублей, а рядовые сотрудники сидят «на копейках». Буквально на следующий день медсестру обвинили в краже 12 ампул «Трамадола» и подали заявление в полицию.

Ростовская область

В горбольнице Батайска отказались комментировать ситуацию с игнорированием медперсоналом пациента, упавшего с каталки. По данным rostovgazeta.ru , у мужчины были множественные переломы и подняться самостоятельно он не мог. Однако на все просьбы помочь медработники отвечали грубостью, называя пациента «куском грязи» и «бараном».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморье

Главу терапевтического отделения больницы Находки обвинили во взятках на 1,3 млн рублей. Как пишет vostokmedia.com , в течение двух лет женщина оформляла положительные медзаключения на разрешение работы гражданам КНР и КНДР в России. Она фальсифицировала данные, сами работники никакое медосвидетельствование не проходили.

Омская область

Президент Федерации самбо и дзюдо Омской области Владислав Юрьев опроверг заявление воспитателя кадетского училища, что угрожал ему огнестрельным оружием. По его словам, он приехал поговорить об установке камер наблюдения и требовал разъяснить ситуацию с постоянным оскорблением кадетов. Как сообщает издание gorod55.ru , Юрьев также отметил, что подозревает распространение запрещённых препаратов в стенах учреждения.

Оренбургская область

В Соль-Илецке полицейские поймали двух нелегальных мигрантов из центральноазиатских республик. Как сообщает издание 56orb.ru , ночью мужчины спрыгнули с движущегося состава, ехавшего транзитом через Россию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В одном из многоквартирных домов Кондопоги во время капремонта произошёл несчастный случай. Как сообщает karelinform.ru , когда рабочие заменяли лифт в одном из многоквартирных домов на Октябрьском шоссе в рамках программы капремонта, лифт «разрушился», пострадали два человека. Фондом в адрес исполнителя работ направлено уведомление о приостановке работ в данном подъезде.

Тюменская область

В Тюмени возбуждено дело против управляющей компании. Как сообщает издание nashgorod.ru , при посещении дома № 6, корпус 2 на улице Олега Антонова проверка увидела затопленный подвал, воду на полу первого этажа, которая капала со второго. Проверяющие также отметили повреждённую штукатурку и окраску стен, деформированные стояки канализации в коридоре первого этажа. В отношении директора УК «Доверие» возбуждено дело о правонарушении по управлению многоквартирными домами

Хабаровский край

В Хабаровском крае переселение людей из аварийных домов так и не началось. Об этом сообщает transsibinfo.com . Полтора года назад губернатор Сергей Фургал заявил о намерении расселить людей из ветхого и аварийного жилья в своей предвыборной кампании. Однако до сих пор нет плана, как это переселение будет происходить. Сейчас в Хабаровском крае 106 тысяч квадратных метров жилья являются аварийными. Однако только половина из них попадает в программу расселения из ветхого фонда. Эти данные сильно занижены, так как в регионе ветхого фонда по факту около 700 тысяч квадратных метров.

Сергей Фургал kremlin.ru

Ставропольский край

На кровле многоквартирного дома в Ставрополе после капитального ремонта упали вентиляционные трубы, пишет newstracker.ru . По словам местных жителей, вентканалы рухнули после первого же крепкого ветра. Сообщается, что инцидент произошёл на улице Ленина, 418.

Челябинская область

В Златоусте в ночь с 19 на 20 февраля в четвёртом доме на улице Горького обвалился потолок, сообщает kursdela.biz . Как сообщил один из жильцов дома, крыша находится в аварийном состоянии, все стены здания в огромных трещинах. Мужчина считает, что потолок рухнул, потому что перекрытия просто сгнили.

ХМАО

20 февраля у здания администрации Сургута прошёл пикет участников жилищных программ округа. 21 февраля общественники выходят на бессрочную голодовку, сообщает muksun.fm . Ипотечное агентство Югры в одностороннем порядке изменило договоры, которые были заключены с югорчанами ранее, внеся туда пункт о том, что участники программы не должны иметь в собственности жилья на территории РФ. Сумму компенсации, которая у многих участников составляет больше миллиона, Ипотечное агентство Югры пытается взыскать в судебном порядке.

Волгоградская область

Сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в Волгоградской области не «заметили» три тысячи литров неучтённого алкоголя. Вместо того чтобы выписать фирме штраф в размере 300 тысяч рублей, проверяющие предложили за 100 тысяч рублей не заметить «неучтёнку» и не вносить обнаруженный «левый» алкоголь в протокол осмотра, сообщает портал novostivolgograda.ru .

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область