Новости регионов: из-за морозов во Владивостоке треснул мост

Фото: Carlos Giusti/AP/TASS

В Оренбурге правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи 29 кранов из строительного магазина. О пропаже в полицию заявил директор. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольские пациенты негативно оценили медицину края. Как пишет newstracker.ru, местные жители, согласно опросам, впервые за восемь лет поставили работе медучреждений оценку, эквивалентную двойке.

Удмуртия

Вузы Удмуртии в 2022 году впервые выпустили больше специалистов после заочной формы обучения, чем учащихся очно, сообщает udm-info.ru. Почти четверть студентов республики старше 25 лет, а 15% — старше 40 лет.

Ростовская область

Верблюда, укусившего ростовчанина, проверят на бешенство, пишет rostovgazeta.ru. Мужчина хотел потрогать животное, но то в ответ его укусило. Пострадавшему ампутировали руку из-за начавшейся гангрены.

Республика Татарстан

Казанские приставы оставили пенсионера-инвалида без пенсии. Как информирует inkazan.ru, правоохранители наложили на его счета арест, в результате чего доходы пенсионера стали ниже прожиточного минимума. Прокуратура Татарстана обжаловала постановление об обращении взыскания на пенсию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

В Волгоградской области ищут 32-летнюю жительницу. Как сообщают novostivolgograda.ru, женщина уже месяц не выходит на связь с родными. Из дома пропавшая ушла в мужской куртке и синих спортивных штанах.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде неизвестная женщина в лифте избила 11-летнего ребенка. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле из-за пожара в частном доме местная жительница получила ожоги и отравление угарным газом. Пожар в доме начался из-за возгорания обогревателя, который женщина пыталась потушить самостоятельно. Сейчас пострадавшая находится в больнице с ожогами 10% тела, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбурге мужчина и женщина украли 29 кранов из строительного магазина. С заявлением о пропаже в полицию обратился директор магазина, где была совершена кража. По данным 56orb.ru, правоохранители возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюменской области школьник получил предложение поработать наркокурьером. Как информирует nashgorod.ru, мальчику пришло сообщение в Telegram, в нем говорилось о заманчивом заработке до восьми тысяч рублей в день. От потенциального сотрудника требовалось лишь «прятать в укромных местах расфасованный товар». В итоге за полную рабочую неделю школьнику пообещали заработок до 65 тысяч рублей.

Омская область

В Омске ввели должность седьмого заместителя мэра, пишет gorod55.ru. Ранее в городской администрации решили сократить заммэра, не возглавляющего ни один департамент, но при этом ввести две новых должности. Один из них будет руководить департаментом имущественных отношений и отвечать за работу департамента архитектуры, а другой займется проблемами общественной безопасности и контроля.

Карелия

В Беломорске 34-летний местный житель, страдающий от туберкулеза в активной форме, прекратил лечение и вышел в город. Как пишет karelinform.ru, по результатам проверки прокурор подготовил иск в суд о принудительной госпитализации мужчины в медучреждение с целью недопущения распространения заболевания.

Приморский край

Во Владивостоке из-за аномальных морозов треснул Рудневский мост, пишет vostokmedia.com. На мосту разошлись деформационные швы. По словам автомобилистов, из-за трещины лопаются покрышки и деформируются диски. По данным очевидцев, всего образовалось четыре трещины.

Башкирия

С начала года, по данным МЧС, в Башкирии из-за пожаров погибли 29 человек. Всего в республике произошло 419 пожаров, пишет mkset.ru. В большинстве случаев к летальным исходам приводили опьянение, сон, болезненное состояние, преклонный возраст, паника и позднее сообщение о пожаре.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

В Хабаровске побит очередной температурный рекорд. Как пишет transsibinfo.com, предыдущий «максимальный минимум» в −33,5 градуса был зафиксирован в 1924 году. В нынешнем году температура воздуха снизилась до −38,5 градуса. По сведениям синоптиков, ближе к концу недели температура повысится.