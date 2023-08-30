Новости регионов: грузоперевозчики устроили забастовку в Хабаровске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровске грузоперевозчики одного из сервисов такси устроили забастовку из-за низких тарифов. В социальных сетях стали распространяться видео, на которых водители срывают логотипы агрегатора с автомобилей. Тем временем в Тюмени на фоне непогоды и дефицита свободных машин цены на такси выросли почти в полтора раза. Пятиминутная поездка могла обойтись пассажиру в 400 рублей.

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Ставропольский край

Пробы воздуха берут в Ставрополе после жалоб на запах гари. Причина неприятного запаха в городе пока не установлена, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

34 тысячи мальков стерляди выпустили в водоем Удмуртии после вмешательства прокурора. Предприятие сделало это в счет ущерба, нанесенного добычей песчано-гравийной смеси, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области за январь — июнь 2023 года реальные доходы населения выросли на 7,2% по отношению к прошлому году, пишет rostovgazeta.ru. За первое полугодие 2023 года общий доход населения Ростовской области составил 970,7 млрд рублей, а номинальные доходы населения выросли более чем на 14% по сравнению с январем — июнем 2022 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

На трассе М-7 Йошкар-Ола — Зеленодольск произошло массовое ДТП, пишет inkazan.ru. После лобового столкновения Kia с Infiniti японская иномарка вылетела на встречную полосу, где проезжал грузовик Ford. От удара с большегрузом легковушку разорвало на части. Никто из участников аварии не пострадал.

Волгоградская область

Житель Волгоградской области избил бывшую жену и насильно накачал наркотиками, пишет novostivolgograda.ru. Он привязал жертву к батарее и несколько раз вколол ей запрещенное вещество. Более суток он провел с ней в квартире. Только когда он ушел, 36-летняя женщина смогла освободиться и позвонить родственнице, чтобы та вызвала полицию и медиков. Мужчина задержан, ему грозит до 10 лет колонии за склонение к употреблению наркотиков.

Нижегородская область

Нижегородские ученые впервые в мире изучили механизм старения астроцитарных сетей головного мозга, пишет newsnn.ru. Их открытие в будущем позволит контролировать воспалительные процессы и нарушения работы одного из важнейших органов. На протяжении полугода сотрудники ННГУ изучали «общение» астроцитов между собой на клетках мозга мыши. В ходе исследований им удалось зафиксировать изменение работы всей сети при старении.

Свердловская область

Житель Нижнего Тагила ударил по лицу сотрудника Росгвардии и получил год колонии, пишет tagilcity.ru. Ранее около магазина мужчину за административное правонарушение задержали росгвардейцы. Он попытался убежать, выкрикивал угрозы, а также ударил одного из сотрудников кулаком по лицу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

Бывшего чиновника из Оренбурга, застрелившего трех лосей, осудили за браконьерство, пишет 56orb.ru. По версии следствия, он убил нескольких животных в лесах Башкирии этой зимой. По оценке Следственного комитета республики, объем нанесенного ущерба дикой природе составил 880 тысяч рублей.

Тюменская область

В Тюмени на фоне дождей и дефицита свободных машин почти в полтора раза выросли цены на такси, пишет nashgorod.ru. 30 августа пятиминутная поездка стоила почти 400 рублей. Несколько месяцев назад за поездку пришлось бы отдать от 250 до 290 рублей. Ситуация может ухудшиться в час пик.

Омская область

В Омске иномарка сбила 12-летнего ребенка на самокате. Как пишет gorod55.ru, авария произошла на улице Красный Путь. Когда водитель на Lexus ехал по двору, из-за припаркованной машины на дорогу выехал ребенок на самокате. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Карелия

В Карелии раскрыли обман на полмиллиона рублей в сфере ЖКХ. Как пишет karelinform.ru, компания получила деньги за работы по обслуживанию котельных, которые не выполнялись. Возбуждены и расследуются уголовные дела по факту мошенничества и превышения должностных полномочий. Подозреваемые устанавливаются.

Приморский край

Жители Приморья сняли видео с медведем, который купается в луже. Как пишет vostokmedia.com, кадры быстро распространились по Сети. На видео можно рассмотреть, как медведь неторопливо купается в грязной воде, раскинув лапы.

Башкирия

РЖД подтвердили диверсию на железнодорожных путях в Уфе. Как пишет mkset.ru, злоумышленники подожгли один из релейных шкафов на перегоне в Калининском районе Уфы. В настоящее время Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.

Хабаровский край

В Хабаровском крае грузоперевозчики одного из сервисов такси устроили забастовку из-за низких тарифов. Как пишет transsibinfo.com, в социальных сетях появилось видео, на котором водители грузовых машин срывают логотип агрегатора с автомобилей. В результате сервис пообещал пересмотреть рыночные цены и тарифы.