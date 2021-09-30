Новости регионов: граждане Узбекистана попытались попасть в Россию на лодке

В Свердловской области во дворе многоэтажки местный житель построил каменный пруд. Кроме водоёма жилицы дома смогли увидеть облагороженный коваными руками-светильниками подъезд в стиле средневекового подземелья.

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Удмуртия

Жители Ижевска выступили против строительства нового ЖК «Утро на Репина». Для застройки планируют вырубить часть Тимирязевского леса и занять единственный в городе общественный стадион «Редуктор», пишет udm-info.ru . Горожане вышли на улицы, чтобы остановить технику.

Хабаровский край

В документальный фильм «By foreigners- Россия глазами иностранца» вошли кадры про Хабаровский край. Зрители смогут увидеть сюжеты про шаманские обряды и мост через Амур, сообщает transsibinfo.com . Героиня фильма — студентка Шакти Корте из Швейцарии.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области заявил о начале четвёртой волны COVID-19. Во время заседания оперштаба по борьбе с распространением заболевания он подверг критике работу чиновников, сообщает rostovgazeta.ru . Кроме этого, он отметил низкий темп проведения вакцинации от коронавируса в регионе.

Ставропольский край

Жители частных домов, расположенных по улице Зелёной в Пятигорске, не смогли попасть домой после укладки асфальта на дороге. Они рассказали, что новое дорожное полотно заблокировало двери в их дворы, сообщает newstracker.ru . Пятигорчане сообщили и о других неудобствах после укладки асфальта.

Татарстан

Автовладельцы из Татарстана пожаловались в соцсетях на необычные последствия дождя, прошедшего в конце сентября. Они приводят фото-и видеоматериалы, на которых видны автомобили с белыми пятнами, пишет inkazan.ru . В комментариях к публикациям пользователи предполагают, что всё произошло из-за сброса осадков в атмосферу.

Нижегородская область

В министерстве образования Нижегородской области заявили, что вопрос перевода школ на дистанционное обучение пока не обсуждается. Ранее беспокойство по данному поводу выразили родители школьников региона, сообщает NewsNN . Предположение о начале дистанционного обучения было высказано в связи с заявлением главы Минздрава области о начале четвёртой волны коронавируса.

Волгоградская область

Фермеру из Волгоградской области грозит лишение свободы на срок до шести лет. Причиной стало мошенничество в особо крупном размере, сообщают novostivolgograda.ru . Фермера и его помощницу обвиняют в незаконном получении субсидии от государства.

Свердловская область

Житель Нижнего Тагила построил во дворе многоэтажки каменный пруд, пишет tagilcity.ru . Мужчина рассказал, что свою квартиру он уже украсил пейзажами природы, а вот двор ему показался скучным. Помимо пруда, жители также смогли увидеть и облагороженный коваными руками-светильниками подъезд в стиле средневекового подземелья.

Омская область

В Омской области в пожаре из-за неисправной печи сгорел человек, пишет gorod55.ru . также пострадал брат погибшего — 66-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

Оренбургская область

Граждане Узбекистана попытались попасть в Россию на лодке через Оренбургскую область, сообщает 56orb.ru . Мигрантов поймали на границе и уже арестовали. Их ждёт суд и наказание. Незаконная переправа может стоить им шести лет в тюрьме.

Карелия

В Карелии стали известны подробности дела экс-министра Кайдалова о взятке, сообщает karelinform.ru . По версии следствия, его соучастником был Игорь Волчек, который в июне 2019 года потребовал у подрядчика взятку в размере 3 млн рублей. Тот согласился и Волчек поделился договоренностью с Кайдаловым, который согласился вступить с ним в преступный сговор.

Тюменская область

В Тюмени задержали 52-летнего мужчину, напавшего на двух 11-летних девочек, сообщает nashgorod.ru . Он совершил действия сексуального характера в отношении детей.

Приморье

Институт развития Дальнего Востока требует 55,5 млн рублей от московского подрядчика, сообщает vostokmedia.com . 20 сентября исковое заявление было направлено в Арбитражный суд на компанию «Технологии безопасности».

Башкирия