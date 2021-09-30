Новости регионов: граждане Узбекистана попытались попасть в Россию на лодке

В Свердловской области во дворе многоэтажки местный житель построил каменный пруд. Кроме водоёма жилицы дома смогли увидеть облагороженный коваными руками-светильниками подъезд в стиле средневекового подземелья.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
Жители Ижевска выступили против строительства нового ЖК «Утро на Репина». Для застройки планируют вырубить часть Тимирязевского леса и занять единственный в городе общественный стадион «Редуктор», пишет
Хабаровский край
В документальный фильм «By foreigners- Россия глазами иностранца» вошли кадры про Хабаровский край. Зрители смогут увидеть сюжеты про шаманские обряды и мост через Амур, сообщает
Ростовская область
Губернатор Ростовской области заявил о начале четвёртой волны COVID-19. Во время заседания оперштаба по борьбе с распространением заболевания он подверг критике работу чиновников, сообщает
Ставропольский край
Жители частных домов, расположенных по улице Зелёной в Пятигорске, не смогли попасть домой после укладки асфальта на дороге. Они рассказали, что новое дорожное полотно заблокировало двери в их дворы, сообщает
Татарстан
Автовладельцы из Татарстана пожаловались в соцсетях на необычные последствия дождя, прошедшего в конце сентября. Они приводят фото-и видеоматериалы, на которых видны автомобили с белыми пятнами, пишет
Нижегородская область
В министерстве образования Нижегородской области заявили, что вопрос перевода школ на дистанционное обучение пока не обсуждается. Ранее беспокойство по данному поводу выразили родители школьников региона, сообщает
Волгоградская область
Фермеру из Волгоградской области грозит лишение свободы на срок до шести лет. Причиной стало мошенничество в особо крупном размере, сообщают
Свердловская область
Житель Нижнего Тагила построил во дворе многоэтажки каменный пруд, пишет
Омская область
В Омской области в пожаре из-за неисправной печи сгорел человек, пишет
Оренбургская область
Граждане Узбекистана попытались попасть в Россию на лодке через Оренбургскую область, сообщает
Карелия
В Карелии стали известны подробности дела экс-министра Кайдалова о взятке, сообщает
Тюменская область
В Тюмени задержали 52-летнего мужчину, напавшего на двух 11-летних девочек, сообщает
Приморье
Институт развития Дальнего Востока требует 55,5 млн рублей от московского подрядчика, сообщает
Башкирия
38-летнего жителя Башкирии обвинили в участии в террористической организации, сообщает