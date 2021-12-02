Новости регионов: ЕСПЧ принял жалобу из Башкирии на правительство России

Жительница Улан-Удэ вспугнула грабителя, вырвавшего у ребёнка телефон. Она сфотографировала убегавшего, чтобы помочь полиции, и подобрала выброшенное им устройство.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Порывистый ветер в Ставропольском крае сорвал крыши и обесточил 13 населённых пунктов. По информации newstracker.ru , ЧП случилось в ночь на 1 декабря. Без электроснабжения остались жители Изобильненского, Новоалександровского, Ипатовского, Шпаковского, Грачевского округов и Ставрополя.

Удмуртия

Прививки от коронавируса сделали свыше 70% жителей Ижевска. Как пишет udm-info , об этом проинформировал мэр города Олег Бекмеметьев. Градоначальник напомнил о том, что планом по охвату предусмотрен 80-процентный уровень вакцинации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Прокуратура Ростовской области вынудила руководство зоопарка увеличить размеры вольеров для хищников, сообщает rostovgazeta.ru . Специалисты выявили повреждения на некоторых оградах. Кроме того, у вольеров отсутствуют какие-либо предупреждения для посетителей. Вопрос решается в судебном порядке.

Республика Татарстан

В Республике Татарстан в сентябре ликвидировали практически на треть больше предприятий, нежели открыли. Об этом сообщает inkazan.ru . Данные сборника о социально-экономическом положении РФ свидетельствуют о том, что открыли 696 фирм, закрыли — 944.

Нижегородская область

Священники стали посещать нижегородские ковид-госпитали для исповеди. По информации сайта newsnn.ru , в больнице в Кулебаках побывал иерей. Он исповедовал и причастил 52 человека с диагнозом COVID-19. Священнослужитель был в защитном костюме, в маске и респираторе, а поверх них накинул поручи и епитрахиль.

Волгоградская область

Уровень заболеваемости ВИЧ в Волгоградской области снизился. Как пишет портал novostivolgograda.ru , с начала уходящего года на территории региона зарегистрирован 601 случай инфицирования. Год тому назад этот показатель находился на уровне 894. Эксперты отмечают, что подавляющее большинство граждан заразились ВИЧ во время незащищённых половых контактов.

Свердловская область

Тротуары и дороги в Екатеринбурге превратились в настоящий каток. Как сообщает информационный портал tagilcity.ru , сегодня, 1 декабря, на город обрушился ледяной дождь. Местные жители массово жалуются на то, что передвигаться крайне сложно как пешком, так и на транспорте.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Омская область

Омские рестораторы выразили мнение о том, что если власть отменит ранее введённое ограничение на работу по ночам, она поможет бизнесу удержаться на плаву. По информации корреспондентов gorod55.ru , представители бизнеса прогнозируют подъем оборота до 60%, то есть до того уровня, который был до пандемии.

Тюменская область

В коридоре одной из многоэтажек Тюмени нашли раздетого и голодного ребёнка. Как сообщает nashgorod.ru , трёхлетняя девочка попросила поесть у мужчины. Мать девочки спала дома. Житель Тюмени проинформировал о сложившейся ситуации сотрудников органов опеки.

Оренбургская область

Перекосившийся тротуар в Оренбурге, ставший опасным после ремонта, накрыли досками. Однако, в первый же день эти настилы сломались и в некоторых местах провалились, пишет 56orb.ru . Заблокированным оказался заезд с улицы во дворы к жителям частных домов. Оренбуржцы надеются на то, что чиновники найдут более правильное решение.

Карелия

В Петрозаводске местные жители выиграли суд против известного блогера-урбаниста Ильи Варламова. Как сообщают корреспонденты karelinform.ru , его обвиняют в искажении фактов, а также в оскорблении города.

Илья Варламов varlamov/instagram.com

Приморский край

Неизвестный автомобилист во Владивостоке смог вытянуть пожарный транспорт, который застрял в сугробе. Автомобиль спасательной службы увяз в подтаявшем снегу. Его хотели выкапывать, но неожиданно помог водитель Subaru Forester, пишет vostokmedia.com .

Хабаровский край

Жительнице Улан-Удэ удалось догнать грабителя, который вырвал мобильный телефон у ребёнка. Как пишет transsibinfo.com , злоумышленник испугался свидетеля преступления и выбросил устройство. Девушка подобрала телефон, а в ходе преследования похитителя она сделала фотографии для сотрудников полиции.

Башкирия