Новости регионов: экскаваторщик случайно раскопал берлогу под Тюменью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области экскаваторщик случайно раскопал медвежью берлогу. Рабочий заснял произошедшее на видео. На кадрах видно, как недовольные ранним подъемом медведи скрываются в лесу. Водитель экскаватора отметил, что не знал о берлоге. Тем временем жителей Приморья рассмешил внешний вид енотовидных собак, проживающих в местном заповеднике. Видео с растрепанными животными быстро обрело популярность в интернете.

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Санкт-Петербург

Законодатели хотят внести новые изменения в закон о материнском капитале. Депутаты предложили их, чтобы родители могли использовать средства государственной поддержки на лечение детей и покупку медикаментов. Проект о поправках внесен в Госдуму, целесообразность таких изменений будет рассматриваться 29 февраля 2024 года, пишет newia.ru.

Ставропольский край

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой дома Щербаковых в Ставрополе, в котором в 1840–1841 годах останавливался русский классик Михаил Лермонтов. Ранее СМИ сообщили, что здание передали в собственность частного лица и сейчас дом разрушается. Следственный комитет проводит проверку по данному факту, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

За сексуальное насилие над 11-летней племянницей осудили 41-летнего жителя Удмуртии. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, пишет udm-info.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани после гибели рабочего на стройке станции метро «10-й микрорайон» возбудили дело. Установлено, что при производстве работ бетонщик четвертого разряда упал в металлическую емкость на дне котлована. От травм он скончался. Прокуратура Казани вместе со специалистами провела проверку и установила нарушения при работах, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил докладывать ему о ходе расследования дела по факту ненадлежащего оказания медпомощи ребенку в Волгограде. Трагедия со смертью новорожденного произошла незадолго до Нового года. В декабре у только что родившегося мальчика выявили патологию, требующую операции, пишут novostivolgograda.ru. Однако после того, как ее провели, младенцу стало хуже, через неделю он скончался. Его мать считает, что всему виной халатность врачей и ненадлежащее оказание помощи.

Свердловская область

Трое жителей Екатеринбурга совершили налет на ювелирный магазин, который находится на Технической улице, пишет tagilcity.ru. После подготовки свердловчане проникли в магазин и, угрожая оружием, вынесли из него товар, общая стоимость которого составила более четырех миллионов рублей. Злоумышленники уехали на велосипедах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тюменская область

В Тюменской области нашли экскаваторщика, случайно раскопавшего медвежью берлогу. Как пишет nashgorod.ru, инцидент произошел в ХМАО. Рабочий запечатлел происшествие на видео. В ролике видно, как медведи, недовольные ранним подъемом, скрываются в лесу. Экскаваторщик выразил сожаление: он не знал, что заденет их берлогу.

Омская область

Житель Омской области угнал машину соседа, чтобы съездить к подруге. Как пишет gorod55.ru, он также сломал дверь гаража. Однако в самом начале пути нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего пешком вернулся домой. Его личность уже установлена: ранее он был судим.

Карелия

Автоинспекторы помогли жительнице Петрозаводска достать «утонувшую» в снегу машину. Как пишет karelinform.ru, потерпевшая увязла в снежно-водяной смеси на одной из улиц города. Мимо проезжали два сотрудника ГИБДД. Они помогли достать увязший автомобиль. За проявленное неравнодушие горожанка поблагодарила сотрудников ДПС в соцсетях.

Приморский край

Внешний вид обитателей заповедника рассмешил жителей Приморья. Как пишет vostokmedia.com, видео с растрепанными енотовидными собаками обрело популярность в интернете. Пользователи высказывали разные версии по поводу изменившейся внешности животных. В дирекции зоопарка пояснили, что в это время енотовидные собаки выглядят так из-за начавшейся линьки.

Башкирия

В Уфе хирурги сразу после родов экстренно удалили женщине опухоль. Как пишет mkset.ru, выпадение опасного новообразования кишечника произошло в процессе рождения ребенка. У пациентки открылось кровотечение, и ее экстренно доставили в хирургическое отделение одной из больниц. Операция прошла успешно. Молодую мать выписали домой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Краснодарский край

В Краснодаре полиция «накрыла» подпольный игорный клуб, пишет kubanpress.ru. Заведение было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в нежилом помещении, расположенном по улице Восточно-Кругликовской. Во время проверки в клубе находились посетители, а также кассир и администратор.

Новосибирск

Бездомная собака порвала 16-летнего подростка в Новосибирской области. Как сообщил собеседник atas.info, пострадавший получил рваную рану левой ноги, ушиб правой ноги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приморский край

Во Владивостоке благоустроят два участка на вершинах сопок Крестовая и Орлиная. Они перешли в собственность города. Как пишет zr.media, здесь появятся дорожки, амфитеатры, смотровые площадки, арт-объекты, лестницы, освещение, озеленение и другие элементы благоустройства.