Новости регионов: экс-участкового из Татарстана обвинили в изнасиловании

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

В Татарстане в отношении бывшего участкового возбуждено уголовное дело по трем статьям. До этого супруга подозреваемого в эфире федерального телеканала сообщила, что экс-полицейский изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Она также обвинила бывшего мужа в избиении их детей. Тем временем неоднократно судимый 24-летний житель Уфы две недели удерживал 21-летнюю девушку в плену. Он подвергал ее физическому и психологическому насилию.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Микрофинансовая организация оштрафована на Ставрополье за психологическое давление на учительницу. Как информирует newstracker.ru, сотрудники организации принижали ее достоинство и угрожали, что будут звонить на ее место работы с требованием заплатить долг.

Республика Удмуртия

Ижевский холдинг «Калашников» представит на выставке в Дубае Dubai Airshow 2023 свою продукцию. В ее числе пистолет Лебедева, автомат Калашникова АК-19 и снайперская винтовка Чукавина СВЧ. Мероприятие будет проходить в Дубае с 13 по 17 ноября, сообщает udm-info.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Ростовские активисты организовали дежурство на Зеленой улице, где рабочие спилили несколько деревьев. Когда на место прибыли полицейские, работы прекратились, но как только правоохранители уехали, деревья продолжили вырубать. По словам активистов уже уничтожено около 70% уникальных деревьев, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Татарстане в отношении бывшего участкового возбуждено уголовное дело по трем статьям. До этого супруга подозреваемого в эфире федерального телеканала сообщила, что экс-полицейский изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Она также обвинила бывшего супруга в избиении их детей. Председатель СКР потребовал доклад о ходе расследования, информирует inkazan.ru.

Волгоградская область

Волгоградская область готовится к всплеску заболеваемости гриппом, сообщает novostivolgograda.ru. Сейчас санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Но, по прогнозам экспертов, по всей стране ожидается рост заболеваемости ОРВИ и особенно гриппом. Глава области дал поручения медучреждениям о подготовке к увеличению потока пациентов и формировании необходимого запаса лекарств в аптеках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

В Городце Нижегородской области ищут двух девочек, пишет newsnn.ru. Согласно информации, вечером 12 ноября девочки 14 и 15 лет, ушли из детского дома на Загородной улице.

Свердловская область

В Екатеринбурге на железнодорожном переезде произошло ДТП, сообщает tagilcity.ru. По данным издания, водитель автомобиля Volkswagen выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом пассажирской электрички.

Оренбургская область

В поле у Новосергиевки обнаружено тело пропавшего без вести оренбургского таксиста, информирует 56orb.ru. По предварительной версии следствия, его смерть носит насильственный характер. Поиски пропавшего длились на протяжении двух недель.

Фото: vk.com/orenspas

Тюменская область

Жительница Тюмени намерена привлечь к ответственности врачей. По ее словам, из-за халатности медиков скончалась ее бабушка, пишет nashgorod.ru. Ранее проведенные проверки не нашли каких-либо серьезных нарушений в работе врачей, после чего тюменка решила обратиться в суд.

Омская область

В Омске мужчина украл из магазина 17 подарочных кружек и решил продать их прохожим. Как пишет gorod55.ru, в полицию с заявлением о пропаже товара на сумму 2580 рублей обратилась директор магазина. Вору грозит до двух лет лишения свободы.

Карелия

Пропавшую девушку на озере в Карелии нашли мертвой, сообщает karelinform.ru. В региональном МЧС сообщили, что она утонула. 12 ноября девушка отправилась покататься на сапборде и с этого дня перестала выходить на связь. Следствие установило, что ее доска для плавания перевернулась.

Приморский край

Во Владивостоке горожане заметили сильное задымление в районе Тихой около гаражей, пишет vostokmedia.com. Как оказалось, произошло возгорание мусора на площади около 50 кв. м. На место происшествия оперативно выдвинулись пожарные расчеты.

Башкирия

Неоднократно судимый 24-летний уфимец держал в плену в своей квартире 21-летнюю девушку. На протяжении двух недель мужчина подвергал ее физическому и психологическому насилию. Чтобы девушка не могла никому позвонить, он разбил ее телефон, пишет mkset.ru. О пропаже девушки никто не заявил, так как она является сиротой.

Хабаровский край

Двухмиллионного пассажира зарегистрировали в международном аэропорту Хабаровска, сообщает transsibinfo.com. Его определили автоматически во время регистрации рейса Хабаровск — Новосибирск.