Новости регионов: екатеринбуржец поджег дом с женщиной и двумя детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 47-летний мужчина поджег деревянный дом, в котором находились женщина и двое детей — ее 17-летний сын и 15-летний племянник. Чтобы они не смогли выбраться, злоумышленник запер двери. Тем временем в Уфе неизвестный с ножом набросился на трех человек. Инцидент произошел в селе Дмитриевка возле больницы.

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Ставропольский край

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе. Причиной послужило выявление схемы скрытого производства пива, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пять человек доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести, еще троим помощь была оказана на месте, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области 27 ноября силами ПВО сбит беспилотник. Как отметили в Минобороны РФ, целью атаки дрона были наземные объекты на территории РФ. Также в ведомстве отметили, что это была террористическая атака ВСУ, информирует rostovgazeta.ru.

Фото: МО РФ

Республика Татарстан

Двое детей сбежали из детсада в Набережных Челнах 24 ноября. По данному факту прокуратура региона назначила проверку. К моменту приезда родителей дети были найдены воспитателями. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Микроавтобус из Волгоградской области попал в массовое ДТП в Рязанской области. Три человека пострадали и доставлены в больницу, сообщает novostivolgograda.ru. Всего столкнулись три транспортных средства: легковушка Volkswagen, снегоуборочный грузовик Volvo, а также микроавтобус Hyundai H1. Микроавтобусом управлял 55-летний волгоградец.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде полицейские обезвредили преступную группу, участники которой причастны к незаконной банковской деятельности, пишет newsnn.ru. С начала 2019 года и по октябрь 2023 года они незаконно оказывали услуги по проведению финансовых операций. Через подконтрольные счета фиктивных организаций преступники переводили деньги клиентов, а затем средства обналичивались. Совокупный доход от преступной деятельности оценивается в 146 млн рублей.

Свердловская область

В Екатеринбурге 47-летний мужчина поджег деревянный дом, сообщает tagilcity.ru. В доме в этот момент находились женщина, ее 17-летний сын и 15-летний племянник. Злоумышленник запер двери, чтобы они не смогли выбраться.

Оренбургская область

Внимание японской балерины Марины Сибаяма привлекли цены на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге. Как информирует 56orb.ru, проживающая в России балерина приехала в областной центр с гастролями. Посетив местный супермаркет, она начала фотографировать ассортимент и цены на прилавках, комментируя их на японском языке.

Фото: vk.com/marishka.channel Марина Сибаяма

Тюменская область

В Тюменской области перед судом предстанет 47-летний бизнесмен из-за проблем с налоговой. Как сообщает nashgorod.ru, мужчина задолжал налоговой около четверти миллиона рублей. Как отмечает издание, требуемая сумма хранилась у него на счете, который теперь арестован.

Омская область

У самолета рейса Омск — Москва при подлете к аэропорту отказала механизация. Как сообщает gorod55.ru, во время полета экипаж лайнера доложил диспетчерам, что произошла рассинхронизация выпуска закрылков. Пилоты приняли решение о повторном заходе на аэродром, но об аварийной ситуации никто не объявлял. В итоге экипаж успешно посадил воздушное судно в аэропорту Внуково.

Карелия

Сильнейший шторм в ближайшее время обрушится на Карелию. Как сообщает karelinform.ru, экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде выпустили сотрудники МЧС региона. Интенсивный снегопад, сопровождающийся сильным ветром, ожидается 28 и 29 ноября.

Приморский край

Во Владивостоке автомобиль на полной скорости врезался в продуктовый магазин, пишет vostokmedia.com. Как пояснил водитель, во время движения «коврик заклинил педаль газа», из-за чего тормоза не сработали. В аварии никто не пострадал, но автомобиль и здание получили серьезные повреждения.

Башкирия

В Уфе неизвестный мужчина набросился с ножом на трех человек, сообщает mkset.ru. Инцидент произошел 26 ноября рядом с больницей в селе Дмитриевка Уфимского района.

Хабаровский край

В Хабаровске прошел флешмоб в рамках акции «Сохраним лес», информирует transsibinfo.com. Организаторы решили подсветить иллюминацией зеленого цвета достопримечательности города. Цель акции — привлечь внимание к высадке 70-миллионного дерева.