Новости регионов: двух замерзших детей нашли на улице в Ростовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области на улице одного из населенный пунктов нашли двух замерзших детей. Малышей доставили в медучреждение для проведения осмотра. Родители нашлись, вопрос о лишении их родительских прав находится на рассмотрении. Тем временем в приморском Дальнегорске удалось задержать подозреваемых в заражении детей туберкулезной палочкой. Индивидуальный предприниматель и его сотрудник подозреваются в том, что они не обеспечили безопасность услуги по организации школьного питания, оказываемой по контракту.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье экс-полицейского будут судить за взятку в 2,4 млн рублей. По версии следственных органов, обвиняемый получил 2,4 млн рублей от бизнесмена, пообещав тому посодействовать в заключении госконтрактов на уборку административных зданий и территории структурных подразделений отдела ведомства, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Жильцы одной из ижевских многоэтажек заявили, что страдают из-за строительства школы, пишет udm-info.ru. Жители уже написали жалобу в Народный фронт, сообщив, что строительные большегрузы разрушают придомовую территорию. Народный фронт выступил в поддержку жильцов, направив запросы в администрацию и заказчику.

Ростовская область

На улице одного из населенных пунктов Ростовской области обнаружили двух маленьких детей, одетых не по погоде. Замерзших малышей доставили в медучреждение для проведения осмотра. Родители нашлись, вопрос о лишении их родительских прав находится на рассмотрении. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил соответствующим ведомствам доложить о проверке по факту случившегося, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В столице Татарстана напротив участка, на котором строится новый театр Камала, сливают нечистоты, информирует inkazan.ru. Казанцы пожаловались в горадминистрацию на грязь, которую сливают в озеро Нижний Кабан.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Волгоградская область

В Волгограде за взятку был задержан 49-летний сотрудник отдела опеки администрации Тракторозаводского района, уголовное дело по факту взяточничества уже заведено, пишут novostivolgograda.ru. Известно, что в марте текущего года мать детей, находящихся в социальном центре, подала заявление на возвращение их в семью. Но сотрудник отдела заявил, что не намерен рассматривать документ, пока женщина не заплатит ему 40 тысяч рублей. Кроме того, он угрожал заявительнице, что в противном случае дети вообще к ней не вернутся.

Нижегородская область

Нижегородцев известили о ситуации со смертельным вирусом. Эксперты сообщают, что на территории России в настоящее время сохраняется крайне напряженная ситуация по птичьему гриппу. На территории Нижегородской области будут усилены меры по предотвращению распространения этого опасного вируса, информирует newsnn.ru.

Свердловская область

В центре Екатеринбурга произошла драка между пешеходами и самокатчиками, не поделившими тротуар, сообщает tagilcity.ru. Зачинщиком конфликта стал один из стоящих на тротуаре молодых людей, который подставил ножку проезжавшему мимо самокатчику. Тот решил вернуться, чтобы выяснить отношения, после чего к нему присоединились еще двое знакомых на самокатах. С «пешеходной» стороны в драке также участвовало трое человек.

Оренбургская область

С подтопленных территорий в Оренбурге успешно эвакуировано свыше 1,7 тысячи человек. По данным издания 56orb.ru, 170 из них — дети. Большая часть эвакуированных граждан отправились к родственникам или знакомым. В пунктах временного размещения в настоящее время находится 274 человека, в том числе — 72 ребенка.

Тюменская область

В трех районах Тюменской области учащихся школ перевели на дистанционное обучение из-за подтоплений на местности. По информации nashgorod.ru, такая ситуация сложилась в городе Ялуторовске, а также в Ялуторовском, Абатском и Викуловском районах. Педагогические коллективы готовы к обучению школьников в формате онлайн.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Омская область

Сотрудник Омского автосервиса совершил угон дорогой иномарки клиента, сообщает gorod55.ru, Он решил покататься на престижном автомобиле и продемонстрировать его знакомым, но был остановлен сотрудниками ДПС. Автомобиль вернули владельцу, а на любителя похвалиться перед друзьями возбудили уголовное дело по факту угона.

Карелия

Жительница Петрозаводска приобрела путевку в несуществующий пансионат. По информации karelinform.ru, 51-летняя женщина решила отправиться на отдых в Гагры, но вместо этого стала жертвой мошенников. Сайт пансионата пострадавшая нашла в Сети. Документы для оплаты бронирования выглядели убедительно, поэтому женщина перевела 82 тысячи рублей на счет ИП и отправила чек на электронную почту. Спустя непродолжительное время сайт и все социальные сети пансионата исчезли, а электронные письма остались без ответа. Правоохранители выяснили, что такого пансионата в реальности не существует.

Приморский край

В приморском Дальнегорске удалось задержать подозреваемых в заражении детей туберкулезной палочкой. Как сообщает vostokmedia.com, индивидуальный предприниматель и его сотрудник подозреваются в том, что они не обеспечили безопасность услуги по организации школьного питания, оказываемой по контракту.

Башкирия

В башкирском селе Иглино на месте автодороги, проходящей через центр населенного пункта, образовался глубокий водоем, сообщает mkset.ru. Преодолеть препятствие теперь можно только на лодке.

Хабаровский край

В Хабаровском крае проходит апробацию Национальная тест-система на ВИЧ. Как пишет transsibinfo.com, продукцию производят в Сколково. Процедура экспресс-тестирования проста: для проведения тестирования достаточно одной капли крови, а результат определяется по количеству появившихся при реакции полос.