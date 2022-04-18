Новости регионов: детям в Стерлитамаке показали оружие на уроке патриотизма

Пьяный водитель в Тюмени устроил две аварии за 15 минут. Он сбил женщину и врезался в припаркованный эвакуатор. Пострадавшую увезли в больницу, а его задержали.
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Удмуртия
Республика Удмуртия в начале мая может столкнуться с серьёзными ландшафтными возгораниями. В результате сильных пожаров могут пострадать свыше 500 населённых пунктов, пишут корреспонденты
Ставрополье
Необычная достопримечательность появилась в Кисловодске, сообщает
Ростовская область
Ростовчанин пожаловался на незаконное сокращение штата предприятия, сообщает
Республика Татарстан
Жители Казани уже несколько дней жалуются на то, что из кранов идёт грязная вода с песком. Авария, произошедшая на водораспределительном узле, сначала оставила горожан без водоснабжения, а после восстановительных работ качество воды заметно ухудшилось, пишут корреспонденты
Нижегородская область
Посетительницу нижегородского аквапарка увезли медики скорой помощи, сообщает
Волгоградская область
Бывшие волгоградские судьи получили возможность отдохнуть на курортах за бюджетные средства. В управлении судебного департамента Волгоградской области объявили закупку на обеспечение санаторно-курортного лечения для отставных судей. Как сообщают корреспонденты сайта
Оренбургская область
Свыше 30 возгораний сухой травы произошло в Оренбургской области за минувшую неделю. Как сообщает
Свердловская область
Родители учеников одной из престижных екатеринбургских школ пожаловались на то, что дети не допущены к итоговой аттестации для перехода в 10-й класс. Как сообщает
Омская область
К Омску стремительно приближается облако удушливого газа, пишет
Тюменская область
Нетрезвый житель Тюмени стал участником двух ДТП за 15 минут. По информации корреспондентов
Приморский край
Группа «Мумий Тролль» снова перенесла дату концерта в приморской столице, сообщает
Карелия
Жители Петрозаводска пожаловались на преследования со стороны неадекватной женщины с бутылкой. По информации
Башкирия
Ветераны общества «Набат» в Стерлитамаке посетили детский сад. Они показали воспитанникам дошкольного учреждения макеты оружия российской армии. Корреспонденты
Хабаровский край
Зоозащитники Улан-Удэ дали старт благотворительной лотерее для собачников. По данным