Новости регионов: детям в Стерлитамаке показали оружие на уроке патриотизма

Пьяный водитель в Тюмени устроил две аварии за 15 минут. Он сбил женщину и врезался в припаркованный эвакуатор. Пострадавшую увезли в больницу, а его задержали.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

Республика Удмуртия в начале мая может столкнуться с серьёзными ландшафтными возгораниями. В результате сильных пожаров могут пострадать свыше 500 населённых пунктов, пишут корреспонденты udm-info .

Ставрополье

Необычная достопримечательность появилась в Кисловодске, сообщает newstracker.ru . Жителям города и многочисленным туристам предоставили возможность рассмотреть след динозавра. Учёные полагают, что он обитал на этой территории несколько сотен тысяч лет тому назад. Слепок можно увидеть в национальном парке города.

Ростовская область

Ростовчанин пожаловался на незаконное сокращение штата предприятия, сообщает rostovgazeta.ru . Факт нарушения на заводе подтвердил суд, однако в должности сотрудника не восстановили.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Жители Казани уже несколько дней жалуются на то, что из кранов идёт грязная вода с песком. Авария, произошедшая на водораспределительном узле, сначала оставила горожан без водоснабжения, а после восстановительных работ качество воды заметно ухудшилось, пишут корреспонденты inkazan.ru .

Нижегородская область

Посетительницу нижегородского аквапарка увезли медики скорой помощи, сообщает newsnn.ru . Сотрудники заведения заявили, что женщина получила травму колена из-за «ярких эмоций», которые она получила на «головокружительных горках».

Волгоградская область

Бывшие волгоградские судьи получили возможность отдохнуть на курортах за бюджетные средства. В управлении судебного департамента Волгоградской области объявили закупку на обеспечение санаторно-курортного лечения для отставных судей. Как сообщают корреспонденты сайта novostivolgograda.ru , речь идёт о сумме в 4,4 млн рублей.

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Оренбургская область

Свыше 30 возгораний сухой травы произошло в Оренбургской области за минувшую неделю. Как сообщает 56orb.ru , огненная стихия уничтожила 40 гектаров. В начале мая власти региона могут ввести особый режим. Это связано с высоким риском пожаров.

NEWS.ru

Свердловская область

Родители учеников одной из престижных екатеринбургских школ пожаловались на то, что дети не допущены к итоговой аттестации для перехода в 10-й класс. Как сообщает tagilcity.ru , официальная версия отчисления школьников — наличие у них долгов по учёбе. Между тем родители убеждены, что ситуация сложилась таким образом из-за нецензурных комментариев в интернете, в которых подростки оскорбляли педагогов. В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники прокуратуры.

Омская область

К Омску стремительно приближается облако удушливого газа, пишет gorod55.ru . Лесные и природные возгорания резко повысили уровень содержания угарного газа в атмосфере. Медики предупредили омичей о возможных головных болях, слабости и тошноте.

Тюменская область

Нетрезвый житель Тюмени стал участником двух ДТП за 15 минут. По информации корреспондентов nashgorod.ru , пьяный водитель сначала сбил женщину, после чего влетел в припаркованный неподалёку эвакуатор. Пострадавшая в аварии гражданка была госпитализирована с травмой бедра. Виновника ДТП задержали и доставили в отделение полиции.

Приморский край

Группа «Мумий Тролль» снова перенесла дату концерта в приморской столице, сообщает vostokmedia.com . Музыкальный коллектив должен был выступить там в июне минувшего года. Теперь мероприятие отложили на 2023 год.

Карелия

Жители Петрозаводска пожаловались на преследования со стороны неадекватной женщины с бутылкой. По информации karel inform.ru , она сначала просто шла следом за девушкой, а затем стала угрожать ей «розочкой» из бутылки. Девушке удалось скрыться в подъезде ближайшего жилого дома.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

Ветераны общества «Набат» в Стерлитамаке посетили детский сад. Они показали воспитанникам дошкольного учреждения макеты оружия российской армии. Корреспонденты Mkset пишут, что это был урок патриотического воспитания подрастающего поколения.

Хабаровский край