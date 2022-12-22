Новости регионов: бюст Дзержинского лишили статуса памятника в Омске

Фото: Страница Ивана Федина Вконтакте

В Свердловской области пьяный мужчина выстрелил из ружья в дочь своей сожительницы. Он уже признал свою вину. По словам мужчины, он испытывал неприязнь к жертве и конфликтовал с ней. Девушка погибла до приезда врачей.

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Ставропольский край

Управляющей компании из Ставропольского края грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей за плохую работу, информирует newstracker.ru. У многоквартирного дома в плохом состоянии находится фасад, не закрыты подвальные продухи, а у разводки газопровода нет защиты от коррозии. Кроме того, есть проблемы в подъездах: на стенах облетает штукатурка, есть подтеки и надписи, на окнах в некоторых местах разбиты стекла. Это еще не весь список проблем.

Удмуртия

В Удмуртии раскрыли схему крупного мошенничества при закупке жилья для детей-сирот. Как пишет udm-info.ru, 15 госконтрактов аннулировано.

Ростовская область

Ростовская область вошла в список самых трезвых регионов в уходящем году, пишет rostovgazeta.ru. Согласно рейтингу, больше всего алкоголя пьют в Сахалинской области.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Республика Татарстан

Жители Арского района Татарстана пожаловались в Министерство экологии и природных ресурсов республики на незаконный выброс отходов жизнедеятельности. Сотрудники министерства прибыли на место и вышли на водителя спецтехники, пишет издание inkazan.ru.

Волгоградская область

В одном из районов Волгограда 41-летний слесарь провалился в котлован, который вырыли коммунальщики. Как пишет novostivolgograda.ru, мужчину госпитализировали. Медики диагностировали перелом 4-5 грудных позвонков.

Нижегородская область

На трассе в Нижегородской области произошла авария, два человека погибли. По информации newsnn.ru, ДТП случилось ночью. Столкнулись два авто. В данный момент устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Свердловская область

В Свердловской области пьяный мужчина выстрелил из ружья в дочь своей сожительницы, сообщает tagilcity.ru. Он уже признал свою вину. По словам мужчины, он испытывал неприязнь к жертве и конфликтовал с ней. Девушка погибла до приезда врачей.

Оренбургская область

В Оренбургской области человек погиб в результате аварии. Как пишет 56orb.ru, на место ДТП привлекался боевой расчет 39-й ПСЧ, три человека и одна единица техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

Тюменская область

Тюменский телекоммуникационный центр приобретет дорогостоящий автомобиль на бюджетные средства. Как пишет nashgorod.ru, изначально легковой автомобиль, марку которого не называют, собирались купить за 3,9 млн рублей. ООО «Филт Ап» предложило цену в 3,09 млн рублей. В результате компания выиграла на электронном аукционе.

Омская область

В Омске из списка охраняемых объектов культуры исключен памятник Дзержинскому, сообщает gorod55.ru. Как заявили в пресс-службе Министерства культуры Омской области, бюст Дзержинского сняли с госохраны и лишили статуса памятника в соответствии с решением правительства РФ в 1999 году, однако региональные нормы к данному решению до вчерашнего дня не привели в порядок. Обновленный бюст Дзержинского поставят на новом месте, а затем памятник вновь внесут в реестр памятников. Это обеспечит ему государственную охрану.

Карелия

В Петрозаводске с крыш домов свисают опасные сосульки. Как сообщает karelinform.ru, сосульки висят прямо над тротуаром по ул. Луначарского, 10, по которому ходят люди.

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Приморский край

С одним из районов Приморья снежная буря закрыла автобусное сообщение, информирует vostokmedia.com. По состоянию на 9 утра 21 декабря все автобусные рейсы по Приморью выполняются, за исключением Тернейского направления. По информации метеорологов, максимальный удар снежной бури придется на Ольгинский район.

Башкирия

В Башкирии региональное управление СКР стало инициатором проверки по факту нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел в Нефтекамске 14 декабря и попал на камеры видеонаблюдения, сообщает mkset.ru. На кадрах видно, что собаки догоняют школьника. Одно из животных начинает его кусать, при этом ребенок пытается сгруппироваться для своей защиты. Как сообщается, ребенка спасла зимняя одежда, но при этом он мог получить повреждения.

Хабаровский край

В Хабаровске более 12 тысяч жителей заразились ОРВИ на прошедшей неделе. При этом свыше 50% из заболевших — школьники и дошкольники, восемь тысяч человек — дети до двух лет, еще 4,5 тысячи человек — подростки и взрослые, сообщает transsibinfo.com. В среднем заболеваемость в Хабаровске превысила эпидпорог на 169%.