Новости регионов: бродячие псы разодрали ноги школьнику в Минводах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бродячие собаки разодрали ноги школьнику в Минеральных Водах. Животных удалось отогнать случайному прохожему. Тем временем в Ростовской области завели уголовное дело в отношении бывшего заместителя главврача. Она подозревается в коррупции. По данным следствия, пациенты передали фигурантке уголовного дела 160 тысяч рублей.

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Ставропольский край

Стая бродячих собак серьезно покусала школьника в парке в Минеральных Водах. Животных удалось отогнать случайному прохожему, сообщает newstracker.ru. Беспризорные собаки успели разодрать мальчику ноги.

Республика Удмуртия

В 2023 году сотрудники Росгвардии обнаружили 16 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, о чем сообщалось на совещании по итогам работы теруправления ведомства за 2023 год. Кроме того, за нарушения в области оборота оружия к ответственности удалось привлечь 527 лиц. Суммарно на учет поставлено свыше 23 тысяч граждан, которые в общей сложности владеют 40 тысячами единиц оружия, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области завели очередное уголовное дело в отношении бывшего заместителя главврача онкодиспансера. Она подозревается в коррупции. По сведениям УСКР, фигурантке данного расследования пациенты передали 160 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, сообщает rostovgazeta.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Татарстан

За минувшие 12 месяцев расценки на услуги таксистов в Татарстане повысились в среднем на 22%, сообщает inkazan.ru. Согласно информации Росстата, в декабре 2023 года за километр пути пассажиры такси платили 31,71 рубля, а в 2022 году — всего лишь 25,94 рубля. В 2023 году самый значительный скачок цен наблюдался в августе.

Волгоградская область

В Волгоградской области началась подготовка к большому паводку, сообщает novostivolgograda.ru. В середине января в регионе температура воздуха опускалась ниже среднегодовых значений, также наблюдались обильные осадки. На сегодняшний день в северных районах по-прежнему лежит обильный снежный покров. В феврале также ожидается выпадение снега, превышающее норму в 1,5 раза. Пока гидрологическая обстановка в области стабильная, но после 20-х чисел февраля ожидается резкая перемена погоды.

Нижегородская область

Преподавателя НГАТУ отправили под домашний арест по делу о получении взяток от студентов. Как сообщает newsnn.ru, нижегородский педагог получал от учащихся деньги на банковскую карту, при этом обещая поставить им хорошую оценку при сдаче экзамена по дисциплине, которую он вел. Таким образом он присвоил свыше 350 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Жильцы одного из домов Екатеринбурга уже полмесяца страдают из-за затопленного фекалиями подвала, сообщает tagilcity.ru. Граждане обратились в УК с заявкой на осушение подъезда. После принятых мер вода начала уходить, но уровень нечистот в подвале вновь повысился. В течение двух последних недель жильцы дома страдают из-за запаха канализационных стоков и боятся заболеть кишечной инфекцией.

Оренбургская область

В Орске молодому фельдшеру три часа пришлось идти к больным по заснеженной дороге. Глеб Модин посчитал своим долгом явиться на рабочее место, сообщает 56orb.ru. В восточной столице Оренбуржья дорога на Биофабрику стала практически непроходима из-за сильного снегопада. Многие орчане вынужденно остались дома, так как доехать на работу было проблематично даже на автомобиле. Тогда 24-летний фельдшер отправился на работу пешком.

Тюменская область

На строительной площадке возводящегося жилого комплекса в Тобольске упал башенный кран. Как сообщает nashgorod.ru, ссылаясь на комментарии очевидцев события, падение сопровождалось сильным грохотом. На кадрах с места ЧП можно заметить характерные повреждения конструкции.

Омская область

Мошенники смогли обманом выманить у пожилой омички больше 6 млн рублей, сообщает gorod55.ru. Женщина догадалась, что с ней на связи находятся аферисты, только когда те начали уговаривать ее оформить кредит. Преступники представились сотрудниками банка и предложили перевести деньги пострадавшей на «безопасный счет».

Карелия

На дне карельского озера найдены останки вертолета Ми-8. Как сообщает karelinform.ru, подводный робот продолжает исследовать дно, чтобы найти остальные детали воздушного судна. Корпус вертолета подняли с глубины 42 м.

Фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба/ТАСС

Приморский край

Дальневосточный леопард заинтересовал популярного репортера из США. Как сообщает vostokmedia.com, журналист Такер Карлсон побывал в приморском павильоне на выставке «Россия» в Москве. Кроме того, он прошел тропой хищника по иммерсивному коридору на стенде Приморского края.

Башкирия

В национальном парке «Башкирия» заметили одного из самых быстрых млекопитающих на планете. Как сообщает mkset.ru, заяц-русак попал в объектив установленной в парке фотоловушки. Это млекопитающее способно развивать скорость до 72 км/ч.

Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о книгах, которые написал про своего наставника Владимира Жириновского. Как сообщает transsibinfo.com, партия ЛДПР также готовится к съемке полнометражной кинокартины про своего основателя.