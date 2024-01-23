Новости регионов: 16-летняя ученица неожиданно умерла после погрома в школе Новости регионов: нижегородская ученица неожиданно умерла после погрома в школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская школьница неожиданно скончалась на следующий день после скандала в школе. Как стало известно,16-летняя ученица одной из гимназий в областном центре умерла 19 января. Днем ранее девочка разгромила школьный класс. Между тем был вынесен приговор оренбуржцу, которого судили за изнасилование несовершеннолетней девочки. За нападение на девочку в подъезде многоквартирного дома и изнасилование мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе наблюдаются серьезные автомобильные пробки, вызванные снегопадом. Пробкам в городе присвоили крайне высокий балл — 9 из 10 возможных, сообщает newstracker.ru. Глава администрации краевого центра Иван Ульянченко заявил, что утром вся техника отправится на пересменку. Она вновь появится на улицах только после часа пик.

Республика Удмуртия

В центре Можги прорвало водопровод. Очевидцы произошедшего рассказали о серьезном потопе. Коммунальщики объяснили населению, что причиной потопа стала авария. Сейчас специалисты водоканала устраняют протечку. Когда работы будут завершены, точно неизвестно, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

После Крещения в Ростовской области около реки обнаружили труп мужчины. Рассматривается версия, что пострадавший пришел на берег реки, чтобы окунуться на праздник, и утонул. Его вещи находились недалеко от места непосредственной гибели, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Казани произошел очередной прорыв трубы. Из-за потока воды на проезжей части на участке от Мулланура Вахитова до Комсомольской временно запретили перемещение автомобилей. Население столицы республики вновь осталось без воды. Полностью устранить последствия ЧС предполагается к семи утра 23 января, сообщает inkazan.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Волгоградская область

Влоградская область оказалась в середине рейтинга субъектов России по показателям преступности. Регион попал на 44-е место, о чем сообщает novostivolgograda.ru. В 2023 году количество преступных деяний в расчете на 10 тысяч населения региона достигло 132,9. Это наихудший показатель по всему ЮФО. При этом Кубань, Астраханская и Ростовская области отстают от Волгоградской области совсем незначительно — с показателями уровня преступности в диапазоне 128-130,8.

Нижегородская область

Нижегородская школьница неожиданно скончалась на следующий день после скандала в школе, сообщает newsnn.ru. Как стало известно, 16-летняя ученица одной из гимназий в областном центре умерла 19 января. Днем ранее девочка разгромила школьный класс. Было установлено, что ученица сорвала обшивку стола в классе, забралась на парту и сорвала лампу со стены. Никаких комментариев своему поведению девочка давать не стала.

Свердловская область

В Екатеринбурге 18-летнего молодого человека привлекли к административной ответственности из-за того, что он катал на пристегнутом к автомобилю тюбинге людей, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Стал известен приговор оренбуржцу, которого судили за изнасилование несовершеннолетней девочки. Как сообщает 56orb.ru, ссылаясь на оглашенный Дзержинским районным судом Оренбурга приговор, за нападение на девочку в подъезде многоквартирного дома и изнасилование мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет.

Тюменская область

Более 10 машин не смогли проехать через зимник Лайтамак — Тобольск в Тюменской области из-за серьезной метели. Как сообщает nashgorod.ru, в плену непогоды люди находились не менее шести часов, в числе пассажиров некоторых автомобилей были и дети. При этом связь в районе происшествия отсутствовала, а прибывшие на место сотрудники МЧС не могли оперативно расчистить дорогу.

Омская область

В одной из школ Омска пришлось провести экстренную эвакуацию детей после начавшегося из-за короткого замыкания пожара. Как сообщает gorod55.ru, до прибытия пожарных из здания смогли самостоятельно выбраться 68 человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Карелии было объявлено штормовое предупреждение из-за метели, сообщает karelinform.ru. 22 января с 17 до 20 часов порывы южного, юго-западного ветра достигали до 15-18 м/с, на крупных водных объектах — до 23 м/с. Ночью прошел обильный снегопад.

Приморский край

Во Владивостоке ураганный ветер буквально сдувает крыши зданий и валит прохожих с ног. Как сообщает vostokmedia.com, здание МГУ имени Невельского стало третьим объектом в столице Приморского края, пострадавшим в течение дня из-за ветра. Часть конструкции сорвало, а в здании теперь зияет внушительная дыра.

Башкирия



Инциденты в отрасли коммунального хозяйства за прошедшие семь дней коснулись 36 тысяч жителей Башкирии. Как сообщает mkset.ru, в период с 15 по 21 января 5 976 человек были лишены горячего водоснабжения, а 7 595 граждан остались без отопления как минимум на сутки.

Хабаровский край

Магнитная буря наступает на Хабаровск. Как сообщает transsibinfo.com, в ближайшие дни метеочувствительным хабаровчанам придется пережить магнитную бурю. Астрофизики прогнозируют возмущения в магнитосфере в среду, 24 января. Максимальные магнитные возмущения до пяти баллов придутся на 12:00, а далее буря постепенно спадет.