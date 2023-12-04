Новости региона: семилетнего ребенка сбил поезд в Оренбургской области

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Оренбургской области семилетнего ребенка сбил поезд. Мальчик переходил железную дорогу перед близко идущим составом. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Тем временем в Хабаровском крае при пожаре погибла женщина с тремя детьми. По факту трагедии сотрудники СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО завели уголовное дело.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае полицейский застрелил сбежавшего из частного дома леопарда. Инцидент произошел 3 декабря, хищник сначала напал на хозяина дома, нанеся ему рваные раны головы и уха, а затем выбежал на улицу, где его обезвредил сотрудник полиции, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Балезинском районе Удмуртии 4 декабря произошла авария: на дороге столкнулись автомобиль УАЗ и микроавтобус Mercedes. В результате происшествия травмы получили семь человек. Среди них двое несовершеннолетних, а также две женщины и мужчина старше 60 лет. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет udm-info.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

Глава администрации города Гуково Ростовской области Евгений Гриненко рассказал, откуда доносились звуки взрывов 3 декабря. По его словам, грохот шел со стороны ЛНР. При этом Гриненко успокоил жителей, отметив, что поводов для беспокойства не было, все службы города работали в штатном режиме, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Ремонт автомобильных дорог по пути саммита БРИКС в Казани обойдется в 3,1 млрд рублей. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок. Самыми дорогими (603 млн рублей) станут работы на улицах Московская, Право-Булачная и Лево-Булачная, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Волгоградская область показала рекордный рост экономики, пишет novostivolgograda.ru. По предварительным данным, в 2023 году регион отличился ростом всех основных макроэкономических показателей. Рост ВРП составит 4% и преодолеет планку в 1,2 трлн рублей, а индекс промпроизводства превысит 100%.

Нижегородская область

Более 1,7 тысячи жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает newsnn.ru. По состоянию на 1 декабря на переселение граждан из аварийного фонда была выделена сумма более 1 млрд рублей.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Свердловская область

В Серове двое мужчин до смерти запинали собаку на глазах девятилетней дочери одного из них. Живодерам предъявили обвинение о жестоком обращении с животными и незаконном обороте наркотиков, пишет tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбуржье на железной дороге поезд сбил семилетнего ребенка, сообщает 56orb.ru. По имеющейся информации, мальчик переходил железную дорогу через переход со световой и звуковой индикацией перед близко идущим составом. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации Абдулинской межрайонной больницы.

Тюменская область

Житель Тюмени стал участником программы «Поле чудес» и подарил ведущему Леониду Якубовичу баночку нефти. Как передает nashgorod.ru, мужчина смог выйти в финал, хотя игра закончилась для него без главного приза.

Омская область

В Омске на улице Труда полностью сгорел припаркованный у дома легковой автомобиль. Как пишет gorod55.ru, площадь пожара составила восемь квадратных метров, пострадавшая машина восстановлению не подлежит.

Карелия

В Карелии на время проведения ремонтных работ без воды останутся город Кеми и поселок Рабочеостровск. Как пишет karelinform.ru, работы продлятся одну ночь.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Приморский край

В Приморье водитель записал на видеорегистратор столкновение с косулей. Как пишет vostokmedia.com, животное внезапно выскочило прямо под колеса машины, поэтому экстренное торможение не спасло от аварийной ситуации. При этом косуля выжила и помчалась дальше.

Башкирия

В Башкирии на сайте госзакупок появился лот на видеокамеры и видеосервера для защиты военкоматов, пишет mkset.ru. В описании говорится об «аппаратно-программном комплексе „Безопасный город“ с архивом хранения данных в зданиях военных комиссариатов, военно-учетных столов и на прилегающих к ним территориях». Стоимость лота составляет чуть больше 5,1 млн рублей.

Хабаровский край

В Хабаровском крае при пожаре погибла женщина с тремя детьми, сообщает transsibinfo.com. По факту трагедии сотрудники СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО завели уголовное дело. В ходе предварительного расследования было установлено, что произошедшее может быть квалифицировано как причинение смерти по неосторожности.