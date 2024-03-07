Новости региона: бегемот Ева стала самым красивым животным Екатеринбурга

Фото: vk.com/zooekb

Бегемот Ева

Толстая самка бегемота признана самым красивым животным Екатеринбурга. Животному по имени Ева дали первое место на конкурсе красоты в городском зоопарке. Между тем в Сарапуле сотрудники ГИБДД стали чаще останавливать женщин за рулем, чтобы вручить им букеты, подарки и поздравить с Международным женским днем.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жертвами пожара в Зеленограде стали четыре человека. Как сообщает newstracker.ru, огонь в одноэтажном доме вспыхнул после полуночи в среду, 6 марта. Спасатели вытащили из объятого пожаром дома одного погибшего и двух пострадавших, которые, однако, впоследствии скончались на руках врачей. Позднее пожарные обнаружили тело еще одного погибшего.

Республика Удмуртия

В Сарапуле сотрудники Госавтоинспекции стали чаще останавливать женщин за рулем, сообщает udm-info.ru. Работники ГИБДД и юные инспекторы движения вручали женщинам букеты, подарки и сердечно поздравляли их с Международным женским днем. Многие дамы за рулем сначала предполагали, что их остановили для проверки, и были приятно удивлены поздравлениями с предстоящим праздником.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Ростовская область

Население Ростовской области насторожили распространяющиеся слухи о фонариках со взрывчаткой, сообщает rostovgazeta.ru. В чатах и социальных сетях выкладывают посты о том, что террористы якобы раскидывают в регионе взрывчатку, замаскированную под фонарики. Однако такие предостережения в итоге оказались недостоверными.

Республика Татарстан

Татарстан попал на шестое место рейтинга среди субъектов РФ по сумме налоговых поступлений в 2023 году. Как сообщает inkazan.ru, в республике собрали 1,3 трлн рублей за указанный срок.

Волгоградская область

Волгоградцы негативно отреагировали на визит священника в детский сад. Общение православного священника с воспитанниками дошкольного учреждения № 310 в Волгограде спровоцировало негодование и тревогу у некоторых родителей, пишет novostivolgograda.ru. Взрослые были недовольны, что их заранее не оповестили о посещении батюшкой детей.

Нижегородская область

Букеты к 8 Марта в Нижнем Новгороде увеличились в цене примерно на 10%, сообщает newsnn.ru. Средний букет диаметром 30 см будет стоить 3000–4000 рублей в зависимости от сорта цветов в такой композиции. При этом доставка букета по городу обойдется примерно в 500 рублей. Из-за повышенного ажиотажа в праздничный день цветы могут еще подорожать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Толстая самка бегемота признана самым красивым животным Екатеринбурга. Животному по имени Ева дали первое место на конкурсе красоты в городском зоопарке, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

На улице Чернышева в Орске несколько беспризорных собак начали преследовать ребенка. Как сообщает 56orb.ru, школьник смог избавиться от преследования своры, изменив направление бега. Опасная ситуация была зафиксирована на видео.

Тюменская область

В Тюменской области во время движения по Велижанскому тракту загорелась фура. Как сообщает nashgorod.ru, дорожное происшествие было снято на видеорегистратор попутного автомобиля. По опубликованным кадрам становится понятно, что другие участники дорожного движения пытаются тушить огонь. На место ЧП также вызвали пожарных.

Фото: t.me/gibdd72

Омская область

Врачи, не имеющие образования, прооперировали омичке ноги. Как сообщает gorod55.ru, здоровье пациентки после такой процедуры стало только хуже. Судебно-медицинская экспертиза выявила, что сотрудники клиники без профильного образования допустили ошибки при постановке диагноза. В суде установили, что медучреждение должно частично компенсировать потерпевшей ущерб. Общая сумма составляет свыше 350 тысяч рублей.

Карелия

В Петрозаводске несколько дней назад пропал человек. Как пишет karelinform.ru, сейчас поиски ведут как волонтеры, так и полицейские. Ранее новость о пропаже Пейзова Александра распространилась в сообществе поисков. Уточнялось, что в день пропажи он носил дубленку черного цвета. Каждого, кто знает что-либо о пропаже мужчины, просят обратиться в полицию или в поисковый отряд.

Приморский край

Серьезный ландшафтный пожар смогли локализовать в Приморье — он распространился практически до села Ромашка Хасанского муниципального округа. Как сообщает vostokmedia.com, возгорание охватило примерно тысячу гектаров. Сейчас ликвидацией огня занимаются 173 пожарных и спасателя, а также 34 единицы техники.

Фото: МЧС РФ

Башкирия

В отношении молодых жителей Уфы завели уголовное дело из-за надругательства над Вечным огнем. Как сообщает mkset.ru, правоохранители установили, что подростки из столицы региона 4 марта гуляли в парке им. Ивана Якутова, когда им пришла в голову идея потушить с помощью снега Вечный огонь, который горит в центре парка. Видеокамеры записали, что их шалость не с первого раза, но все же удалась. Огонь потух на небольшой промежуток времени, а после автоматически загорелся вновь. Нарушители общественного порядка в итоге убежали.

Хабаровский край

Хабаровский футболист Максим Швецов развивает детско-юношеский футбол в Комсомольске-на-Амуре. Как пишет transsibinfo.com, энтузиаст встанет во главе тренерского штаба местного филиала и будет контролировать подготовку юных комсомольчан по методике, внедренной Владимиром Малышевым — экс-тренером национальных футбольных сборных.